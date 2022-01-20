本报记者 俞懿春 周 輖 王新萍

疫苗是战胜疫情和恢复经济的有力武器。

新冠肺炎疫情发生以来，中国团结各方携手抗疫、共克时艰的步伐从未停歇。迄今，中国已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗，占中国以外全球疫苗使用总量的1/3，成为对外提供疫苗最多的国家。

从最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品到最早支持疫苗知识产权豁免，再到最早同发展中国家开展疫苗生产合作，中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，同各方携手努力，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，为破解“分配赤字”、弥合“免疫鸿沟”贡献了中国力量。

倡导全球疫苗合作行动，为国际社会共抗疫情凝心聚力

确诊病例突破3亿例、超过500万人失去生命，低收入国家只有5%的人口完全接种新冠疫苗……新冠肺炎疫情肆虐全球，人类社会已被深刻改变。面对这场重大公共卫生危机，无论是视频主持和出席重要外事活动，还是同外国领导人及国际组织负责人会晤通话，习近平主席积极推进国际抗疫合作，提出全球疫苗合作行动倡议，为国际社会共抗疫情凝心聚力——

2020年5月，在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上庄严宣示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献；

2020年9月，在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示，中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供；

2021年5月，在全球健康峰会上宣布中国支持全球团结抗疫的五项举措，其中包括支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产；支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定等；

2021年10月，在二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议上提出全球疫苗合作行动倡议，包括支持同发展中国家联合研发，加大向发展中国家提供疫苗，支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早作决定，加强疫苗及原辅料跨境贸易合作，依据世界卫生组织疫苗紧急使用清单推进疫苗互认，为发展中国家获取疫苗提供金融支持等6个方面重要举措。

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中国主张不是空头承诺，而是实实在在的行动。

中国新冠疫苗研发数量与速度居世界前列，两款灭活疫苗进入世界卫生组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”采购清单，一批批中国疫苗星夜兼程、跨越山海，为全球团结抗疫带来信心和力量。

联合国前秘书长潘基文称赞，疫情在全球持续蔓延，中国向世界许多国家和地区提供了新冠疫苗及医疗资源，为全球应对疫情作出重要贡献。东盟秘书长林玉辉表示，中国的疫苗支持和援助有效助力东盟成员国抗疫。

37国领导人赴机场迎接中国疫苗运抵、32国领导人公开接种中国疫苗，中国疫苗在国际社会取得良好声誉，安全性、有效性得到广泛认可——

智利总统皮涅拉接种中国疫苗后，对着镜头比出“胜利”手势；匈牙利总理欧尔班在社交媒体上发表视频讲话，称“这是重要的一天，因为我们开始接种中国国药新冠疫苗”；塞尔维亚总统武契奇称赞“中国疫苗是世界上最好的”，并在全程接种中国疫苗后，又接种了中国疫苗加强针……

对许多发展中国家而言，中国疫苗是他们第一批获得的疫苗，也是此后很长一段时间内所能获得的唯一疫苗。中国疫苗犹如及时雨，解了许多发展中国家疫情防控的燃眉之急——

莫桑比克总统纽西表示，中国疫苗的到来是一个“历史性时刻”；津巴布韦总统姆南加古瓦把中国疫苗形容为“隧道尽头的光芒”；柬埔寨首相洪森多次表示，将中国作为疫苗的“战略依靠”是最正确的决策；尼加拉瓜总统顾问奥尔特加称，中国疫苗是“礼物”……

“由于中国的不懈努力，全球多国正向着全面疫苗接种的目标不断迈进，这是一项了不起的成就。”巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹说。巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示：“现在是全球携手抗击疫情的关键时刻，中国是全球团结抗疫行动的中坚力量。”

中国疫苗成为“人民的疫苗”“世界的疫苗”“可及的疫苗”，给世界带来了希望

新冠肺炎疫情再次证明，人类社会是命运共同体。没有比人的生命更优先的考量。习近平主席多次强调，我们将履行承诺，向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。在有的国家超量囤积疫苗、大搞“疫苗民族主义”背景下，中国疫苗成为“人民的疫苗”“世界的疫苗”“可及的疫苗”，给世界带来了希望。

