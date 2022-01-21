被称为“当今汉奸第一人”的余茂春，又出来坐实自己这个“名号”了。

前两天，他投书台湾的英文报纸《台北时报》，以特朗普政府幕僚的身份大谈“台湾的意义”。

透过这篇文章，你会发现，明着是捧特朗普政府，实际是在拔高蓬佩奥，然后拐弯抹角地突出自己“不可或缺”的作用。

可以说，余茂春暴露了自己的政治野心。

作为政治投机分子，他嗅到了中期选举共和党可能取得优势的机会，于是又想秀一下自己的“反华”成绩。

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这篇文章一上来就开始表功，声称美国对中国看法的转变始自特朗普政府，并夸赞他的“主子”蓬佩奥在其中的“先知先觉”作用。这言下之意，自然也是想展示一下自己的“功劳”。

紧接着他说美国与志同道合的伙伴开始建立“抗中联盟”，台湾最能体会此举的重要性。他还说，台湾七十年来一直是美中关系的冲突点，如今在全球竞赛中更是举足轻重，顺手就把台湾推上了他所说的这个“抗中联盟”的中心位置。

他还把台湾比作冷战时期的西柏林，并称“这是一场跨越时空的竞赛，而台湾虽然小，却拥有坚强实力，可以发挥决定性的作用”。

所谓“自由世界”的其他伙伴会给台湾什么支持呢？余茂春先是唱了一个高调，说“防卫台湾是世界的责任”，接着又说大家都是这个所谓“抗中联盟”的“隐性”成员。

他还鼓励（怂恿）台湾学习以色列，称面积只有台湾2/3的以色列，在40年内三度战胜规模远大于己的对手，“而台湾和以色列一样，都有强大的美国为后盾”。为此，他还尬吹了一波蔡英文，称蔡英文“比肩以色列前总理梅厄夫人”。

真是给台湾熬了好大一锅迷魂汤。

当然，岛内有一些人是挺乐意喝的。一些绿媒转发此文，还有岛内前“军官”在拜读了余茂春的文章之后，对余提到的所谓“世界各国力挺台湾”充满期待。

说实话，余文的这种论调并不新鲜，顶多忽悠忽悠岛内绿媒，但是细读这个文章，其中还有更值得警惕的地方。

有网友评论说，从这篇文章就可以看出，余茂春不愧为反华分子、投机政客的“代表”，此文也可纳入“汉奸文人”的“代表作”。

首先是余茂春在文章中多次提到蓬佩奥，尤其是突出“蓬佩奥在2020年11月公开阐明‘台湾不是中国的一部分’”。余茂春在文中甚至妄称，“从历史、国际法和既定事实来看”，“台湾不隶属于北京”这一点都“无可争议”。

其次，在向《台北时报》投书以后，余茂春还接受了反华媒体的采访，中间提到美国对台政策从来就没有“战略模糊”，要在亚洲形成像北约一样的多边型同盟关系对抗中国。

余茂春为何此时突然如此密集地就台湾问题发声，联系他的前上司、现密友蓬佩奥在推特上不间断发的2024年大选倒计时和对中国的疯狂攻击就可看出一些端倪。

余茂春去年10月在接受媒体采访时就曾透露过，他希望蓬佩奥出来参选总统，更希望蓬佩奥能够赢。如果蓬佩奥能够胜选总统，他们当时提出来的对华政策既定方针不会改变，而且会做进一步的“升华”。

现在，他在台湾问题上的这种鼓噪，是不是为这种“升华”打前站呢？

也有声音认为，余茂春现在的表态也可能是为了在选举时吸引华裔选民，尤其是一些台籍华裔选民。

而且，余的这种声音在美国国内的极端反华势力中也是有市场的。

这篇文章发出后，《华盛顿时报》的资深反华记者，曾称中国是比苏联还危险的“邪恶帝国”的比尔·格茨就为它叫好。

曾任美国全球妇女问题无任所大使和美国驻联合国妇女地位委员会代表，现任新美国安全中心印太安全项目兼职高级研究员的凯利·柯里也称其是好作品。

可见从媒体到智库，对华政策和台湾问题上的极端声音正在形成新的联动。

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余茂春在这个时候跳出来，就台湾问题说三道四并且极力邀功，并非偶然。

在中期选举年里，余茂春和他的“老上司”——蓬佩奥，以及共和党，当然会抓住一些机会，希望能抢占国内的舆论关注。

蓬佩奥这一阵也十分活跃，而且把目光盯在了北京冬奥会上。

蓬佩奥接受福克斯新闻台（Fox News）“英格拉姆角”（The Ingraham Angle）节目采访时宣称，“很久以来，我一直呼吁不要让我们的运动员去北京。我很遗憾，美国和国际奥委会的领导辜负了这些运动员。”

蓬佩奥还十分夸张且故弄玄虚地警告美国运动员，“中国在北京冬奥会开始之前会监视他们的所有言行”。

“中国知道哪些人会来，并且会监视他们的一言一行，一举一动。”

这把中国说得太邪乎了吧？骨子里其实还是想向外界渲染“中国威胁论”。

余茂春与蓬佩奥打“反华牌”很可能是配合好的，为共和党接下来的中期选举“攻势”制造热点和关注角度。因为，如果中期选举共和党赢了，那么2024年大选，共和党推出的候选人赢得选举将会多一分保险。

而共和党如果重新执政，余茂春与蓬佩奥等人的政治野心才有机会得以实现。

近日，美国会众议院共和党方面率先出招，要求对拜登政府的疫情应对情况展开调查。众议院共和党领导层在写给众议院民主党领导层的信中指出，美国疫情的反复和不断恶化，是因为拜登政府的错误应对引起的。

