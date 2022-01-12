新华社北京1月12日电 （国际观察）霸道、滥杀、暴虐——美军海外恶行昭昭

新华社记者

近一段时间来，新冠变异病毒奥密克戎毒株引发全球新一轮疫情高潮。正在各国加紧抗疫之际，驻一些国家的美军却拒不执行当地防疫措施，造成防疫漏洞，让人们再次看到美国的霸道做派。

美军自诩其全球存在是为了维持“规则”“秩序”，却凌驾于驻在国法律之上，圈占一块又一块法外之地。美军打着“反恐”“反暴政”旗号在全球各地动武，却在军事行动中滥杀无辜平民。美军号称维护“民主”“人权”，却在监狱虐待囚犯，肆意践踏人权。美军在海外的所作所为，成为对美国道貌岸然标榜的价值观的强烈讽刺。

跋扈霸道

为防范奥密克戎毒株传入，日本政府实施了严格的入境管控措施。然而，数万驻日美军却因《日美地位协定》可自由进入日本，不受日本防疫政策限制。美军基地内发生群聚感染，基地所在或邻近地区疫情急剧恶化，美军基地被认为是造成这一情况的主要原因。

这只是美军给日本制造的最新麻烦，驻日美军可谓“罪行累累”。在驻日美军最为集中的冲绳县，从1972年到2016年，美军共犯罪约6000次，其中不乏抢劫、强奸、杀人等恶性事件。但美军人员刑事裁判权归美方所有，日方对美军犯罪者无权处置。

深受美军之苦的还有韩国。新冠疫情暴发以来，驻韩美军无视韩国防疫措施的行径屡见报端。在奥密克戎毒株来袭之时，驻韩美军却在军营内不戴口罩举行岁末年初各种庆祝活动，导致大量感染，引发韩国舆论批评。

此外，美军还在韩国秘密开展涉及剧毒病原微生物的生化实验，并且在相关计划2015年因炭疽菌误送事件曝光后，仍继续向韩国秘密输送生化物质、增加实验基地数量。美军殴打韩国民众的事件也时常发生，去年10月就曾有两名驻韩美军军人在首尔街头无故挑衅，对一名汽车司机大打出手。

驻外美军长期以来凌驾于驻在国法律之上，美军基地成为法外之地，美军士兵成为法外之人。这让美军习惯于高人一等，作风霸道跋扈。驻在国民众对此既气愤又无奈。无怪乎日本媒体人金平茂纪在谈到驻日美军造成防疫漏洞时质疑：“日本真的是独立国家吗？”

滥杀无辜

73岁的丁·穆罕默德住在阿富汗南部坎大哈省潘杰瓦伊地区拉卡尼村。他告诉新华社记者，10年前美军战机对这个村子发动空袭，杀死了包括他家17口人在内的63名村民，还有几十人受伤。“他们都是无辜平民，没有犯任何罪。”

血洗拉卡尼村只是美军杀害阿富汗平民罪行的冰山一角。美国以“反恐”为名在阿富汗开展的军事行动持续20年，其间累计有3万多平民被美军杀死或因美军带来的战乱而死亡。

美军的滥杀不只发生在阿富汗。仅以美军无人机空袭为例，据总部位于英国伦敦的“新闻调查社”统计，从2004年2月到2020年2月，美军在阿富汗、巴基斯坦、索马里和也门的无人机空袭造成2000多名平民死亡，其中包括近500名儿童。

据美国《纽约时报》报道，美军在阿富汗、伊拉克和叙利亚的空袭存在多种问题，包括严重的情报错误、不精确的打击目标等。美国国防部不仅蓄意掩盖空袭导致的真实伤亡人数，还拒绝对杀害平民的行为承担责任。

去年8月美军撤离阿富汗前一天对喀布尔一处民居发动无人机袭击，杀死包括7名儿童在内的10名平民，引发全球舆论批评。但美国国防部在调查后宣布，不会对相关人员进行惩罚。

暴虐折磨

美军在伊拉克、阿富汗战争等军事行动中不仅滥杀无辜，还不断被曝出虐囚丑闻，其手段之残忍令人震惊。

2004年，美军士兵在伊拉克阿布格里卜监狱虐囚的照片曝光，震惊世界。阿拉·卡里姆·艾哈迈德在2003年无辜被美军抓捕监禁，在狱中受尽迫害。他最近回忆起这段经历时依然悲愤交加：“美国非人道对待我们，至今没有道歉，没有赔偿。美国在伊拉克的罪行不会被历史遗忘，永远不会。”

美国在古巴关塔那摩海军基地设立的监狱也因虐囚而臭名昭著。美国2002年设立该监狱用于关押恐怖嫌疑人，但许多在押人员得不到审判并被长期关押，部分在押人员遭到毒打、强制脱光衣服、强行喂食等虐待。联合国2006年发布报告，认定关塔那摩监狱存在虐囚行为，呼吁美国关闭该监狱，公平审理或者释放在押人员。一些西方国家也敦促美国关闭该监狱，但美国政府一直拖延。

在阿富汗，巴格拉姆监狱因虐囚被称为“阿富汗的关塔那摩”。曾是这里囚犯的阿卜杜勒·卡迪尔·希杰兰对新华社记者控诉美军的暴行：“美军士兵毒打、虐待、羞辱我们，让我们生不如死。有人为了摆脱美军士兵的非人折磨，选择吞刀片自杀。”

德国《青年世界报》曾刊文评论，美国每年发布报告评判其他国家人权状况，但自身民主和人权状况恶化，出现“国家授意实施的虐囚行为”，“其厚颜无耻到了登峰造极的程度”。（参与记者：史先涛、董亚雷、陆睿、华义）

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