2021年8月，新冠疫苗合作国际论坛首次会议在“云端”成功举办。20多个国家的高级官员或代表、联合国等国际组织负责人、中外29家疫苗企业代表等与会，各方达成全年超过15亿剂的合作意向，会议期间“人民至上、生命至上”的理念被写入共同发表的联合声明，呼吁团结协作应对疫情挑战。

即使在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，中国依然坚定履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，继续尽己所能对外提供更多疫苗，继续支持中国疫苗企业向发展中国家进行技术转让和开展合作生产，让更多国家特别是发展中国家早日用得上疫苗，与各方携手构建人类卫生健康共同体。

——从率先加入世卫组织“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，积极同多个国家开展疫苗研发合作，到加入并支持“新冠疫苗实施计划”，达成2.5亿剂供苗协议；

——从设立金砖国家疫苗研发中心中国中心，推进金砖国家疫苗联合研发、合作生产、标准互认等工作，到参加维和人员新冠疫苗之友小组，向联合国维和人员捐赠疫苗；

——从同30多个国家发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，呼吁国际社会共同促进疫苗全球公平分配，到不断完善“中国—东盟疫苗之友”平台，启动“中国东盟健康之盾”合作倡议，再向东盟国家援助1.5亿剂疫苗；

——从宣布建立中国—太平洋岛国应急物资储备库，继续向有需要的太平洋岛国提供疫苗，到宣布再向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助……

中国以实际行动，为深陷至暗时刻的世界指明前行方向，为饱受病毒肆虐之苦的发展中国家人民点亮希望之光。

2021年2月17日至4月11日，巴西圣保罗州小城塞拉纳接受成年人口全面疫苗接种试验，疫情迅速得到控制，民众生活重回正轨，塞拉纳也成为圣保罗州的“复苏之都”。该市市长莱奥·卡皮泰利说：“如今塞拉纳的卫生状况很好，接种中国疫苗让塞拉纳民众过上了有尊严的生活。”

站在毗邻首都马尼拉的马尼拉湾岸边，菲律宾青年蔡墨文将一张信笺仔细折好放进漂流瓶里，投入海中。“亲爱的中国疫苗：你的到来保护了无数菲律宾人和他们的家庭，我想感谢中国为菲律宾抗击疫情提供的帮助。”他在信中写道：“是中国疫苗让我们感到无比安心。我相信，中国会继续为世界提供能挽救生命的疫苗，帮助全球人民尽快回归正常生活。”

在中国疫苗助力下，以旅游业为支柱产业的津巴布韦维多利亚瀑布城成为全世界最早实现群体免疫的少数城市之一。市长索姆维利·德拉米尼挑选了一张最能代表维多利亚瀑布风光的明信片寄往中国，并在背面亲手写下：“中国疫苗为维多利亚瀑布城旅游业复苏作出了巨大贡献，感谢中国政府的支持。”

2021年3月，伊拉克遭遇第二波疫情猛烈反扑，新冠疫苗“一剂难求”。中国援伊疫苗于3月2日运抵伊首都巴格达，接收疫苗仅数小时后，伊卫生部立即启动全国疫苗接种计划。

2021年8月，中国首批供应“新冠疫苗实施计划”的200余万剂疫苗顺利运抵巴基斯坦首都伊斯兰堡和孟加拉国首都达卡。孟加拉国流行病学、疾病控制和研究所顾问穆斯塔克·侯赛因说：“孟加拉国人民感谢中国。”

2021年10月，阿根廷街头开来中国新冠疫苗移动接种车，为当地许多靠拾荒维持生计的新冠病毒易感人群，接种来自中国的单剂型康希诺新冠疫苗，以快速实现免疫。当地居民接种后说：“现在感到放心了。”

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墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德说：“在如此困难时期，中国向我们伸出援手。这些我们永远不会忘记，非常感谢。”

