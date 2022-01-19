1月17日，国家主席习近平在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的重要演讲，表明中方同各国风雨同舟、携手战疫的坚定意志，受到国际社会广泛关注和积极响应。多位国际人士在接受本报记者采访时表示，习近平主席的演讲回应了世界各国人民对和平发展、合作共赢的期盼，有力提振了各方战胜疫情、复苏经济的信心，为共同建设后疫情时代的美好世界注入了信心和力量。

“对于推动后疫情时代的全球多边合作具有里程碑意义”

如何战胜疫情，如何建设疫后世界？面对这一时代之问，继2017年和2021年之后，习近平主席又一次在素有“世界经济风向标”之称的达沃斯世界经济论坛讲台上，阐明如何开辟后疫情时代美好世界的人间正道，从历史和哲学高度给出中国答案：“携手合作，聚力战胜疫情”“化解各类风险，促进世界经济稳定复苏”“跨越发展鸿沟，重振全球发展事业”“摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢”。

“习近平主席深刻阐释了中国以及世界应该如何建设一个更加美好的未来，他的演讲对于推动后疫情时代的全球多边合作具有里程碑意义。”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布表示。

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示，习近平主席的历史性演讲，为疫情阴霾下面临多重挑战的世界贡献了中国智慧和中国方案，为世界战胜困难和挑战增添了信心。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示：“面对层出不穷的危机与挑战，没有任何一个国家能够独善其身、独立应对。习近平主席呼吁凝聚国际共识，促进全球均衡发展，对当下的国际经济和政治形势具有非常重要的启示意义。”

印度尼西亚佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，习近平主席的演讲为推动全球携手抗击疫情和促进疫后经济加快复苏提供了中国方案，为解决当前全球面临的共同问题提供了重要指引。中国长期致力于维护地区与世界和平、稳定和发展，坚持经济全球化和践行多边主义，为各国树立了典范。

“事实再次表明，在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。”习近平主席精妙的比喻令韩国中国经营研究所所长朴胜赞印象深刻。“在困难面前，各国必须携起手来，才能共渡难关。习近平主席为世界经济复苏提供了中国方案，为全球齐心协力抗击疫情注入了中国力量。”

“展现了负责任大国形象和言出必行的中国担当”

新冠病毒不断变异、传播速度加快，疫情延宕至第三个年头，给人类的生命健康安全、全球的经济社会生活都带来严重威胁，终结这场全球大流行已成为国际社会紧迫而重要的任务。与此同时，发达国家与发展中国家之间的“免疫鸿沟”还在拉大，疫苗构筑的免疫防线持续受到变异毒株冲击。更有甚者，至今仍有个别国家大搞“甩锅推责”和政治操弄，破坏国际团结抗疫大局。

“中国已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗，向世界展现了负责任大国形象和言出必行的中国担当。”朴胜赞表示，发展是各国当前面临的共同课题，中国始终是全球发展事业的坚定实践者和贡献者。重振全球发展事业的中国主张，有力提振了各方战胜疫情、复苏经济、共促发展的信心。

施瓦布认为，习近平主席为世界指明了走向更加美好未来的道路。“习近平主席强调积极开展药物研发合作，确保疫苗公平分配，中国在这些领域树立了良好榜样。同时，习近平主席在演讲中还提到气候变化、供应链等问题，这些问题都应引起国际社会的足够重视。全球协作是避免冲突的最好药方，通过加强合作应对诸多全球挑战，最终将推动各国共同繁荣与进步。”

“习近平主席的演讲充满智慧和哲思。”在皮卡尔看来，构建人类命运共同体理念从提出到如今被广泛接受，“充分证明世界对和平和发展的渴望，这一理念和中国实践为充满不确定性的世界注入了更多稳定性”。

“真正的多边主义是共同应对挑战、共同实现发展，而不是由少数国家来制定规则。”皮卡尔说，“践行真正的多边主义符合各国和各国人民利益，有利于全球经济的稳定复苏，对于促进多边合作和推动发展成果共享至关重要。”

余虹表示，世界经济已深度融合，搞保护主义或者单边主义，不能解决各国发展面临的问题。“经济全球化依然是推动全球经济复苏和发展的正确道路，有助于各国在后疫情时代实现经济更好发展。”

“中国推动构建开放型世界经济的决心从未改变”

“中国将坚定不移推动高质量发展”“中国将坚定不移推进改革开放”“中国将坚定不移推进生态文明建设”——掷地有声的中国宣示，为世界经济复苏和发展带来信心和动力。

皮卡尔表示，推动抗疫国际合作、推进共建“一带一路”、提出全球发展倡议等，中国始终践行真正的多边主义。2022年，中国继续扩大高水平对外开放，将为全球贸易合作注入活力。

余虹表示，无论是推进共建“一带一路”，还是加入区域全面经济伙伴关系协定，抑或是推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定，都反映了中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。“中国可以进一步融入区域和世界经济发展，外国企业也可以更好地融入中国市场，在发展中实现互利共赢。”

沙特驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼表示：“中国持续扩大开放，谋求与世界各国共同发展。我们看到中国推动构建开放型世界经济的决心从未改变。”

毕马威亚太区主席陶匡淳表示，得益于持续深化的改革开放、卓有成效的宏观政策调控、稳定的社会环境和良好的营商环境，中国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位。“同时，中国携手合作伙伴共同维护全球产业链供应链稳定，为全球抗击疫情、实现经济复苏提供了有力支撑。”

杰马杜表示，中国将坚定不移推动高质量发展和推进生态文明建设，这将有利于确保中国经济实现更加可持续的发展，也将有利于推动中国科技创新取得更大成就，从而为全球经济复苏提供更大动力。

“习近平主席的演讲让全世界再次清晰地听到了中国对推动全球发展作出的承诺。”在施瓦布看来，中国继续致力于改革开放，中国和全世界都可以从中受益；中国致力于生态保护，这有助于人类有效应对气候变化；中国继续参与国际合作，这将有助于世界实现更绿色、更包容的发展。“通过对话与合作共同解决问题，是实现人类和平与繁荣的唯一途径。我们必须团结起所有力量，推动全球经济向更具韧性、更加包容和更可持续的方向发展，共同应对当前的重大挑战。”

（本报北京、布鲁塞尔、巴黎、曼谷、雅加达、首尔、开罗1月18日电 记者俞懿春、张朋辉、刘玲玲、刘慧、徐伟、马菲、沈小晓）

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 02 版）

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