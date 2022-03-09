人民网首尔3月9日电 （马菲、伊圣楠）韩国第20届总统选举于当地时间9日6时开始正式投票。

参加本次韩国总统选举投票的合法选民超4419万人。本届总统选举在全国设有投票站14464个，比上一届增加500个。

根据韩国疾病管理厅发布的方案，普通选民可在早6时至18时之间投票，新冠肺炎确诊患者及处于隔离期间的选民则可于18时至19时30分之间进行投票。

投票结束后，开票监督人员、各政党推荐的选举管理委员会委员和警方将把选票送至韩国各地开票所，韩国选举电视台将对投票和开票情况进行直播。

历届大选开票一般在投票日次日早上6点至7点完成，但若此次参加投票的新冠肺炎确诊患者和隔离者人数超出预期，投票截止时间和开票时间可能均被延迟。

3月4日至5日，韩国第20届总统选举举行“事前投票”。“事前投票”是指允许选举投票日当天可能因故缺席的选民提前行使投票权。根据韩国中央选举管理委员会公布的统计数据，本次“事前投票”率达到36.93%，远高于上一届。

此次选举选情胶着，结果尚难以预测。执政党共同民主党总统候选人李在明和在野党国民力量党总统候选人尹锡悦为本届总统选举的最热门人选。此前韩国多所民调机构发布的结果显示，两人支持率始终未拉开较大差距。

本次总统大选情况频出，引发民众不满。据韩媒报道，“事前投票”期间，韩国部分投票站对确诊患者及隔离人员的选票管理不善，引发极大争议。本次竞选过程中，朝野两党互爆丑闻、国民之党候选人安哲秀退出选举和共同民主党党首遇袭等事件不断模糊选举焦点，导致选战愈发混乱。本次大选此前亦被韩国媒体称为“不受欢迎的总统选举”。

分析人士指出，新总统上任后将面临新冠肺炎疫情、政治外交和经济民生等领域存在的多项挑战。

(责编：王禹蘅、常红)