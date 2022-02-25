俄就与乌谈判提条件 双方军队在基辅州战斗激烈

这是2月24日拍摄的乌克兰基辅的街景。据乌克兰国际文传电讯消息，乌克兰最高拉达（议会）24日投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。新华社/美联

综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，如果乌克兰做好了就其中立地位以及不在其境内部署武器进行谈判的准备，俄愿同其谈判。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克当天说，两国军队在基辅州发生激烈战斗。

佩斯科夫24日在回答记者提问时表示，俄方希望能解决包括乌克兰中立地位以及乌克兰不在其境内部署武器等“红线问题”，并就这些问题同乌方谈判，关键是乌领导层是否做好谈判准备。他说，俄针对乌克兰采取特别行动的目的是使乌“非军事化”，以保障俄方安全。

俄国防部新闻发言人科纳申科夫当天在新闻发布会上表示，在俄武装部队支援下，顿涅茨克和卢甘斯克的当地武装突破了乌武装部队防御线。科纳申科夫说，俄国防部长绍伊古已下令，要求为那些放下武器的乌军人建立从交战地区撤离的安全通道，以便他们能平安回家。

另据塔斯社援引俄国防部24日消息报道，乌军事设施遭到高精度武器打击，但俄武装部队不对乌城市进行炮击或空袭，不会威胁到平民。

乌武装部队总参谋部发表声明说，截至当地时间24日13时，俄军对包括乌首都基辅鲍里斯波尔国际机场在内的多处地点进行了30余次袭击，同时称俄军在敖德萨登陆的消息不实。乌克兰联合力量行动司令部当天也发布消息称，俄军攻击了乌军位于斯塔罗比尔斯克郊区的阵地，战斗仍在进行。

美国国务院24日在美驻乌克兰大使馆网站上发表声明说，美国已于当天中止在乌克兰的领事服务。美政府将无法协助美国公民撤离乌克兰，针对在乌美国公民的领事服务将由美国驻匈牙利、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克等国的大使馆提供。

乌克兰官员：乌军队已失去对切尔诺贝利核设施的控制

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日在社交媒体上发文说，乌克兰军队已失去对切尔诺贝利核设施的控制。

波多利亚克表示，经过激烈战斗，乌克兰军队失去了对切尔诺贝利核设施的控制，该核设施已被俄罗斯军队占领。目前核设施状况、核废料管控和储存情况不明。

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话，决定在乌克兰东部顿巴斯地区发起特别军事行动。普京说，俄罗斯没有占领乌克兰的计划。塔斯社援引俄国防部24日消息报道说，乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击，但俄武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

据俄罗斯国防部网站24日发布的通报，俄武装部队在袭击中摧毁了乌克兰74个地面军事基础设施，包括11个空军机场、3个指挥所、18个雷达站等。俄空天军一架苏-25攻击机在行动中因驾驶失误坠毁，飞行员安全弹跳逃生。

切尔诺贝利核电站位于乌克兰首都基辅以北100余公里处。1986年4月26日，该核电站4号机组反应堆发生爆炸，成为迄今为止世界上最严重的核泄漏事故。事故发生后，以4号机组反应堆为中心向外30公里的范围成为隔离区。切尔诺贝利隔离区自2010年起陆续对外开放。

现场直击：乌克兰首都居民在不安中度过一天

2月24日，在乌克兰基辅，出城方向的车辆排起长龙。据乌克兰国际文传电讯消息，乌克兰最高拉达（议会）24日投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。新华社发（谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

2月24日，在乌克兰基辅，出城方向的车辆排起长龙。据乌克兰国际文传电讯消息，乌克兰最高拉达（议会）24日投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。新华社发（谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

当地时间24日清晨5时左右，乌克兰首都基辅市上空传出爆炸声和战斗机的轰鸣声，基辅市中心随后响起防空警报。持续约10分钟的警报声，让众多基辅居民在惊慌和茫然中开启了紧张不安的一天。

基辅市政府不久后发布声明说，防空警报已解除，但如果再次听到警报响起，希望当地居民立刻前往防空设施躲避。人们从媒体报道中得知，俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动，但俄罗斯没有占领乌克兰的计划。当地时间12时左右，基辅市上空再次传出爆炸声。当天下午，基辅市市长克利奇科在社交媒体平台宣布基辅市自当晚10时起实施宵禁。

局势恶化令基辅市居民深感不安。记者在基辅市看到，不少居民在集中采购物资，各大超市里从早上起就有居民排队购买食物和饮用水等生活必需品。多家银行和换汇点也出现了人流的聚集。

“我们去超市买了很多东西，很多人都在买东西。银行也有很多人，希望取现金。”一名基辅市居民对记者说。

当天，基辅市公交、银行、超市、药店、宾馆仍在正常运行。在市中心的独立广场和欧洲广场，有人携带行李和背包前往公交车站和地铁站，有人携带行李在跟亲人告别。基辅市中心的车流量明显减少，但是在基辅市驶往郊区和西部方向的部分路段出现了车流拥堵，有司机用拖车拖曳物资往出城方向驶去。

