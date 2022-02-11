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“以前滑雪、滑冰的人特别少，现在三亿人口，不得了，加一块那相当于一个大国啊。”已逾古稀之年的姬凯峰神采奕奕地告诉人民网记者，“我滑了一辈子冰，原因很简单，就是喜欢和热爱。”

随着北京2022年冬奥会的如期举办，中国已实现带动三亿人参与冰雪运动的目标。在北京国贸溜冰场，经常能看到一位身着休闲西装的老人。戴着耳机，沉浸在自己的冰上“花样”人生中。近日，姬凯峰接受人民网专访，讲述了他灰、白、红的“三色人生”。

纯净冰面照亮人生灰暗时刻

姬凯峰在北京国贸溜冰场。人民网记者 周雨摄

姬凯峰今年76岁，热爱滑冰的他几十年如一日地来冰场“打卡”。白色头戴式耳机、早已磨损的老式MP3、灰色的休闲西装套装，老人的随身物品诉说着岁月的痕迹。冰场上的他，眼神中充满对滑冰的热忱，如痴如醉地表演着，每一个动作都倾诉着他对生活的热爱。

姬凯峰一直努力充实自己生活，命运却和他开了一个玩笑。他的儿子年少时突发心脏病去世，三年前老伴也驾鹤西去，家中只剩一个妹妹最为亲近。

是滑冰给予他排解情绪的出口。“滑冰让我心情愉悦，一滑冰我就可以忘记所有的烦恼。”姬凯峰说：“人嘛，一辈子总要看开一点。开心也是一天，不开心也是一天，你说对不对。”老人没有过多谈及悲伤的往事。他的生活曾经一度被阴霾笼罩，但洁白的冰面照亮了灰暗时刻，他很享受当下的生活。

“白色经济”蓬勃发展的见证者

“上世纪70年代，那时候中国还特别穷。当时没有室内滑冰场，都是室外的，但人们滑冰的热情还是很高的。” 姬凯峰表示，70年代的北京还没有室内滑冰场，冬天非常寒冷，五六级大风吹得人瑟瑟发抖。“别看天气冷，中国人都挺能吃苦的。当时滑冰的人也特别多，一到冬天就在湖面、冰面滑野冰。但是滑雪的人不多，当时没有那条件。”

如今，随着中国的发展，冰雪运动设施建设加速，产业规模不断扩大，越来越多的人参与冰雪运动。姬凯峰见证了改革开放以来中国社会的变迁和冰雪运动的发展。他说，22年前国贸溜冰场刚成立时，没有几个人能为这项爱好买单；但现在生活水平提高了，冰场每天人来人往，还有很多孩子报班学习滑冰。

感慨之余，姬凯峰表示，国家和社会的进步是全体中国人民共同奋斗换来的。

姬凯峰在国贸溜冰场。人民网 张荣摄

红色激情祝福北京冬奥

姬凯峰的滑冰鞋。人民网 张荣摄

姬凯峰8岁到55岁练习速度滑冰，55岁以后开始练习花样滑冰。“我小时候看了一部电影叫《冰上姐妹》，深受启发，后来我就开始滑冰了。”

这位老人身体力行地诠释了“唯有热爱，才能抵御岁月漫长”。多年来，姬凯峰参加了不少大大小小的业余滑冰比赛。令他印象深刻的是2019年参加北京国贸溜冰场举办的亚洲杯比赛，当时很多俄罗斯儿童参加。“他们看见我都特别热情，对我说‘无情哈拉少’，就是’很好’的意思。”

“北京举办冬奥会，我是很激动的，我肯定会在电视上看花样滑冰的比赛。” 姬凯峰表示。这么多年，速度滑冰的冰鞋他滑坏了30双，花样滑冰的冰鞋滑坏了5双。为了“平凡人的冬奥梦”，他最近花近一千元购置了一双新冰鞋。

采访最后，姬凯峰表达了对北京冬奥会的衷心祝福：“北京2022加油，冬奥会加油！”

(责编：苏缨翔、吴成良)