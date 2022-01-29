本报北京1月28日电 近日，世界多国政党政要通过不同方式向中共中央对外联络部表示，中国共产党、中国政府和人民为举办北京冬奥会作出的巨大努力值得高度赞赏，相信中国将为世界奉献一届简约、安全、精彩的冬奥盛会，预祝北京冬奥会取得圆满成功。

俄罗斯联邦共产党发布声明表示，北京冬奥会将是践行奥林匹克理念、体现公平竞争和弘扬人道主义精神的一届全球体育盛会。我们呼吁世界各国、全体运动员和所有体育协会支持奥林匹克运动原则，坚决反对将体育作为政治斗争的手段。

蒙古人民党主席、政府总理奥云额尔登表示，冬奥会是全人类的体育盛典，他本人届时将来华出席冬奥会相关活动。蒙方坚定支持中国举办北京冬奥会，愿同中方携手并肩共迎冬奥会。

巴基斯坦穆盟（谢）高级领导人、参议院国防委员会主席穆沙希德表示，相信北京冬奥会将是史上最成功的奥运会之一，来自世界各国运动员在赛场上同场竞技，体现出国家间的友谊，尤其是本届冬奥会正值中国的虎年新春，相信冬奥会的举办能增加更多节日氛围。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，北京冬奥会虽然在冰雪中举行，但我们认为它是温暖人心的。中国将以几千年来热情好客的传统接待所有人，世界各国人民和运动员之间温暖的兄弟情谊可以融化冰雪。在冬奥会上，只要我们挑战自我、尊重对手、共同拼搏，就都是冠军。

巴勒斯坦人民斗争阵线政治局委员、民族关系事务书记塔利布和政治局委员、对华关系书记阿卢什表示，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，北京冬奥会正热火朝天、有条不紊推进各项筹备工作，在疫情防控、安保安排等方面制定了科学、精准、详细的方案。凭借举办2008年奥运会的成功经验，中国将为全球奉上一届精彩绝伦的冬奥盛会。

刚果（金）争取重建与民主人民党政治局委员、驻华代表马贝雷表示，此次冬奥会必将推动各国人民交流合作，共建更加和平美好的世界，同时也为全球开放发展提供更多机遇，促进全球合作。

埃塞俄比亚和平与安全研究所主任阿戴托表示，北京冬奥会对促进世界和平、合作、团结、友谊具有重要意义。中国是举世瞩目的焦点，不仅是因为举办冬奥会，更因为中国为全人类创造了命运与共、光明美好的未来，为世界树立了光辉榜样。

秘鲁共产党（团结）总书记比利亚努埃瓦表示，中国人民克服新冠肺炎疫情困难，张开双臂欢迎世界体育健儿的到来。秘鲁共产党（团结）反对企图将此次重要国际盛会政治化的狭隘做法，相信中国人民将通过体育这一全球共同语言推动各国团结与世界和平。

法国团结与进步党主席舍米纳德表示，北京冬奥会将是一届举世瞩目的体育盛会，感谢北京为举办冬奥会作出的努力，祝福体育健儿们在最好的条件下参赛，在友好的氛围中取得佳绩。

《 人民日报 》（ 2022年01月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)