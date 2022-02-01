本报记者 张 红

2022年南加州全侨“迎新春、庆冬奥”虎年主题春晚开场舞《虎到新春来》。

尼日利亚2022“四海同春 华星闪耀”庆新春迎冬奥 暨“大爱无疆”联谊活动中的舞蹈表演。

第十七届巴拿马世界华人春晚海报。

（均由受访者供图）

多年来，春晚早已成为国人一道传统的“年夜饭”。身在海外的华侨华人也把这道“大菜”带到了世界的各个角落。不过，对于他们而言，自己主办或参与或观赏的“海外春晚”不仅能抚慰远离故土的游子心，也能传扬中国文化，还能为大家鼓劲加油，一起迈向更加美好的未来。

节日到 “春晚”不缺席

虎年春节的脚步声近在耳旁。世界各地的华侨华人已经感受到了越来越浓的年味。

在美国，南加州华侨华人迎来了自己的春晚。在中国驻洛杉矶总领事馆的支持下，由南加州华人社团联合会牵头，六大侨团共同主办，70多家社团联合举办了2022年南加州全侨“迎新春、庆冬奥”的虎年主题春晚。晚会在线下举行，随后，通过社交平台全球转播。

“在当前疫情背景下，这次春晚特别不容易。可以容纳1400人的剧场全部坐满。而且，我们很高兴的是，此次活动实现了零感染。”美国橙县华人联合会会长、本台主题晚会的总导演周晏羽对本报说，“剧场容量毕竟有限，很多人买不到票。所以，我们又进行了全球转播。转播当晚就有约35万点击量。”

据周晏羽介绍，此次春晚汇聚了南加州华人社区的主要优秀表演团队和演艺人才，300多名演职人员来自两岸三地，年龄最大的83岁高龄，最小的是仅4岁的幼儿，大部分节目为原创作品，展现了南加州侨胞爱国思乡、团结友爱、拼搏进取的风采。

在巴拿马，一场五大洲侨团联手推出的线上春晚热闹上演。巴拿马华商总会会长、第17届巴拿马春晚执委会主席兼总策划黄伟文介绍说：“疫情之前，我们的活动通常是从中午12时持续到晚上8时，会有几万人次的参与。活动不仅有节目演出，还会邀请当地商家展销自家商品，有各种庆新春主题的中国小商品的展销，也有汽车、保险、银行等企业的展销。这两年，在疫情的特殊背景下，我们的活动改为线上，时间也缩短为2小时左右。不过，该有的年味不会少。”

在尼日利亚，自2017年开始的“四海同春 华星闪耀”春节活动，今年也没有缺席。“因为疫情，我们改为线下线上同时举行。线下，我们邀请了400多位嘉宾到可以容纳1000人的场地联欢。同时，我们通过当地电视台和网络直播此次活动。”尼日利亚华星艺术团团长倪孟晓说，“我们还邀请了80位中小学生，他们将在活动现场接受当地中国侨团提供的助学金。”

演出美 诉说侨心声

世界各地今年的春节活动中，除了迎新春之外，抗疫和迎冬奥也成为关键词。

在美国南加州“迎新春、庆冬奥”的虎年主题春晚中，开场舞《虎到新春来》，在盛世花开和奥运旗帜的挥舞中，川剧变脸带着小老虎上场。在逐渐宁静的音乐中，雪花漫天飞舞。雪花精灵带着红灯笼出场，小熊猫戏雪，轮滑雪精灵带着冰墩墩、雪容融、火炬手上场，艺术体操、冰上彩带舞引出奥运五环，带出冬奥主题，震撼人心。节目《爱的约定》由疫情中捐款捐物的侨团代表出演，表现了医护人员用生命承担使命、用挚爱护佑苍生的感人事迹，生动再现了全民抗疫、共克时艰的情景，体现了海外华侨华人的深明大义、顾全大局。年逾花甲的退休侨胞专门为晚会创作了诗歌《北京冬奥，我向你走来》，深情的朗诵表达了海外赤子对祖（籍）国的深厚感情和对冬奥的热切期盼。冬奥歌曲《希望之火》则在大合唱中将晚会推向高潮。非物质文化遗产黎族织锦传承人张焱，在现场精心编织了99个福字，赠送给总领馆，代表着我们旅居海外的中华儿女祝福我们伟大的祖（籍）国恩泽万代。

