2月4日晚，北京第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在国家体育场隆重举行。国家主席习近平出席开幕式并宣布本届冬奥会开幕。新华社记者 鞠鹏 摄

新华社北京2月7日电 题：携手向未来的团结交响——记习近平主席出席北京冬奥会开幕式并举行系列外事活动

新华社记者刘华、杨依军、温馨

“在中国人民欢度新春佳节的喜庆日子里，同各位新老朋友在北京相聚，我感到十分高兴。”

2月4日至6日，国家主席习近平同来华的外国元首、政府首脑、王室成员和国际组织负责人等国际贵宾一同出席北京第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式，为他们举行欢迎宴会，并开展系列双边会晤。

连续3天，20余场外事活动密集举行。当北京开启“冬奥时间”，当世界瞩目东方中国，习近平主席向五大洲的朋友们展示着中国的热情好客。

相聚奥运五环旗下，一起向未来。这场“冬奥之约”“新春之会”，如同一场命运与共、携手同行的团结交响，在北京冬奥会的舞台激情奏响。

春天的约定

农历正月初五，北京冬奥会开幕第二天。习近平主席和夫人彭丽媛在人民大会堂金色大厅举行宴会，欢迎出席冬奥会开幕式的贵宾们。

2月5日中午，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂金色大厅举行宴会，欢迎出席北京2022年冬奥会开幕式的国际贵宾。这是习近平在宴会上发表致辞。新华社记者 翟健岚 摄

宴会开始前，习近平主席和夫人彭丽媛同贵宾们佩戴印有各自所在国家、地区、国际组织旗帜的口罩，并肩而立，面向镜头挥手致意，留下珍贵合影。

2月5日中午，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂金色大厅举行宴会，欢迎出席北京2022年冬奥会开幕式的国际贵宾。这是习近平和彭丽媛同国际贵宾一起合影留念。新华社记者 谢环驰 摄

《和平——命运共同体》的旋律响起。“特别感谢在座的各位朋友克服新冠肺炎疫情带来的困难和不便，不远万里来到北京，为冬奥喝彩、为中国加油。”习近平主席说。

这是一场殊为不易的相聚。

世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情反复延宕。如期举办的北京冬奥会，如约而至的各国各地区运动员和贵宾，向世界传递出“更团结”和“一起向未来”的强烈信号。

北京钓鱼台国宾馆。积雪皑皑，梅俏枝头。

1月25日，农历小年。习近平主席在这里同抵京不久的国际奥委会主席巴赫会面。

1月25日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见国际奥委会主席巴赫。新华社记者 姚大伟 摄

“北京冬奥会各项筹备工作十分出色顺利，场馆之精彩、防疫措施之周全、可持续运营理念之先进令人赞叹。我们赞赏中国的效率、决心和活力！”巴赫主席由衷称赞。

8年前，俄罗斯索契。习近平主席专程从北京飞抵这座小城，出席索契冬奥会开幕式，表达对奥林匹克运动和好邻居、好伙伴、好朋友办奥的支持。

彼时，中国北京、张家口已经提出申办2022年冬奥会。借索契之行，习近平主席同巴赫主席有一席深谈：

“在中国，冰雪运动不进山海关。如果冰雪项目能在关内推广，预计可以带动两三亿人参与，由此点燃中国冰雪运动的火炬。”

从2015年国际奥委会揭晓2022年冬奥会举办权，到2018年韩国平昌冬奥会闭幕式上中国向世界发出邀约，再到2022年“中国做好了准备”……

在习近平主席亲自关心推动下，2022年冬奥蓝图一步步变成现实。

“我和亿万中国人民，欢迎全世界的朋友，2022年相约北京！欢迎你们，欢迎朋友们！”

习近平主席代表中国发出的“冬奥之约”，应者云集——

91个国家和地区的近3000名运动员，同场竞技，不少国家是首次派出运动员参赛；

包括来自五大洲的30多位国家元首、政府首脑、议长、重要王室成员和国际组织负责人在内，近70个国家、地区和国际组织的约170位官方代表，出席这场盛会；

俄罗斯总统普京，此次来华，习近平主席同他实现了两年多来第一次“线下”会晤；

2月4日下午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆同俄罗斯总统普京举行会谈。新华社记者 李涛 摄

中亚五国元首，在刚刚同习近平主席举行视频峰会10天后，就又亲身来到北京；

有的国家与北京之间飞行需要十数乃至数十个小时，有的国家只有1名运动员参赛甚至没有运动员参赛……他们的领导人仍然决定亲自来华，共襄这场意义非凡的冬奥盛举。

志合者，不以山海为远。

“当前，世界需要一届成功的冬奥会，向世人发出明确信息，即任何国家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，实现团结与合作。”联合国秘书长古特雷斯的话，反映着国际社会的普遍心声。