当地居民玛利亚今年55岁，她告诉记者，她的儿子和5岁的孙女已于两周前从乌东北部的苏梅州迁往西部的外喀尔巴阡州生活。她每天都看新闻，非常担心乌克兰局势。

基辅市不少商店已停止营业。今年37岁的安娜在基辅市经营多家化妆品店。她告诉记者，目前她暂不打算离开基辅，因为她的孩子还在基辅上学，希望战事不要影响到孩子的学业。她还说，自己在基辅市的一些朋友已经出国或者到西部的利沃夫市生活。

这一天，乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰实施战时状态，乌克兰与俄罗斯断绝外交关系。

对于未来的局势如何发展，基辅的居民们充满忐忑。“我们很担心。”一位基辅居民对记者说。“我们的邻居离开了家。很多人都试图离开基辅。”

普京和卢卡申科通电话谈顿巴斯地区局势

据白俄罗斯总统网站消息，俄罗斯总统普京24日给白俄罗斯总统卢卡申科打电话，双方讨论了顿巴斯地区局势。卢卡申科表示，他向普京建议，在“联盟决心-2022”俄白联合军事演习后，俄方留部分军队驻扎在白俄罗斯南部。普京对此表示同意。

卢卡申科强调，俄军留在白俄罗斯南部边境地带是为了促使乌克兰走向谈判桌。他指出，各方应想办法停止战争流血。

白俄罗斯外交部当天也作出决定，撤出驻乌克兰大使馆馆员和家属，同时建议白俄罗斯公民在乌局势稳定前暂时不要前往该国。

普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰总统泽连斯基当天晚些时候发表讲话说，乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。

北约和美国表示不会派遣部队进入乌克兰

2月24日，北约秘书长斯托尔滕贝格在比利时布鲁塞尔的北约总部出席记者会。北约秘书长斯托尔滕贝格24日说，北约无意向乌克兰派遣部队，但已启动联盟防御计划，并敦促俄罗斯立即停止在乌克兰的军事行动。新华社记者郑焕松摄

北约秘书长斯托尔滕贝格24日说，北约无意向乌克兰派遣部队，但已启动联盟防御计划，并敦促俄罗斯立即停止在乌克兰的军事行动。美国白宫新闻秘书普萨基23日重申，美国不会与俄罗斯交战，也不会向乌克兰境内部署军队。

北大西洋理事会24日上午在北约总部召开特别会议。斯托尔滕贝格在会后的记者会上说，北约在乌克兰没有任何部队，“我们也没有任何计划或意图向乌克兰派遣部队”。但他同时表示，北约正在向联盟东部地区、在北约成员国领土上增加兵力部署。

斯托尔滕贝格宣布，应北约最高军事长官沃尔特斯的要求，北大西洋理事会决定启动北约防御计划，将把北约快速反应部队等力量部署到任何需要的地方。他还说，北约呼吁俄罗斯立即停止军事行动，并通过外交途径解决问题。

据悉，北约将于25日举行成员国领导人视频峰会，讨论应对之策。

另据报道，普萨基23日在例行记者会上强调，美政府已多次表示，总统拜登不会把美军派往乌克兰境内与俄军作战。这一立场是“明确而一贯”的，且没有改变。

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动，但表示俄罗斯没有占领乌克兰的计划。

乌克兰与俄断交 国际社会呼吁对话解决争端

综合新华社驻外记者报道：俄罗斯24日在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰总统泽连斯基宣布乌断绝与俄外交关系。国际社会高度关注乌克兰局势，呼吁有关各方通过对话谈判化解分歧，解决争端。

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆呼吁乌克兰问题有关各方保持克制，通过建设性对话和外交途径化解分歧，解决争端，不要采取导致局势恶化的行为。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯说，他密切关注着乌克兰的事态发展，呼吁通过对话解决这场危机。

奥地利总统范德贝伦表示，现在必须采取一切措施避免当前局势进一步升级。

韩国总统文在寅表示，国家间的任何矛盾都应该通过对话和协商来解决。

克罗地亚总统米拉诺维奇发表声明，希望局势能够迅速平静下来，以便继续进行外交活动，寻求和平解决方案。

马耳他总理阿贝拉表示，通过外交解决问题、通过对话维护和平，是我们一直并将继续选择的道路。

哈萨克斯坦议会上院议长阿申巴耶夫表示，通过谈判寻求政治解决这一冲突非常重要且是有可能的。谈判应在联合国框架下举行，所有相关方都参与其中，照顾各方利益，并遵循联合国宪章。