美媒分析指出，在对华政策之外，美国新冠疫情的反弹，让共和党方面找到了新的“抓手”。

众议院共和党一些议员10日要求民主党人举行听证会，调查拜登政府的疫情应对政策。 “拜登总统任期的第一年充斥着没有兑现的承诺。比如，他承诺不会进行强制疫苗令；他承诺要有一个全国性的计划控制疫情。他所说的一切都没有兑现。”

共和党众议员们还指出，众议院领导层对拜登政府“太过仁慈”，而对前总统特朗普则过于“苛刻”。例如，在2020年特朗普执政时期，众议院致信时任总统特朗普31次，而2021年拜登总统任期的第一年内，众议院只成功致信了拜登10次。

目前，已有越来越多的共和党人宣布参加国会两院和地方州长的选举。这些“备战”的共和党候选人指出，除了疫情，拜登在经济领域的糟糕表现，也将成为共和党竞选的“秘密武器”。

不久前，共和党人就用最新出炉的、低于预期的美国就业数据，继续批评拜登的经济政策。共和党全国国会委员会发言人伯格说，“不管是就业市场增长缓慢、高通胀或是供应链危机，民主党人在经济管理上做得一塌糊涂。”

在只需要1个席位就能重新夺回参议院控制权的情况下，共和党人现在似乎信心十足。尤其是拜登最近外交局面、经济恢复和疫情控制方面都表现得不尽如人意。

拜登在民众中的支持率并不高，一连几个星期都在40%和45%徘徊。

截至当地时间1月12日，离美国举行下届联邦选举还有300天。届时，选民将投票决定美国国会众议院所有435个席位和参议院三分之一席位的归属。这次选举，对总统拜登四年任期的后两年有着重大影响。

拜登政府现在要想让自己提出的议程在国会过关，就已经很困难了。而如果民主党失去了参众两院任何一院的控制权，共和党人肯定会在拜登后两年任期内，全面封杀他的立法议程。

从历史上看，中期选举对总统所在政党都很艰难。自从1861年至1865年的美国南北战争以来，除了三次例外，在其余所有的中期选举中，现任总统所在的政党都在众议院损失席位。

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中国社科院美国问题研究专家吕祥告诉“补壹刀”，从余茂春的表现来看，显露政治野心的毫无疑问的。从前面提到的余茂春撰写的这篇文章和他近期接受采访的内容来看，明着是捧特朗普政府，实际是在拔高蓬佩奥，然后拐弯抹角地突出自己“不可或缺”的作用。

为什么余茂春要支持蓬佩奥呢？

简单说，蓬佩奥对他有“知遇之恩”。作为上世纪80年代从中国大陆走出去的一名普通大学生，刚开始在美国混的不怎么样。先是靠着在加州大学伯克利分校获得历史学博士学位，然后毕业后进入美国海军学院获得的一份教职。

但是，从他教的专业来看，在美国海军学院也就是一个边缘性的角色。

吕祥表示，特朗普政府上台之初，在对华政策方面依靠的是白邦瑞等人。但是在蓬佩奥出任国务卿后，觉得这方面需要加强人手并且需要一个“真正了解中国事务”的人，最后在美国军校担任教授的余茂春在被举荐后进入了蓬佩奥的视线。

作为华人的余茂春，不仅反华还反共，这就与蓬佩奥等美国共和党中意识形态偏见极其强烈的那些政客一拍即合。甘当汉奸的余茂春，在这些人眼里成了“宝贝”，也逐步得到了蓬佩奥的重用。

特朗普政府后期，余茂春成为美国国务院政策规划办公室“中国政策首席顾问”，其实就是为蓬佩奥个人服务。据称余的办公室距离蓬佩奥的办公室，只有几步远，能保证随叫随到。

在特朗普政府下台后，余茂春又追随蓬佩奥，成为哈德逊研究所的高级研究员。

吕祥告诉“补壹刀”，整体来看，蓬佩奥在担任国务卿时那些反共反华言论，以及极端偏见恶毒的观点，都是从余茂春那来的。最近余茂春的言论，一方面想表示自己的重要性，另一方面是想在2024年大选，押宝蓬佩奥，赌一把。

但是，从目前共和党党内来看，蓬佩奥还没有形成势力，但蓬佩奥有这个野心。毕竟他当过国务卿，所以吃过肉的人，肯定想吃更好的。

余茂春认为，只要蓬佩奥上了自己就有机会。他想保住蓬佩奥的“大腿”。

单从2024年大选来看，蓬佩奥要跟特朗普竞争的话基本没戏，蓬佩奥顶多是“备胎”。

但只要共和党胜选，余茂春认为自己重新进入政府政策部门还是有机会的。因为共和党活跃的政客里，反华反共已经形成了一个小圈子。打“意识形态牌”成了他们的一个主要特点和凝聚要素。

另外，余茂春这个时候大谈台湾问题，渲染所谓的“防卫台湾是世界的责任”，也是想讨好一部分在美国的台籍人群。这类群体在美国经济圈和政治圈都是存在的，而且因为他们来美国比较早，有些已经取得了一定的社会地位和承认，所以多少有些一些资源。

不过，从美国国内选举来看，打“台湾牌”没什么太大的作用，吸引选票的效果有限。（来源：补壹刀 执笔/胡一刀&鸽子叨 图片来自网络）

(责编：宋心蕊、胡永秋)