新华社北京2月21日电 就美国总统拜登所谓俄罗斯“已决定入侵乌克兰”的言论，德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克19日说，危机形势下，猜测或臆断“最不合适”。

德外长：不应臆断

贝尔伯克当天在德国慕尼黑市出席慕尼黑安全会议期间主持七国集团外长会，在随后的记者会上被问到是否认同拜登上述说法。她回答：“我方不知道（俄方）是否已经决定进攻（乌克兰）。不过我们认为，对乌克兰的威胁确实存在。”

贝尔伯克说：“危机形势下，最不合适的做法就是猜测或臆断。”

2月19日，在德国慕尼黑，德国总理朔尔茨在第58届慕尼黑安全会议上发言。（新华社记者逯阳摄）

贝尔伯克说，对俄罗斯可能进攻乌克兰的担忧已经影响乌克兰经济、社会，波及投资、航空、就业和民众生活。她同时代表七国外长继续向俄罗斯施压，要求俄方“撤军并对话”。

去年年底以来，美国等西方国家不断声称，俄罗斯在与乌克兰交界地区集结重兵，意欲“入侵乌克兰”。俄罗斯政府斥责“入侵说”。俄方强调，美国和北大西洋公约组织在俄西部邻国部署军事力量，进一步威胁俄方安全，俄有权在本国境内调动部队，无意攻击或威胁他国。

拜登18日回答媒体记者提问时说，他确信俄罗斯总统普京“已作出（入侵乌克兰的）决定”，这一判断基于美方“情报能力”。

2021年12月9日，在比利时布鲁塞尔北约总部，德国外长贝尔伯克出席记者会。（新华社记者郑焕松摄）

乌总统：无需恐慌

就乌俄紧张局势，乌克兰总统泽连斯基19日在慕尼黑安全会议上发言并回答提问。他呼吁西方国家向乌克兰提供更多武器和投资，但同时说“我方不认为我们需要恐慌”。

泽连斯基说，他无法评判美国情报机构如何运作；他感谢美方情报，但信任乌方自己的情报，因为“乌克兰情报机构了解我国边境的情况”。

2月19日，在德国慕尼黑，乌克兰总统泽连斯基在慕尼黑安全会议上发言。（新华社记者逯阳摄）

泽连斯基再次强调，乌克兰需要保持稳定，所谓俄乌即将开战的说法持续传播，正在损害乌克兰经济、影响民众生活。他同时释放与普京会面的意愿：“我不知道俄罗斯总统想要怎样，因此我提议会面。”

泽连斯基上月会见外国记者时，就西方政府和媒体渲染俄乌战争“一触即发”表达不满。他说：“由于所谓‘明天就会开战’的说法，乌克兰不得不稳定国家经济。甚至一些国家的领导人也在传播这种说法，称‘明天就会开战’。这带来市场和私营领域的恐慌……要让我们国家付出多大代价？”（吴宝澍）

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