人民网伦敦2月1日电 （余颖）当地时间1月31日晚6时，英国伦敦市中心地标特拉法加广场亮起“中国红”，欢庆中国农历虎年新春。

特拉法加广场新春庆典。伦敦华埠商会供图

整个广场流光溢彩，年味十足。红色的灯光里，广场上纳尔逊纪念柱的柱身出现“恭贺新禧2022”中文字样，栩栩如生的金虎造型尤为引人注目。两侧大屏播放着虎年春节特别节目，让更多本地人在伦敦市中心零距离和中国年接触。

特拉法加广场新春庆典。伦敦华埠商会供图

伦敦市长萨迪克汗当天发来祝贺，他祝所有在伦敦的华人虎年快乐，表示非常希望大家都能收获成功和喜悦。过去的两年，我们遭遇了巨大的挑战，不过令人欣慰的是，虎年伊始伦敦再次开放，我们对虎年充满信心。

在伦敦华埠商会当晚举办的2022壬寅虎年新春庆典上，伦敦市副市长黛比·韦克斯-伯纳德博士、中国驻英国大使馆公使衔参展兼总领事童学军分别致辞，并执笔为舞狮点睛。锣鼓喧天中，雄狮欢腾跳跃，为伦敦中国年增添喜庆。

特拉法加广场新春庆典。伦敦华埠商会供图

据了解，伦敦华埠商会在伦敦市政府和西敏市政府的支持下还准备了春节夜市以及更多线上庆祝活动，2月6日将在英国电视台（London Live）播出为长达90分钟的虎年春节特别节目，节目用四季主题贯穿始终，其中“春”篇章讲述中国24个节气；“夏”篇章展示包括中国传统舞蹈和功夫在内的精彩创意表演；“秋”篇章专门介绍英国著名导演菲尔·阿格兰德（Phil Agland）和耶胡迪梅纽因音乐学校主席大卫·巴克利（David Buckley）两位致力于中英文化交流的人士，此段节目选自人民网英国公司为纪念中英建立大使级外交关系50周年制作的《Our China story》微纪录片系列；“冬”篇章则展现北京冬奥会以及中国著名山峰黄山的迷人冬景。同时还将播放在英华侨华人庆祝活动及表演等精彩节目。此次虎年春节特别节目还将在英国多平台播放。

伦敦华埠商会主席邓柱廷表示，盛大的春节庆典连续21年在特拉法加广场举办，希望线上节目能让英国观众尽享中国年味，认识了解中国文化，增进中英人民友谊。

(责编：崔译戈、吴成良)