一手拉着孩子、一手抓着贴身财物——自从俄乌冲突爆发以来，数十万乌克兰民众逃离家园、躲避战事。联合国难民署3日表示，俄乌战事不满一周，已有100万人逃离战火，是本世纪迄今速度最快的大规模人口迁徙，最终或将使高达500万乌克兰民众不得不前往国外避难，而欧洲也将面临近70多年来最严重的难民危机。

▲逃离国家的乌克兰民众（法新社）

在战火几乎覆盖了乌克兰全境的情况下，与乌克兰接壤的波兰成为不少平民的主要逃离方向。根据波兰方面的统计数据，已有20多万乌克兰人抵达波兰边境，波兰方面设立了数个入境点，但人数实在太多，队伍长达“几十公里”。面对如潮水一般的乌克兰难民，身为欧洲老大哥的美国却当起了看客。日前，美国白宫发言人普萨基称：美国当然愿意接收乌克兰难民。但是她话锋一转又说，相比于美国，乌克兰民众肯定“更愿意去欧洲”。

一句话，好像承诺了什么，又更像什么都没说，还堵住了乌克兰和欧洲的嘴。口惠而实不至，美国的态度完美演绎了这一中国古语。

“帮助阿富汗国家重建”、“帮助中美洲国家恢复经济”、“帮助乌克兰收容难民”，美国在口头上一向视全球事务为己任，但口头支票好开，实际行动难为。深刻感受美国式口惠的又何止这些国家。

在北约边界问题上施口惠，实则对国际关系背信弃义。

德国《明镜》周刊近日发表文章披露，一份1991年的会议纪要中显示，美、英、法、德外交官曾在德国统一谈判期间明确向苏联承诺，北约组织不会扩张至波兰及更东边的地区。然而不论各方现在如何解读这份文件的效力，毫无疑问该承诺早已经被打破。从上世纪90年代开始，北约先后进行了五轮扩张，使得北约东部防线直接压到距离圣彼得堡135公里处的俄罗斯“家门口”。难怪俄罗斯总统普京怒称：他们（北约）在20世纪90年代，对我们承诺不会东扩一寸，结果怎么样呢，我们被骗了，他们厚颜无耻地欺骗了我们。

在力挺欧洲问题上施口惠，实则关键时刻抢生意、挖墙脚一个不少。

俄罗斯天然气储量高居世界第一。此前欧洲40%的天然气供应都依靠俄罗斯，但俄乌冲突爆发后，欧洲转向美国购买天然气，而美国天然气价格是俄罗斯天然气价格的数倍。如果只是一阵子，欧洲还能勉为其难，日子久了，欧洲如何扛得住？俄新社3日报道，国际能源署建议欧洲民众减少取暖、调低室温，以降低对俄罗斯天然气的依赖。

加州州立大学政治科学教授格罗斯库珀（Grosscup）表示：“美国对俄罗斯的制裁也使欧洲遭受沉重打击，因为30年来欧洲国家在商业上增加了与俄罗斯等国的相互依赖，从而使欧洲更容易因美国施加的制裁而受到重创。”

作为美国忠实的跟随者，澳大利亚近几年始终在国际舞台上跟着美国对中国大肆攻击，欲干涉我国内政。最终的结果是从2020年开始，澳方的出口市场受到了巨大的冲击。葡萄酒、大豆、粮食、煤炭对中国的出口都受到限制。面对此情此景，美国前脚给澳大利亚打气，表示不会让其孤军奋战，独自面对来自中国的所谓“经济威胁”。后脚却一刻不停地快速抢占了空出来的市场。同一时期，美国葡萄酒、棉花、木材、煤炭等对中国的出口大幅上涨，这些全是澳大利亚在中国市场卖不动的商品。澳大利亚也以一己之力向世界展示了什么叫“被别人卖了，还替人家数钱”。

在疫情援助问题上施口惠，实则弃民众生命于不顾。

2020年初，美国时任国务卿蓬佩奥曾信誓旦旦地表示，要向中国等国捐款1亿美元用于抗疫，但是直到中国基本控制住疫情的时候都没有收到来自美国的这笔捐款。之后不久，美国再次放言将向全球提供2亿多美元的援助，并夸口说，“没有国家能像美国这般慷慨”。但据了解，所谓2亿多美元不仅在数字上重复计算，大玩文字游戏，而且这笔援助资金同样迟迟不见踪影。对于这种口头支票，中国外交部发言人直言：“蓬佩奥国务卿把美国对国际社会的援助数额是从1948年算起的，很有意思。”

不仅如此，中国日前发布的《2021年美国侵犯人权报告》以大量事实和数据揭示，作为全球医疗系统最发达的国家，美国累计新冠肺炎确诊病例和累计死亡人数却均居世界之首。美国去年人均预期寿命减少1.13岁，是自二战以来的最大降幅。

▲资料图片：2022年1月24日美国新冠疫情地图，按照疫情程度轻重颜色标记由浅至深，美国全境“一片红”。（美国《纽约时报》网站）

美国的“口惠而实不至”，反映的是拙劣的政治表演，是落井下石的塑料兄弟情，更是对世界民众生命和人权的漠视。这一套戏码演多了，信用一定会透支。奉劝美国，别忘了口惠而实不至还有下半句，那就是“怨灾及其身”。

(责编：杨光宇、牛镛)