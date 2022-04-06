人民网伦敦4月5日电 （记者许立群、邢雪）如何在国际舞台上讲好中国故事，让中英青年人产生共鸣？4月5日，伦敦书展开幕当天的中国出版联合展台格外热闹，青年读者汇·英国站的活动吸引众多年轻人驻足。活动聚焦中国儿童文学及绘本在国际出版交流中的成功案例，邀请中英童书出版行业领先者，分享专业经验，共话中英儿童文学合作的未来。

由英国华裔儿童插画家郁蓉创作的儿童绘本《舒琳的外公》入围2022年凯特·格林威大奖短名单，成为首次获此殊荣的中文图书。该书中文版由蒲公英童书馆出版，英文版由英国奥特巴里出版社出版，是国际合作的成功案例之一。在活动现场，郁蓉分享了她的创作心得。她提出，创作者要在了解中西方文化的基础上，将中国艺术的表现技巧和国际化的儿童教育理念结合起来，讲述能使世界读者有共鸣的故事，把中国艺术之美和优秀的故事创作呈现给国际观众，才会有让人耳目一新的感觉。

儿童文学翻译家兼汉学家汪海岚女士多年从事中英儿童文学翻译工作，为中国儿童文学国际化推广做出诸多贡献。她认为：“让中英年轻人产生共鸣，阅读儿童文学及绘本是最好的窗口。” 近年来，一批经典中国儿童文学作品被英国及欧美主流出版社引进推出外文版，如江苏凤凰少年儿童出版社出版的曹文轩的《青铜葵花》被英国沃克出版社于2015年推出英译本；黄蓓佳的儿童经典文学作品《我要做好孩子》于2021年在欧洲出炉；另有安徽少年儿童出版社出版的薛涛的《砂粒与星尘》英文版将授权给英国卡兹班出版社，并在本次伦敦书展举办签约仪式。

英国星格文化创始人兼董事总经理刘晓爽作为活动的主持人也分享了她的观点，她认为，讲故事是文明交流互鉴的最佳方式，将优秀的故事与翻译、视觉表达及读者兴趣结合在一起，才能扣动海外读者的心弦，真正讲好中国故事。

伦敦书展委员会主席大卫·诺史专程前来参加了活动，本场活动也吸引了包括企鹅兰登出版集团、阿歇特出版集团和英国广播公司BBC工作室儿童影视部门等众多对中国儿童文学作品感兴趣的行业精英，另有来自英国伦敦大学亚非学院、国王学院、城市学院，皇家艺术大学插画系，金斯顿大学出版系和牛津布鲁克斯大学出版系等国际青年人踊跃参与现场活动，分享阅读体会。

英国金斯顿大学出版系研究生贝克斯·伊斯特维尔认为，《舒琳的外公》在艺术表现形式上具有独树一帜的风格。“铅笔素描、炭笔和水彩画创造出非常有视觉吸引力的插图。这种不同质地绘画方式的融合也在某种程度上回应了故事主题，因此不管是在内容表现还是艺术表达上，这本书都做到了别出心裁。中国传统文化中的龙也使这本书更具有神秘感和诱惑力。”

英国金斯顿大学出版系研究生寇特尼·汤普森提到，无论我们生活在世界哪个地方，都会经历类似的童年，最主要的共同点就是我们与家人和朋友之间牢固的情感联结。从文学翻译的角度看，这些共通性是吸引读者阅读一本来自陌生国度图书的原因。

“青年读者汇”是由中国图书进出口（集团）有限公司联合海外出版文化业务合作伙伴共同发起的国际青年阅读交流平台。通过开展内容丰富、形式多样、富有趣味的阅读和文化交流活动，促进海外青年从不同维度了解中国文化，促进青年间的思想交流、互学互鉴。

4月5日至7日，2022年伦敦书展在奥林匹亚展览中心举办实体线下展。本届书展上，中国图书进出口（集团）有限公司组织60多家中国出版单位参展，以“阅读中国”为主题，通过60平方米的中国出版联合展台展出约500种、1000册精品出版物。同时，中国出版单位还将积极开展线上图书展示、版权洽谈及重点图书宣传等活动。

(责编：贾文婷、常红)