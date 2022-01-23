江 琳

过了腊八就是年。在香港，各式各样的百花灯笼、走马灯等装饰着各大商场；在澳门，三盏灯老街附近的狭长小巷人流如织，一家家临街店铺摆开了剪纸红包、零食蜜饯等货物；在台湾，许多民众在花市选购火红的花束和盆栽，增添喜庆的氛围；在海外，许多侨胞正拍摄贺岁视频，向祖国亲友恭贺新年……农历新年即将到来，无论是在港澳台，还是在海外，只要有中华儿女的地方，都处处涌动着浓浓的年味儿，洋溢着喜庆的中国年气息，唤起了全体中华儿女心中共同的情愫。

同根同源、同文同宗。全体中华儿女心相系、情相融。穿身红新衣，讨个红红火火好彩头；互道吉祥话，祝福来年诸事如意；贴春联、挂灯笼、吃年夜饭、包压岁钱……中华儿女心意相通、心灵默契，传承习俗、庆祝新年，表达对美好生活的希冀、对团圆幸福的追求。时移世易，绵延数千年的春节文化从未中断；万水千山，切不断中华儿女强烈的归属感和文化认同。

“每逢佳节倍思亲”。春节，是中国人一年中最重要的传统节日。隆重的节日里，不仅有对家的依恋，更有对根的追寻。寓意“盆满钵满”的盆菜、“吃鸡起家、全家团圆”的白切鸡、祝福“长命百岁”的“长年菜”……除夕团聚，港澳台同胞饱含深情的年夜饭里，吃的是团圆，享的是亲情，念的是桑梓。旅居海外的华侨华人，常在这时给孩子们讲起故乡风俗、儿时记忆，抒发对家乡、对祖（籍）国的思念。

四海同春的盛况，喜庆团圆的氛围，不仅是中华民族传统文化的延续，更有为祖国日益繁荣富强而骄傲的喜悦。经过持续奋斗，我们胜利实现了第一个百年奋斗目标，全面建成了小康社会，正在意气风发向着第二个百年奋斗目标迈进，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，正昂首阔步行进在实现中华民族伟大复兴的道路上，每一个中华儿女都有理由为之自豪。

祖国始终是香港、澳门保持长期繁荣稳定的坚强后盾，一年来，香港由乱到治的局面不断巩固，局势不断向好发展，新冠肺炎疫情防控成效明显，经济逐步复苏，社会保持安定；澳门保持稳定发展良好态势，经济逐步复苏，困难群体和小微企业得到扶助。两岸融合发展持续深化，台胞台企在大陆巨大机遇中实现了新的发展，强大祖国是广大台湾同胞的坚强后盾和笃定依靠。随着祖国的日益强大和国际地位的不断提升，海外侨胞身为中国人的自豪感越来越强烈。

成就令人振奋，未来更加可期。新的一年，全体中华儿女更加紧密地团结起来，携手同心、努力拼搏，定能创造更加美好的幸福生活，定能创造中华民族更加美好的未来！

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)