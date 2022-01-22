□ 李嘉宝

英国前商务大臣凯布尔近日公开表示，英国政府禁止使用华为5G服务和设备的决定“与国家安全无关”，而是迫于美国压力；在他担任商务大臣期间，情报和安全部门多次保证使用华为服务不会带来任何风险。新加坡前外交官马凯硕也曾透露，一位英企高管称英方曾在华为内部安插情报人员进行“全面检查”，确认华为没有任何威胁。

事实上，华为落户英国近20年，对英国电信业和经济社会发展作出了重要贡献。英国牛津研究院调查显示，限制华为这样的关键设备供应商进入英国5G基础设施建设市场，将导致未来10年英国相关网络部署成本提高9%—29%。然而，英方一些人竟蒙上眼睛、堵上耳朵，不肯承认摆在眼前的事实，甚至宁愿让本国利益受损，也要跟着华盛顿的指挥棒瞎跑，有样学样，大搞美国政客那套泛化“国家安全”概念、打压中国企业的把戏。

一段时间以来，跟着美国这位不靠谱的“大哥”，英国在损人不利己的歪路上越走越远：向亚太地区派出由“伊丽莎白”航母率领的海军舰艇编队，狂刷军事存在感；加入所谓“美英澳三边安全伙伴关系”（AUKUS），加剧地区核扩散风险；多次恶意炒作涉疆、涉港议题，对中国内政问题指指点点……不得不说，在搞集团政治、搅乱亚太局势、毒化国际关系等方面，英国的确是美国的“亲密战友”。

刚刚脱离欧盟、摆出一副独立姿态的英国，为何又把自己绑上美国的反华战车？近年来，面对综合国力日益提升的中国，一些英国政客抱持西方中心主义的傲慢心态，患上了与美国政客同款“对华焦虑症”。加之“脱欧”后的英国不安全感上升，急需寻找新的战略定位，因而试图通过加强所谓“美英特殊关系”，实现“全球英国”的发展目标。此外，英国还有一小撮人，至今仍沉浸在“日不落帝国”的殖民迷思中，鼓噪“对中国香港负责”的荒谬言论，以达到抹黑中国、遏制中国发展的目的。

只是，英国政客这种被政治私利绑架的短视外交，注定是竹篮子打水一场空。且不说美国疫情失控、自身治理危机重重，早已自顾不暇，更谈不上帮衬英国。单看美国对待盟友的一贯态度，英国就应该明白，这个动辄把“价值观同盟”挂在嘴上的超级大国，并非良友。殷鉴不远，过去几十年里，日本东芝、法国阿尔斯通等知名企业都曾成为美国打击的目标。相比之下，针对中国科技企业，美国找的借口虽然更加意识形态化和政治化，但其真实底色还是一个“利”字。近年来，美英在自贸谈判、多边治理及地区热点问题上也是龃龉不断。为维护自身霸权，美国常常不惜出卖盟友利益，尽显“损友”本色。英国国际关系学者汤姆·福迪指出，“美国过分影响英国的外交政策，一些举动是对英国利益不可思议的干涉。”

在疫情继续肆虐、经济亟待复苏的今天，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，和平发展、合作共赢是不可阻挡的时代潮流。搞“小圈子”、挑起国家间对抗，不得人心。以“全球英国”为发展目标的英国，只有融入全球化大潮，加强与包括中国在内世界各国的多边合作，才能真正获得长足发展。自2004年建立全面战略伙伴关系以来，中英双边关系曾取得不少丰硕成果，两国有识之士为中英迈入“黄金十年”作出了不懈努力。如今，中国是英国的第三大贸易伙伴。面对后疫情时代复苏经济的紧迫任务，英国48家集团俱乐部主席佩里呼吁政府“不要事事跟随美国”，指出中英贸易拥有非常好的前景，合作才是中英关系的出路。

置本国发展利益于不顾，为他人摇旗呐喊，只会把自己拖进死胡同。既入穷巷，及时调头方是正理。路该怎么走，英国是时候做出正确的选择了！

(责编：袁勃、牛镛)