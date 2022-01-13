□ 李嘉宝

近日，日本服装品牌优衣库创始人柳井正在接受媒体采访时表示，在新疆棉花问题上，美国迫使企业向其“表忠心”，但优衣库不会参与这样的“游戏”。对那些挖空心思抹黑新疆棉花、逼迫跨国企业“选边站队”的美国政客来说，这番表态无疑是一记耳光。

更为讽刺的是，反复借涉疆问题造谣生事的美国政客，近日还遭本国企业“打脸”。就在美国领导人将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法几天后，美国车企特斯拉在中国新疆地区新开了一家展销厅。白宫方面对此极为不满，甚至恫吓该企业将“面临严重的法律、声誉和客户风险”。

对跨国公司的决策，美国政客为何急得跳脚？新疆棉花洁白质优，新疆人民安居乐业，社会繁荣稳定，吸引越来越多全球企业前来采购投资、开店设厂。统计数据显示，2021年1—11月，新疆维吾尔自治区共备案外资项目17个。美国政客针对新疆扯出的弥天大谎、炮制的垃圾法案，一次次被这些“不配合演出”的企业“打脸”。而美国自身存在的种族灭绝、强迫劳动、贩卖人口等严重人权问题，则受到国际社会越来越多的关注和谴责。眼见自己的政治算计受挫落空，他们自然恼羞成怒。

近年来，中国的发展让一些美国政客深感恐慌。他们抱持冷战思维，大搞政治操弄和经济霸凌，抹黑中国形象、干涉中国内政、遏制中国发展。“美式霸权”的黑手不断伸向各国企业，企图靠炒作意识形态对立，将西方跨国企业绑上自己的反华战车。一段时间以来，从频频鼓吹“外资撤离中国”“与中国脱钩”等荒谬论调，到以“维护国家安全”为由禁止本国企业与中国科技企业开展合作，再到打着“人权”幌子滥施“长臂管辖”等，美国政客肆意破坏市场规则，扰乱国际贸易秩序，将“美式霸权”的蛮横霸道展现得淋漓尽致。

只是，在商言商，资本从来都是跟着市场“投票”。作为经济全球化和贸易自由化的直接受益者，跨国企业基于市场经济规律在全球配置资源，目的是实现利润最大化，怎会跟着美国政客的指挥棒瞎跑？

中国是一个拥有14亿人口的大市场，具备完整的工业体系、完善的基础设施和配套产业以及日益优化的营商环境，对全球企业具有巨大吸引力。而且，在新冠肺炎疫情严重冲击世界经济和全球跨国投资的背景下，各国企业面临的挑战更为严峻。中国率先控制疫情、恢复经济正增长，不断迈向更高水平开放，进一步凸显在全球产业链供应链上的比较优势。是积极拥抱中国机遇、闯过疫情难关，还是被美国政客利用、沦为“反华”工具？但凡有点智商的跨国企业，都会作出聪明的选择。

中国商务部近日数据显示，2021年1—11月，中国新设立外资企业43370家，同比增长29.3%；其中新设立美资企业同比增长30.2%。这充分证明了外资对中国市场的信心，也让美国政客撺掇跨国企业“表忠心”“选边站”的丑陋操弄无比尴尬。正如中国美国商会总裁毕艾伦所言，“许多公司最初选择在中国的原因，今天仍然适用”。还有美媒感慨，“对许多美国公司来说，更早克服疫情冲击的中国正成为‘关键避难所’”。

当前，病毒变异频繁，疫情延宕反复，世界经济复苏仍充满不稳定性和不确定性，全球产业链供应链的瓶颈仍待进一步破解。面对共同挑战，开放融通是不可阻挡的时代潮流，和平发展是各国人民的共同呼声，合作共赢是全球企业的最大心愿。美国个别政客偏执狭隘的杂音，动摇不了包括美企在内的跨国企业深耕中国市场的决心，只会进一步透支美国的国际信誉，加速自身霸权的衰落。

(责编：岳弘彬、杨光宇)