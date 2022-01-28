本报北京1月27日电 （记者万宇）外交部发言人赵立坚27日在例行记者会上说，随着冬奥脚步越来越近，世界支持期待冬奥的热情也越来越高涨。相信像北京2008年夏季奥运会一样，北京冬奥会将闪耀世界，各国健儿将绽放精彩。

在当日例行记者会上，有记者问：冬奥村1月27日正式开村。一段时间以来，国际社会持续关注北京冬奥会筹备工作，许多国际政要和体育界人士热情表达了对北京冬奥会的期待和祝福。发言人对此有何评论？

赵立坚说，随着冬奥脚步越来越近，世界支持期待冬奥会的热情也越来越高涨。国际奥委会主席巴赫高度赞赏中国的效率、决心和活力，表示此次一些国家系首次派出代表团出席冬奥会，充分表明北京冬奥会得到了国际社会的广泛支持。

赵立坚说，俄罗斯、西班牙、阿根廷、老挝、尼日利亚等多国政要及奥委会负责人也纷纷表达对北京冬奥会的支持，重申反对体育政治化。各国新闻媒体也对北京冬奥会充满期待。在26日开幕的首届全球媒体创新论坛上，来自78个国家和地区的145家媒体机构和国际组织负责人围绕“共享科技冬奥”的主题深入讨论，为用好冬奥平台、促进各国人民交流互鉴贡献智慧。

赵立坚说，北京冬奥会的主火炬即将在鸟巢点燃，北京将成为首个“双奥之城”。“从2008年到2022年，‘北京欢迎你’热情未变，‘我们北京见’诚意依旧。冬奥会开幕正值中国农历春节，相信这场冰雪之约将再次见证奥林匹克精神与中国元素的契合交融。我们也相信，像北京2008年夏季奥运会一样，北京冬奥会将闪耀世界，各国健儿将绽放精彩。”

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 03 版）

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