约旦外交部发表声明说，国际社会各方应不遗余力地保持克制并缓和紧张局势，通过谈判恢复地区安全与稳定。

伊朗外长阿卜杜拉希扬在社交媒体上说，乌克兰危机的根源在于北约的挑衅，当务之急是实现停火并找到政治和民主的解决方案。

印度尼西亚外交部发言人特库·法伊扎夏表示，印尼对乌克兰境内的武装冲突升级表示关切，重申所有各方应继续把谈判和外交作为优先事项。

菲律宾总统府代理发言人卡尔洛·诺格拉莱斯表示，菲政府希望各方探索所有途径，成功找到解决问题的正确之道。

加蓬总统发言人埃科加呼吁有关方面开启对话，通过外交途径解决争端。

南非国际关系与合作部发表声明说，南非敦促各方加大外交力度，找到有助于缓解紧张局势和避免武装冲突的解决方案。

古巴外交部发表声明，呼吁通过建设性和相互尊重的对话达成外交解决方案，维护国际和平与安全。

联合国宣布拨款2000万美元用于乌克兰危机紧急人道主义需求

联合国秘书长古特雷斯24日宣布，联合国将立即从其中央应急基金中拨款2000万美元，用于乌克兰及其周边地区紧急人道主义需求。

古特雷斯当天在纽约联合国总部向媒体表示，联合国及其人道主义合作伙伴决心留在乌克兰，为有需要的人提供人道主义援助。联合国工作人员目前正在接触线两侧工作，并恪守中立、公正、人道和独立的人道主义原则。

古特雷斯同时呼吁有关各方遵守国际人权法和国际人道主义法，把保护平民放在首位。

古特雷斯表示，目前的局势“并非不可逆转”。未来几天的决定“将塑造我们的世界”，并将直接影响成百上千万人的生命。

大宗商品猛涨价 欧盟酝酿对俄“最严厉制裁”

受乌克兰最新局势影响，石油、天然气、粮食等全球大宗商品24日价格猛涨。欧洲联盟定于当晚举行峰会，商谈针对俄罗斯制定“最严厉制裁措施”。

分析人士认为，能源和粮食价格上涨将在短期内影响欧洲等多地民众生活，而欧美对俄制裁将在中长期对欧洲经济产生广泛影响。

这是2月24日在德国法兰克福证券交易所外拍摄的手机屏幕上的法兰克福股市DAX指数。乌克兰局势骤然升级引起全球市场较大波动，主要股指显著下跌。德国法兰克福股市DAX指数截至当地时间24日9点9分已大幅下跌3.59%。新华社记者 逯阳 摄

【底层百姓受影响最大】

全球能源、食品价格近期原本就处于高位。最新数据显示，4月交货的伦敦布伦特原油期货价格24日盘中突破每桶100美元，为2014年9月以来首次破百，英国和荷兰天然气批发价格上涨30%至40%，芝加哥期货交易所小麦价格涨至9年半以来新高。

俄罗斯是全球第三大石油生产国和全球主要天然气出口国。欧盟国家进口的石油和天然气中，分别有大约27%和41%来自俄罗斯。其中奥地利、意大利、斯洛伐克从俄进口的天然气主要经由乌克兰运输，德国和波兰部分天然气也经由乌克兰运输。

如果能源供应因俄乌冲突升级受阻，导致价格上涨，将直接反映在欧盟居民的取暖、加油和电力账单上。此外，天然气可以产出氨，而氨是化肥主要原料。因此，天然气价格高企可能推升所有农产品价格。

欧洲经济分析人士说，能源价格高企对低收入家庭打击最大，估计政府届时将补贴低收入阶层，而这一开销将令原本为应对新冠疫情花费巨大的多国政府财政上更加捉襟见肘。

乌克兰是全球第五大小麦出口国。农业分析师亚历克斯·史密斯上月说，一些从乌进口粮食的国家已经面临粮食短缺威胁。也门、利比亚和黎巴嫩从乌克兰进口的小麦分别占其消费量的大约22%、43%和50%。

【欧盟贸易投资将受冲击】

欧盟国家领导人将在24日举行的峰会上研究对俄新一轮制裁措施。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，这将是“欧盟实施的最严厉的一揽子制裁”。

欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯23日告诉路透社：“对俄实行强力制裁将对欧盟经济产生冲击，我们需要对此做好准备”。

欧盟每年向俄罗斯出口商品总值大约800亿欧元（约合890亿美元），约占欧盟国内生产总值的0.6%。在欧盟国家中，德国是俄罗斯最大的进口及出口国。法国、荷兰、波兰、意大利和比利时与俄罗斯的贸易额同样可观。

此外，欧盟还是俄罗斯最大的投资方，欧盟在俄直接投资规模2019年达到3114亿欧元（3480亿美元）。

俄罗斯和乌克兰在全球GDP占比不到2%。国际金融协会副会长埃利娜·里巴科娃认为，只计算两国GDP占比将低估时局对经济造成的伤害，“特别是眼下全球商品价格、通货膨胀率均维持高位的背景下，情况尤为棘手”。

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