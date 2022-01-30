新华社北京1月29日电 综合新华社驻外记者报道：在北京冬奥会即将开幕之际，多国政要和联合国官员纷纷表示，预祝北京冬奥会圆满成功，期待中国举办一届伟大的冬奥盛会。

中非共和国总统图瓦德拉发表声明说，预祝北京冬奥会成功举办。他说，奥运会是全人类的体育盛会，应避免被政治化。只有坚持“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神，才能实现世界团结。

白俄罗斯总统卢卡申科在作国情咨文报告时表示，反对西方将体育政治化。他说，白俄罗斯全国都会为参赛的本国运动健儿加油欢呼。

突尼斯青年与体育部长卡迈勒·迪吉什祝福北京冬奥会举办成功。他说，北京冬奥会将向世界充分展示中国举办世界级赛事的能力，相信这届冬奥会将像2008年北京奥运会一样取得巨大成功。

肯尼亚国家奥委会主席保罗·特加特向北京冬奥组委会致亲笔贺信，表达对北京冬奥会成功举办的信心，并希望以北京冬奥会为契机，推动肯中体育交流与合作进一步发展，期待双方携手弘扬奥林匹克精神，为促进各国团结与合作而努力。

南苏丹青年和体育部长阿尔比诺·博尔·德休表示，北京冬奥会不仅对中国人民意义重大，作为兄弟般的南苏丹人民，我们也为此感到骄傲。中国蓬勃发展的体育事业，是赢得冬奥会举办权并成功举办这一盛大体育赛事的重要基础，相信北京冬奥会一定会取得圆满成功，期待中国举办一届伟大、成功的冬奥盛会。

联合国高官及多国常驻联合国代表在出席中国常驻联合国代表团举行的庆祝虎年春节暨北京冬奥会开幕视频招待会上，祝福北京冬奥会圆满成功。联合国副秘书长、妇女署执行主任西玛·萨米·巴胡斯用中文说，期待女性运动员在北京冬奥会上取得佳绩；挪威、巴基斯坦、哈萨克斯坦、埃及、法国、俄罗斯常驻联合国代表祝贺北京将成为世界上第一个“双奥之城”，称赞北京冬奥会弘扬奥林匹克精神，将增进各国理解和友谊，给各国带来信心和力量。（参与记者：鲁金博、黄灵、罗毓、白林、黎华玲、王建刚）

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