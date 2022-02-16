新华社日内瓦2月15日电 中国常驻日内瓦代表陈旭日前同全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利在日内瓦签署协议，向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配新冠疫苗。

国家主席习近平去年8月5日向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞时宣布，2021年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。

中国外交部发言人汪文斌本月14日在例行记者会上说，中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。我们言而有信、说到做到。中方已向“新冠疫苗实施计划”供应超过2亿剂疫苗，为提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性发挥了建设性作用。当前新冠肺炎疫情跌宕反复，实现疫苗公平可及分配、消除“免疫鸿沟”仍是当务之急。中方将秉持人类卫生健康共同体理念，坚持真正的多边主义，继续在力所能及范围内支持多边框架下的抗疫合作机制，为人类早日战胜疫情作出应有贡献。

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 03 版）

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