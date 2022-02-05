人民网开罗2月4日电（记者黄培昭）2月3日，中国驻埃及大使廖力强就埃及总统塞西赴华参加冬奥会开幕式接受埃及媒体采访，强调塞西总统赴华参加冬奥会开幕式，这是中埃全面战略伙伴关系的充分体现，也是中埃、中非人民友好的生动展现。

廖力强说，2月4日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式将在中国国家体育场举行。中国国家主席习近平将出席开幕式并宣布本届冬奥会开幕。习近平主席还将为包括塞西总统在内的来华出席开幕式的外国元首、政府首脑、王室成员及国际组织负责人举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。我注意到，今天埃及总统府发言人宣布，埃中是紧密的战略伙伴关系，塞西总统今早已启程前往中国，参加冬奥会开幕式，并与习近平主席进行双边会见。

塞西总统赴华参加冬奥会开幕式，这是中埃全面战略伙伴关系的充分体现，也是中埃、中非人民友好的生动展现。我们坚信，习近平主席和塞西总统再一次的“面对面”会晤，必将为新时代中埃命运共同体建设确定前进方向并注入强劲动力。

在共同迎接北京冬奥会的热切期盼中，中埃两国人民的心靠得更近了，友情更浓了。2021年12月15日，埃及奥委会在其社交媒体平台发帖，公开表达了对中国举办2022冬奥会、冬残奥会的坚定支持。2022年1月24日晚，在北京冬奥会开幕倒计时10天之际，埃及首都开罗地标建筑开罗塔上演灯光秀，以中、英、阿三语将“北京冬奥会”“北京2022”“10天后北京见”等文字和北京冬奥会会徽投映在塔身，多彩绚丽的开罗塔与静静流淌的尼罗河组成了一道靓丽的风景线。

从2008年的“同一个世界，同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。中国通过筹办冬奥会，成功带动3亿人参与冰雪运动，推动了区域发展、生态建设、绿色创新、人民生活改善，为全球冰雪运动发展开辟了更为广阔的空间。

中国举办北京冬奥会不仅得到中国人民的支持，也得到国际社会的支持。本届冬奥会有约90个国家和地区近3000名运动员参加，是设项和产生金牌最多的一届冬奥会，给世界各国运动员在这里实现他们的梦想提供了机会。

北京冬奥会4日晚就要开幕了，世界期待中国，中国做好了准备。中方将竭诚为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，践行“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言。让你我携起手来，迎接冰雪之约，共赴美好未来！

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