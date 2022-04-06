新华社休斯敦4月5日电（记者徐剑梅）美国中南部得克萨斯州等地4日夜间至5日晨遭遇强风暴袭击，得州史密斯县至少1人死亡。

得州当地媒体援引史密斯县官员的话报道说，5日清晨，暴风吹倒的树木砸中该县一名中年男子居住的房车，致使该男子死亡。

美国有线电视新闻网报道说，位于得州北部达拉斯-沃斯堡一带的一些房屋和企业建筑也因强风暴天气受损。航拍视频显示，有树木倒伏在房屋和道路上，一辆房车被掀翻，一些电线杆被吹倒。

美国风暴预测中心5日说，当天，在美国墨西哥湾沿岸各州以及俄克拉何马、密苏里等州部分地区，约有4000万居民面临包括数个龙卷风在内的不同程度风暴威胁；6日，在美国南部佐治亚、亚拉巴马、田纳西等州部分地区，约1000万居民可能迎来更恶劣天气。

每年4月至6月初是美国南部地区龙卷风等风暴天气频发季节。美国风暴预测中心数据显示，今年3月，美国发生至少219起龙卷风，是自1950年有记录以来最多。美国有线电视新闻网报道说，美国龙卷风高峰季今年提前来临，主要原因之一是太平洋目前处于较强的拉尼娜现象中。

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