人民网华盛顿2月3日电 （记者李志伟）近日，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇就美国《华盛顿邮报》涉北京2022年冬奥会消极社论致函该报编委会。信函部分内容刊登在《华盛顿邮报》1月30日评论版。

针对《华盛顿邮报》1月22日发表的社论《中国向冬奥会运动员传递的信息：噤声然后滑雪》，中国驻美大使馆发言人表示，北京即将迎来“冬奥时刻”。中方将以此为契机大力弘扬“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

刘鹏宇表示，奥运会是体育盛会，不是政治舞台。北京冬奥会是弘扬奥林匹克精神的竞技场，不应受到政治干扰和操纵。以“言论自由”之名强迫运动员不顾国际奥委会规则“对外表态”，这是赤裸裸的道德绑架，尤其是社论中所鼓噪的对华论调都基于美国政府和一些媒体长期散布的涉华谎言。

刘鹏宇举例说，中国新疆维吾尔族人口从2000年的834万增长至2020年的1162万，年均增长率远高于同期全国少数民族人口的平均增长水平。如果存在“种族灭绝”，维吾尔族怎么可能有如此大幅的人口增长？

中国驻美大使馆发言人强调，北京冬奥会定将取得巨大成功，每个参与者都是胜利者。那些企图将体育政治化的造谣者必将一败涂地。

(责编：苏缨翔、常红)