“办好北京冬奥会、冬残奥会，是中国对国际社会的庄严承诺。”在习近平主席亲自谋划、亲自推动下，一届简约、安全、精彩的奥运盛会激情开启，不仅为各国各地区冰雪健儿提供了超越自我的舞台，也为疫情困扰下的世界注入强大信心和力量。

文明的相遇

“听说你准备带一对‘冰墩墩’回去，带给你的双胞胎孩子。希望他们今后也能够对冰雪运动感兴趣，如你一样成为冰雪运动健将。”

2月6日下午，人民大会堂东大厅，习近平主席对曾以运动员身份5次参加冬奥会比赛的摩纳哥元首阿尔贝二世亲王说。

贴心的交流，轻松的互动，展现着东道主的热情好客，也定格下一段“美美与共”的佳话。

“冰墩墩”，将中国特有的熊猫形象与富有超能量的冰晶外壳相结合的北京冬奥会吉祥物，向世界传递着中国元素同奥林匹克精神相融合的无穷魅力，成为冬奥会上当之无愧的明星。

2月4日，恰逢立春。夜幕下的国家体育场“鸟巢”流光溢彩、美轮美奂，满载着“天下一家”的梦想与追求，流淌着“世界大同”的唯美和浪漫。

19时57分，习近平主席和夫人彭丽媛，同国际奥委会主席巴赫等国际贵宾从主席台两侧相向而行，同时步入会场。

从充满中国文化韵味的“二十四节气”创意倒计时，到展现文明交流交融的“黄河之水”最终幻化成“冰雪五环”；从寓意开放和共享的“中国门”，到展示文明与成就的“中国窗”；从19首世界名曲同中国大好河山的相互辉映，到将橄榄枝和中国结意象融为一体的“大雪花”……

新意盎然、令人叹为观止的开幕式，让世人领略着中华文化和奥林匹克精神的和合共生，感受着新时代中国自信、包容、开放的大国气象。

“精彩绝伦，充分体现了伟大中国的强大国力和影响力”“非常盛大精彩，所有观众都很享受这一视觉盛宴”“展现了中国发展取得的辉煌成就，以及为促进世界和平与发展所作重大贡献”……

一位位贵宾，纷纷向习近平主席表达对这场盛会开幕式的由衷赞赏。

人们不会忘记，6年多前，北京、张家口申奥冲刺的关键时刻，习近平主席面向世界真诚推介：“2022年冬奥会在中国举办，将有利于推动中华文明同世界各国文明交流互鉴”。

“我们不仅要办好一届冬奥盛会，而且要办出特色、办出精彩、办出独一无二来。”习近平主席的重要指示，为办好一场彰显文化自信、促进交流互鉴的冬奥盛会指明方向。

2月5日。人民大会堂东门外，红色的灯笼与“一起向未来”的标语相互映衬。大门内，一场别致的小型春节“庙会”，吸引着前来出席冬奥会欢迎宴会的贵宾们驻足。

春节遇上冬奥会，年画、春联、中国结、香囊、剪纸、京剧脸谱等中国民俗文化，同冬奥主题元素巧妙融合，令贵宾们连连赞叹。阿尔贝二世亲王还亲自上手，为家里双胞胎小孩制作面塑“冰墩墩”，并笑着说：一个不够，必须两个！

欢迎宴会上，来自中国交响乐团的艺术家，交替演奏着中国传统乐曲和各大洲代表曲目。从《春节序曲》，到柬埔寨乐曲《啊！迷人的森林》；从《彩云追月》，到中亚乐曲《早晨的风》；从《花好月圆》，到中东乐曲《尼罗河畔的歌声》……音乐超越国界，联通心灵。不同国家、不同地域、不同文明，在这里对话交流、相互欣赏。

北京冬奥会期间，习近平主席还同俄罗斯总统普京共同宣布中俄体育交流年正式启动，同阿根廷总统费尔南德斯共同宣布启动2022中阿友好合作年，表示同土库曼斯坦要尽快落实互设文化中心，表示愿同卡塔尔启动中东地区首例大熊猫合作，中方还同吉尔吉斯斯坦签署关于经典著作互译出版的备忘录……

“人类的一切文明成就都值得全人类共同欣赏和分享。”

习近平主席的话，传递着对其他文明的平等尊重，也道出相互理解、友谊、团结等奥林匹克精神的真谛。

冠军的故事

“比起这次中国运动员拿几块金牌、奖牌，我更在意它给我们今后注入的动力和活力。”

冬奥会开幕前夕，习近平主席对巴赫说。

8年前，在索契，习近平主席就同中国冬奥健儿们谈起奥运赛场的“金牌观”：

“成绩不仅仅在于能否拿到或拿到多少块奖牌，更在于体现奥林匹克精神，自强不息，战胜自我、超越自我。”

从担任2008年北京奥运会、残奥会筹备工作领导小组组长，到领导新时代中国成功举办2014年南京青奥会，再到亲自推动申办、筹办2022年北京冬奥会、冬残奥会，习近平主席和奥林匹克运动，有着独特的缘分。

