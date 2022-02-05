新华社北京2月4日电 题：五环旗下 同心筑梦——多方人士称赞北京冬奥会开幕式

新华社记者

4日晚，共筑冬奥梦，共享冬奥情，2022年北京冬奥会开幕式隆重举行。在国家体育场“鸟巢”上空，烟花绽放，场内演出精彩纷呈。历经数年筹办，承载万众期待，北京这座“双奥之城”，在这一刻点燃冰雪激情。

2月4日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行，图为开幕式上的“冰雪五环”。新华社记者丁旭摄

国际奥委会主席巴赫表示：“这次的开幕式与2008年北京奥运会的开幕式有所不同，但一样令人兴奋。”

国际体育记者协会主席梅洛说，他对2008年北京奥运会开幕式印象深刻，这次冬奥会开幕式精彩、隆重。“给我的印象，这次是2008年的‘升级版’。”

2月4日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。图为孩子们演唱奥林匹克会歌。新华社记者李安摄

小朋友舞蹈的画面、鸟巢上空的烟花、日本代表团进场的瞬间……来自日本《东京体育报》的记者小松胜在开幕式期间不时发出声声欢呼。“今天的烟花很好看，用明亮的绿色和蓝色点亮冬天的设计也很棒。跳广场舞的小朋友们非常可爱。仪式简洁但美丽，有不少中国文化元素。虽然现场比较冷，但大家都很兴奋。”小松胜说。

2月4日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。图为焰火表演。新华社记者邬惠我摄

“我觉得开幕式很现代化。有很多低碳元素，体现了绿色办奥的理念，整体设计特别好。我喜欢最后‘和平鸽’出现的环节，它们象征着和平，让我非常感动。”俄罗斯志愿者尤利娅说。

北京冬奥会开幕式上，尤利娅主要为来宾提供引导及问询服务。尤利娅回忆起自己2014年在电视机前观看索契冬奥会的场景，那时她就希望有朝一日能够成为冬奥会志愿者，这次北京冬奥会让她梦想成真。

第一次来中国的比利时《新闻报》记者马腾·德尔沃在现场观看了开幕式。“2008年的开幕式盛大壮观，这次的规格比当年稍微小一些，但它也深入展示了中国文化元素。”马腾·德尔沃说。（执笔记者：李典；参与记者：何磊静、王镜宇、赵雪彤）

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