人民网北京2月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：2月7日是中国同斯里兰卡建交65周年纪念日。中方对中斯关系发展有何评价？双方是否将举行庆祝活动？

赵立坚：今天是中国同斯里兰卡建交纪念日。建交65年来，双方始终相互理解、相互支持，树立了大小国家友好相处、互利合作的典范。中斯是守望相助的好朋友、共谋发展的好伙伴、相互支持的好兄弟。斯里兰卡恪守一个中国原则，坚定支持中国在国际事务中的正当立场。中方也坚定支持斯里兰卡维护国家主权和独立，支持斯方走适合本国国情的发展道路。疫情发生后，双方发扬互助精神，携手抗击疫情，传统友谊得到升华。

今年初，王毅国务委员兼外长成功访问斯里兰卡，同斯方共同启动了建交65周年暨《米胶协定》签署70周年庆祝活动。中方愿同斯方一道，以建交周年为契机，弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，进一步深化传统友谊，增进政治互信，加强团结抗疫，推动共建“一带一路”等务实合作提质升级，密切在国际和地区事务中的协调与合作，巩固好、拓展好中斯战略合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

《中国日报》记者：习近平主席、李克强总理日前会见了包括俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、厄瓜多尔总统拉索、蒙古国总理奥云额尔登和联合国秘书长古特雷斯在内的多位国际政要。他们纷纷对中国提出的全球发展倡议表达了欢迎和支持。中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度赞赏有关国家领导人和国际组织负责人对全球发展倡议作出的积极表态。全球发展倡议以加快落实2030年议程为宗旨，倡议践行真正的多边主义，秉持开放包容的伙伴精神及共商共建共享的原则，向所有国家开放。倡议提出以来，国际社会积极响应，踊跃参与，已有近百个国家和联合国等多个国际组织对倡议表达了支持。这充分表明，加快落实2030年议程是各国特别是广大发展中国家的共同心声，全球发展倡议的核心理念具备广泛国际共识，合作重点契合各方和国际发展合作的优先事项，倡议具备行稳致远的基础。

中方欢迎所有有志于加快落实2030年议程的各方积极支持和参与倡议。中国愿同各方一道，共同推动国际社会关注发展问题，关注发展中国家特殊困难，深化全球发展伙伴关系，携手为加快落实2030年议程作出更大贡献。

深圳卫视记者：据报道，2月5日，美国国会众议院审议通过“2022年美国竞争法案”。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到美国国会众议院通过了所谓“2022年美国竞争法案”。该法案涉华内容充斥冷战思维和零和理念，诋毁中国发展道路和内外政策，鼓吹开展对华战略竞争，就涉台、涉疆、涉港、涉藏等问题指手画脚。中方对此坚决反对。

我们多次说过，美国怎么发展，怎么提升自己的“竞争力”，是美国自己的事，但美国不要拿中国说事，更不得以此为借口干涉中国内政、损害中国利益。这一法案再次暴露了美方霸道霸凌行径，根本违背当今世界求和平、谋发展、促合作的时代潮流和人心所向，最终只会损害美国自身利益。

美方应摒弃冷战思维和零和理念，客观理性看待中国发展和中美关系，删除法案中涉华消极内容，停止审议推进该案，停止损害中美关系和双方在重要领域的合作。

总台央视记者：日前，出席“从都国际论坛”十多位外国前政要联名致函中国领导人祝愿北京冬奥会圆满成功，呼吁各国政府、组织和人民以“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言为指引，团结合作，攻坚克难，共创人类美好未来。请问发言人有何评论？

赵立坚：我们高度赞赏这些外国前政要对北京冬奥会的支持与祝福。这充分表明，北京冬奥会得到国际社会广泛支持。奥林匹克运动倡导的“更团结”正是当今时代最需要的。世界各国命运与共，中方提出将“一起向未来”作为北京冬奥会口号。北京冬奥会开幕式向世界展示中国和中国文化，践行中方“简约、安全、精彩”的承诺，也展现我们同为命运共同体的理念。我们相信，北京冬奥会一定会为中国人民与各国人民搭建更多友好的桥梁、合作的平台。

中方愿同各方一道，践行“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言，进一步深化各国人民之间的团结合作，为饱受疫情困扰的世界注入更多信心和力量，携手开创更加美好的未来。

路透社记者：路透社报道称，美国官员今天呼吁中方采取具体举措落实中美第一阶段经贸协议中的采购承诺。中方对此有何评论？

赵立坚：关于中美经贸关系的具体问题，请向有关主管部门了解。作为原则，我可以告诉你的是，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家。对于两国经贸关系中出现的一些问题，双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。美方应同中方一道努力，推动中美经贸关系健康稳定发展。

法新社记者：联合国秘书长古特雷斯在与中国领导人会谈中再次呼吁中方允许人权高专巴切莱特独立访问新疆。中方是否会同意巴访疆？另外，巴布亚新几内亚总理新冠病毒检测结果呈阳性，目前已经从北京回国。你能否进一步介绍外国领导人访华需遵守的防疫要求？

赵立坚：关于你的第一个问题，中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士访华并参访新疆。中方早已发出邀请，双方一直就此保持沟通。中方的立场是一贯、明确的，访问目的是促进双方之间的交流与合作。

