新华社北京2月27日电综合新华社驻外记者报道：乌克兰和俄罗斯方面27日都表示，双方将进行和平谈判。俄罗斯中央银行27日发表声明说，俄方拥有必要资源，可以维持金融稳定，保障金融领域业务运转。

——乌克兰总统办公室27日发布消息说，乌克兰将派代表团同俄罗斯进行和平谈判，谈判将在普里皮亚季河附近的白俄罗斯和乌克兰边境地区进行。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天早些时候对媒体说，乌克兰方面同意在白俄罗斯戈梅利州同俄方举行谈判，俄方对此已做好准备。

——俄罗斯中央银行27日发表声明说，俄方拥有必要资源，可以维持金融稳定，保障金融领域业务运转。俄方将保障各银行的卢布现金与非现金流通。俄银行系统稳定，拥有足够资本与流动性，俄境内所有银行目前运转正常。此外，俄方将使用本土版金融信息传输系统（SPFS）完成相关业务。

——据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京27日下令将俄军威慑力量调至特殊战备状态。普京当天在会见俄国防部长绍伊古和俄军总参谋长格拉西莫夫时说：“由于主要北约国家的高级官员对我国发表侵略性言论，我命令国防部长和总参谋长将俄军的威慑力量调整至特殊战备状态。”

——乌克兰首都基辅第一副市长波沃罗兹尼克27日在社交媒体上说，乌克兰军队26日夜间与进入基辅市区的“敌方团伙”发生数次交火。27日早上，基辅局势平静，完全在乌军队控制之下。另据报道，基辅的一处放射性废料处理场27日凌晨被俄方炮弹击中，初步评估显示暂不会威胁到附近居民安全。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌国防部副部长马利亚尔27日说，截至26日，乌克兰军队击毙俄罗斯军人4300余人，击落俄军飞机27架、直升机26架、无人机2架，击毁俄军坦克146辆、装甲车706辆。

——今日俄罗斯通讯社27日报道，俄罗斯联邦航空运输局在声明中说，鉴于拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚和斯洛文尼亚做出的“不友好决定”，俄方将对上述国家航空公司及在其境内注册航空公司航班飞往俄罗斯和过境俄罗斯采取限制措施。

——联合国人道主义事务协调厅27日发布报告说，连日来，乌克兰战火已使16万人流离失所，其中超过11.6万人越过边界逃往欧洲邻国。如果局势失控，乌克兰难民人数可能多达500万人。报告说，当地时间2月24日凌晨4时至26日下午5时，至少有240名平民在炮火中伤亡，其中至少64人死亡。报告还显示，军事行动区已经有数十万人断水断电。

——克里姆林宫网站27日发表声明说，俄罗斯总统普京27日应约与以色列总理贝内特通电话讨论乌克兰局势。普京在通话中向以方通报了俄方特别军事行动进程。以方表示愿就暂停军事行动提供调停努力。

——比利时发展合作大臣基蒂尔27日通过社交媒体宣布，比利时将向乌克兰提供300万欧元人道主义援助。她表示，战争受害者和流离失所的人数每天都在增加，人道主义援助压力与日俱增。（参与记者：李东旭、王晓梅、耿鹏宇、李奥、李铭、聂晓阳）

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