“奥林匹克运动的目标是实现人的全面发展。”随着中国迈上新的更高发展台阶，对于办好北京冬奥会、冬残奥会，习近平主席着眼得更为宏阔和长远。

2月3日，冬奥会开幕前一天，国际奥委会第139次全会开幕式在北京举行，习近平主席发表视频致辞。

2月3日，国家主席习近平向国际奥委会第139次全会开幕式发表视频致辞。新华社记者 黄敬文 摄

“从2008年的‘同一个世界，同一个梦想’到2022年的‘一起向未来’，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。”

“中国通过筹办冬奥会，成功带动3亿人参与冰雪运动，推动了区域发展、生态建设、绿色创新、人民生活改善，为全球冰雪运动发展开辟了更为广阔的空间。”

“体育精神是中国精神的一个缩影。这种拼搏精神恰恰是我们这个时代的一种体现。”习近平主席说。

自2017年初以来，习近平主席先后5次考察冬奥筹办工作。北京、延庆、张家口三个赛区，都留下了他的“冬奥足迹”。从“水立方”变身“冰立方”到竞赛场馆绿色供电全覆盖，从促进全民健康到实现全面小康，从冰雪运动跨越式发展到京津冀协同发展……在习近平主席绿色、共享、开放、廉洁办奥理念的指引下，北京冬奥会创造着一个又一个令人惊叹的“首次”“第一”。

“我要祝贺您，不仅完成、而且超额完成了让三亿人从事冰雪运动的目标。”在同习近平主席的会面中，巴赫恭喜中国然诺。巴赫认为，从世界范围来看，冬季运动的时代可以划分为北京冬奥会之前和之后，“因为三亿人参与冰雪运动，将为冰雪运动开启新时代”。

2月5日傍晚，人民大会堂东大厅。同古特雷斯秘书长谈起“三亿人上冰雪”的实现过程，习近平主席言谈中颇有些动情：

“中国要办冬奥会，提出‘三亿人上冰雪’，大家都积极响应，全中国都开展冰雪运动，包括南方，人民群众都踊跃参与。”

“虎年春节，举办北京冬奥会，中国人民都是喜气洋洋，信心百倍，展现着积极向上的精神和力量。有这样的人民作为强大后盾，我们就可以做成任何事情。”

几个小时后，首都体育馆。中国短道速滑接力队的健儿曲春雨、范可新、张雨婷、武大靖、任子威，以充满韧性的拼搏，夺得北京冬奥会中国队首金。

此时此刻，他们一定记得，一个多月前，习近平主席的一番亲切勉励：

“人生能得几次搏！抓住这个机会去成就自己。十年磨一剑，五年磨一剑。很辛苦，但拼搏是值得的。不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？”

正如巴赫所言，就推动奥林匹克运动而言，习近平主席是当之无愧的冠军。

一起向未来

2月4日晚的开幕式上，在约翰·列侬《想象》的歌声里，24名身着红色运动服的运动员，以矫健身姿滑过冰面，留下长长轨迹。“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言，跃然其上。

一起向未来！

8年前，在索契，习近平主席以冰球运动为喻，指出团结合作的重要性：“这项运动不仅需要个人力量和技巧，也需要团队配合和协作，是很好的运动。”

8年后，在北京，习近平主席以“诺亚方舟”为喻，传递中国推动构建人类命运共同体的决心：“面对各种紧迫全球性挑战，加强团结合作，共同坐上新时代的‘诺亚方舟’，人类才会有更加美好的明天。”

一起向未来！

尽管国际疫情形势依然严峻，习近平主席还是像往常一样，同来华出席冬奥会开幕式的20位国际贵宾逐一举行面对面会晤。紧凑的外事活动日程，从早排到晚，中间几乎没有休息时间。

当未来的人们回首往昔，一定会记得2022年2月，壬寅虎年中国北京，这些经典而隽永的瞬间——

国家体育场。

习近平主席同国际贵宾共同见证：冰雪五环下，写有所有代表团名字的一朵朵“小雪花”，共同构建成一朵“大雪花”。两名“00后”中国运动员，将最后一棒火炬嵌入其中，以一种出人意料的方式完成了主火炬的“点燃”。

北京、延庆、张家口赛区。

全球的冬奥健儿们，带着对共同梦想的追求、共同价值的认同、共同规则的尊重，努力拼搏，奋勇争先。

这一幕告诉人们：即便是竞争最激烈的对手，也能够在五环旗下和平共处、彼此尊重，共享体育运动带来的激情、欢乐与友谊。

让我们一起向未来！

习近平主席的话语，给人以信心和力量——

“中国刚刚迎来农历虎年。虎象征着力量、勇敢、无畏，祝愿奥运健儿像虎一样充满力量、创造佳绩。我相信，在大家共同努力下，北京冬奥会一定会成为简约、安全、精彩的奥运盛会而载入史册。”（参与采写：高鹏、孔祥鑫）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)