尼日利亚今年的“四海同春 华星闪耀”活动主题是“庆新春 迎冬奥 大爱无疆”。舞狮、扇子舞、腰鼓等节目烘托出节日气氛，中尼演员联合表演的歌曲和伴舞《一起向未来》表现了对北京冬奥会的期待与祝福。“我们对华星艺术团的定位是中尼两国文化的结晶，所以我们在节目的编排上偏重两国文化的交流。我们的节目不仅有中国特色的歌曲舞蹈，也有尼日利亚当地精彩的民族舞蹈。今年，我们还尝试不同风格，编排了以柔美为特点的舞蹈《天边》，让观众能从欢快的节目中体会到不一样的中国美。”倪孟晓说，“通过春节活动，我们希望当地人能了解中国节日，感受中华文化的魅力，同时，我们也通过发放助学金等活动回馈当地社会，让他们感受到我们侨团的诚意。”

黄伟文说：“对于我们巴拿马华侨华人而言，今年有特殊意义。去年，巴拿马政府宣布，从2022年起，将中国春节定为巴拿马的全国性节日，并将春节庆祝活动融入其国际旅游推介计划。所以，2022年巴拿马春晚活动暨第十七届巴拿马世界华人春晚创新形式，邀请美国、古巴、阿根廷、南非、泰国、马来西亚、俄罗斯还有中国国内的侨团和演出团体带来了精彩节目。”

携起手 一起向未来

对于海外华侨华人而言，除了共庆佳节之外，春节活动还承载着诸多意义。

“对于我们海外华侨华人来说，春晚是凝聚华侨华人情感的文化盛宴。我们的舞台绚丽多彩，呈现的是欢乐团圆，传递的是对新春的美好期望以及对冬奧会、冬残奥会的热切期待。晚会传递的浓浓年味，可慰思乡之情，同时也反映出祖（籍）国的繁荣昌盛、蒸蒸日上。”周晏羽说，“这两年，中美关系遭遇波折，北京冬奥会也成为话题之一。我们在美国的华侨华人希望从自身做起，在海外展示良好形象，在复杂多变的国际环境中，为祖（籍）国发展尽一份力。”

让更多人了解中国春节、感受中国文化，是海外华侨华人的共同心愿。

“最开始办春晚的时候，想法很简单。我们华侨华人自古就有勤劳的传统，在巴拿马的华侨华人基本都是一年365天，每天都在工作。我就想号召大家，每年在春节这一天关店休息，同时，也让巴拿马当地人了解中国春节。自2006年以来，我们巴拿马华商总会每年都会主办巴拿马春晚，一开始就得到了大家的支持。我们每年还会邀请当地政要、企业家等参与。”黄伟文说，“如今，中国春节成为巴拿马的全国性节日。我们非常高兴。”

“尼日利亚春晚的主办方是华星艺术团。艺术团就像一个文化驿站，中尼两国文化在这里交融、传扬。”倪孟晓说。中国驻拉各斯总领事储茂明在贺信中表示，希望华星艺术团“立足非洲广袤大地，持续讲好中尼友好故事，并以更为博大的胸怀、更为深邃的视野、更为自信的态度，创造更多彰显中国审美意趣、反映人类美好追求的文化精品，为团结凝聚侨社力量、传承中华文化、促进中尼人文交流、传播中尼友好佳话发挥积极作用，作出独特贡献”。

“这两年，在疫情的冲击下，大家日子都不好过。在尼日利亚，除了疫情的影响，还有汇率严重贬值。对从中国进口商品到尼日利亚售卖的华商来说，更是雪上加霜。”倪孟晓说，“难肯定是难，但是，咬咬牙，春晚必须办。去年和今年，我们都办了春晚。一方面，让大家安心。这么难的情况下，我们还能办春晚，说明实力还在；另一方面，传递信心。面对挑战，我们华侨华人和侨团对未来依然充满信心，期盼来年会更好。”

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