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱评价，中国的承诺回应了非洲国家的真正关切。斯里兰卡民众在社交媒体上表示：“血液中流淌着中国疫苗，心和中国更近了。”

一个“中国疫苗、多国制造、服务全球”的生产网络已初步形成

授人以鱼，不如授人以渔。

从亚洲到欧洲，从非洲到拉美，来自中国的新冠疫苗原液源源不断地被分装成小瓶，运送到当地和周边国家，为构建全球“免疫屏障”注入中国信心和动力。

2021年3月，墨西哥首批康希诺疫苗完成灌装与交接。康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设的灌装生产线，成为该疫苗首条海外灌装生产线。墨西哥药业公司董事会主席感叹，中国帮助墨西哥打破了疫苗本地化生产瓶颈，康希诺疫苗为偏远地区使用疫苗提供了解决方案。“中方和我们分享经验，使我们能够不断提升工艺、优化流程。感谢中方的慷慨支持。”

2021年3月，中国与阿联酋合作的国药灭活疫苗原液灌装生产线首批疫苗下线，被命名为“生命之苗”。阿联酋驻华大使阿里·扎希里说，得益于阿中疫苗合作，2020年迪拜世博会顺利举行。阿中相互支持，共同努力维护人类身体健康和生命安全，为世界和平与发展贡献了力量。

2021年7月，埃及完成首批100万剂科兴疫苗生产。埃及总理马德布利在考察埃中合作工厂后表示：“埃及在实现疫苗独立自主的路上迈出了重要一步。”世卫组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔指出，这将进一步推动非洲地区的抗疫进程。

2021年9月，欧洲地区首家中国疫苗工厂在塞尔维亚奠基。塞尔维亚总统武契奇表示，中国疫苗工厂“是友谊的证明”，对塞尔维亚乃至本地区的抗疫行动具有重要意义。

2021年9月，由中国科学院微生物研究所和安徽智飞龙科马生物制药有限公司共同研发的新冠重组蛋白疫苗，在乌兹别克斯坦制药企业祖拉贝克实验室有限公司正式投产。这是该国首次实现中国新冠疫苗本地化生产，目前的生产线每天可生产新冠疫苗约30万剂，年产约1亿剂。

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放眼世界，一个“中国疫苗、多国制造、服务全球”的生产网络已初步形成：与中国合作的新冠疫苗生产项目在12个国家进入正式投产或试生产阶段；8个国家与中国企业签署新冠疫苗合作协议，“期待相关生产能尽早展开”；还有多个国家正在与中国企业接洽合作。

“从共同开展国际临床试验到疫苗援助出口，再到合作生产疫苗，中国疫苗企业坚决践行将疫苗作为全球公共产品的重要宣示，以实际行动推动全球疫苗公平可及，让疫苗真正成为世界人民的疫苗。”中国国药集团董事长刘敬桢表示。科兴控股生物技术有限公司董事长兼首席执行官尹卫东说：“相信通过我们各方的共同努力与合作，一定能打赢这场波及全球的新冠肺炎疫情战役。”

根据公开统计数据，全球60多个国家主要使用中国疫苗应对疫情，全球疫苗接种总量前10位、人均接种量前10位的国家中，一半国家都将中国疫苗作为接种主力。“通过快速开发多种疫苗，并在全球范围内共享这些疫苗，中国为全球努力实现疫苗公平可及作出了巨大贡献，我们非常感谢中国作出的贡献。”流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特说。

在墨西哥普埃布拉自治大学教授罗伊纱看来，中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产，帮助发展中国家实现疫苗可及性和可负担性，“这是中国信守承诺的重要体现”。

世界各国风雨同舟、团结合作，才能书写构建人类命运共同体的新篇章。中国始终站在国际抗疫合作“第一方阵”，秉持疫苗公共产品“第一属性”，担当疫苗公平分配“第一梯队”，充分彰显了负责任大国的道义坚守和使命担当。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。我们相信，携手跨越“免疫鸿沟”，人类终将战胜疫情，迎接更加美好的明天！

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)