人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

人民文创将发行全球首套书法名家“福”文化数字藏品

2022年01月26日19:48 | 来源：人民网-国际频道
小字号

十二款“福”文化数字藏品展示。图片来源：人民文创
十二款“福”文化数字藏品展示。图片来源：人民文创

浓浓年味，切切乡情。

在中华民族传统节日壬寅（虎年）新春佳节到来之际，为消弭疫情带来的人际距离，让海内外华夏儿女共品年味，共享“福”气，人民文创联合中国国际文化交流中心、腾讯新闻以及全球华人书画艺术基金，共同发起“新春送福，福满全球”活动，并于1月27日首次面向全球发行“福”文化数字藏品。

该套“福”文化数字藏品共发行12款，总计限量发行88888张，将于1月27日北京时间中午十二点开始，连续6天在环球人物、人民文创微信公众号以及腾讯新闻APP等平台上面向全球华人免费限量送出。同时，所有参与者还将免费获得名家“福”文化纪念卡。

本次发行的“福”文化数字藏品以中国书法家协会名誉主席苏士澍、主席孙晓云等12位中国书法名家书写的“福”字为蓝本，融合青花瓷艺术设计而成。青花瓷元素取自人民文创与腾讯互动娱乐共同发起的“青花瓷国风共创计划”。

活动得到了全球华人书画艺术基金“福到全球千万家”活动的大力支持。本套“福”文化数字藏品，是写入数字世界的中华民族优秀传统文化符号，也是值得全球华人共同珍藏对未来美好期许的数字记忆。

什么是数字藏品？

数字藏品在区块链上具有独一无二的数字标识和所有权信息，相当于在链上拥有一张虚拟身份证。音乐、视频、艺术品等均可上链成为数字藏品。

腾讯云「至信链」为人民文创的“福”文化数字藏品提供区块链底层技术支持，包括可信存证技术和数字藏品凭证技术服务。每个数字藏品在「至信链」上都有唯一标识，不可窜改，可永久保存。本次活动从分享、领取到查询等全部流程，均为免费体验。所领取的数字藏品不支持转赠、交易。

文章来源：环球人物

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】
(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部