关于你的第二个问题，前不久，应邀来华出席北京冬奥会开幕式的巴布亚新几内亚总理马拉佩，抵京后核酸检测结果呈阳性。中方立即安排医疗专家对他进行诊治。中国领导人对马拉佩总理表达了慰问。李克强总理以视频方式同他举行会见。巴新代表团在华期间严格遵守冬奥会有关防疫规定。中方祝愿马拉佩总理早日康复。至于你提到对外国领导人访华防疫要求的问题，我刚才已经介绍了具体案例。如果你还想了解更详细的信息，可向北京冬奥组委询问。

路透社记者：芬兰男子冰球教练指责中国不尊重选手人权，称运动员隔离条件不佳。中方有何回应？北京冬奥会开幕式上，一位维吾尔族火炬手点燃了主火炬。考虑到有部分国家以“中方侵犯新疆维吾尔族人的人权”为由未派官员出席冬奥会开幕式，中方对火炬手的安排是否为象征性行为，是否旨在向这些国家释放信号？

赵立坚：关于你提到的芬兰运动员有关问题，北京冬奥组委发言人已经作了回应。这里我可以告诉你的是，中方致力于举办一届简约、安全、精彩的冬奥会。北京冬奥组委按照《防疫手册》对涉奥人员执行必要的疫情防控措施，旨在切实保障所有涉奥人员及主办城市人民的健康，最大限度降低疫情风险，确保比赛如期安全顺利举行。这得到了国内外各方高度肯定。世界卫生组织也对此给予积极评价。同时，中方作为东道主，致力于为各国运动员提供细致周到的服务和便利。

关于你提到的这名运动员，据了解，他的新冠病毒检测呈阳性。如果你对他的隔离条件等具体情况感兴趣，可以向北京冬奥组委了解。

关于你的第二个问题，所谓新疆存在“种族灭绝”的说法纯属世纪谎言。美方个别政客所谓“中方侵犯新疆维吾尔族人的人权”的相关言论无异于睁眼说瞎话。北京冬奥会正在进行。类似借冬奥会进行恶意诬蔑抹黑的政治炒作不得人心，也不可能得逞。他们的行径必将遭到国际社会的共同谴责和反对。

关于冬奥会火炬手的问题，相信你也注意到了，国际奥委会发言人也已经对此作出回应。首先，根据《奥林匹克宪章》，迪妮格尔·衣拉木江作为北京冬奥会参赛队员，有参与比赛和任何仪式的权利。第二，据了解，北京冬奥会火炬手选拔有明确的标准，要综合考虑个人意愿、比赛成绩、年龄、知名度、民族成分等各方面因素，以充分体现广泛代表性。北京冬奥会的圣火在开幕式现场经过中国老中青三代体育人的传递，代表着奥林匹克精神的接续与传承。我们高兴地看到，包括衣拉木江在内的各族运动员加入中国体育代表团出征北京冬奥会。这从一个侧面反映出，中国大力发展冰雪运动、促进人民健康水平的政策正在惠及各族人民。同时，这也体现出中国是个民族团结的大家庭。

印度广播公司记者：你刚才说，冬奥会应该成为友好的桥梁。但中方安排曾参与加勒万河谷冲突的战士祁发宝参与冬奥会火炬接力。中方是否本可以尊重印度对敏感问题的关切？

赵立坚：我刚才已就中方对北京冬奥会火炬手选拔作了比较详细的说明。我想强调，北京冬奥会火炬手具有广泛的代表性，符合火炬手选拔标准。希望有关方面对此客观理性看待。

追问：印度广播公司记者：我并没有质疑中方安排祁发宝参与火炬接力的理由和标准。你认为中方是否尊重了印度的关切？

赵立坚：我注意到了你的有关表态。我想说的是，我们希望有关方面对火炬手予以客观理性看待，不要做政治化的解读。

北京广播电视台记者：据报道，4日，美不具名官员称，美国务院正着手豁免对伊朗民用核项目的制裁，允许其他国家和企业参与其中。如伊核协议维也纳谈判能达成共识，上述豁免对确保伊快速恢复履行伊核协议至关重要。报道称，相关核项目包括伊布什尔核电站、阿拉克重水反应堆等。5日，伊朗外长阿卜杜拉希扬称，美国豁免部分对伊制裁展现出诚意，但仅落在纸面上还不够。中方对此有何评论?

赵立坚：中方欢迎美方决定豁免对伊朗民用核项目的制裁，认为这是朝正确方向迈出的一步。当前，伊核全面协议恢复履约谈判处在关键节点。作为伊核危机的始作俑者，美方应彻底纠正对伊“极限施压”的错误政策，全面解除所有对伊及第三方的非法制裁，伊方则在此基础上恢复全面履约。

中方始终建设性参与伊核谈判，与美国、伊朗及其他各方保持密切沟通协调，为推进谈判作出了积极努力。中方将继续同有关各方一道，不断推进伊核问题政治解决进程，同时将坚定维护自身合法权益。

《华尔街日报》记者：关于华尔街日报所隶属的新闻集团。新闻集团表示遭到了攻击，记者和其他职员的邮件等文件被盗取。公司的网络安全顾问表示，网络入侵可能为了获取服务中方利益的情报。你对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的网络攻击的问题，中方坚决反对并打击各种形式的黑客攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。这一立场是一贯和明确的。网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件时应有完整充分证据。相关企业应秉持专业精神，避免沦为某些国家出于政治目的制造虚假信息、抹黑他国的帮凶。

(责编：苏缨翔、吴成良)