人民网北京2月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

凤凰卫视记者：据报道，7日，美国常驻联合国代表格林菲尔德呼吁朝鲜优先考虑本国人民福祉，停止开发大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。此外，美国智库战略与国际问题研究中心也发表报告称，朝鲜位于慈江道和坪郡桧中里的导弹基地可能用于生产洲际导弹。中方对此有何评论？

赵立坚：朝鲜长期面临安全上的外部威胁，这是半岛问题的根源。要想从根本上解决朝鲜半岛问题，就应该解决朝方合理的安全关切，否则只能是“按下葫芦浮起瓢”。如果美方真心关注朝鲜人民福祉，就不应一味对朝制裁施压，而应正视朝方已经采取的无核化措施，回应朝方正当合理关切，采取措施缓解对朝制裁。

新华社记者：根据中方有关部门日前公布的数据，2021年中国外贸强劲增长。中国已成为全球第二大商品消费市场，货物贸易总额连续5年全球第一，吸收外资保持全球第二。你认为这一亮眼成绩对疫后复苏的世界意味着什么？

赵立坚：在新冠肺炎疫情延宕反复、世界经济复苏面临诸多风险的大背景下，中国外贸外资连创佳绩。这是中国着力构建新发展格局、追求高质量发展的务实成果，更是中国同世界共享发展机遇的真实写照。

在2021年第四届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席郑重承诺中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。同年，中国举办了广交会、服贸会、中国—东盟博览会等一系列展会，为世界各国开拓中国市场、扩大出口提供了良机。据中国海关总署日前发布的数据，2021年，中国货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元，创历史新高。全年实际使用外资首次突破万亿，全年对外直接投资近9400亿元，增长2.2％。其中，对“一带一路”沿线国家投资增长7.9％。截至2021年底，在境外经贸合作区中方累计投资507亿美元，上缴东道国税费66亿美元，为当地创造39万个就业岗位。事实证明，中国经济充满活力和韧劲，这对稳定全球产业链供应链、推动世界经济复苏发挥了积极作用。

巴通社记者：在北京冬奥会开幕式上，巴基斯坦代表团入场时受到了中国观众热烈欢迎。巴基斯坦领导人和人民对此高度赞赏。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到你所说的情况。这再次证明中巴“铁杆”友谊深入人心，得到两国人民衷心拥护。我们高度赞赏伊姆兰·汗总理来华出席北京冬奥会开幕式、巴方运动员来华参赛以及巴基斯坦各界对北京冬奥会的大力支持。这既延续了中巴相互支持的优良传统，也体现了巴方弘扬奥林匹克精神、践行奥林匹克理想的决心。

北京冬奥会开幕式向世界展示了中国和中国文化，践行了中方“简约、安全、精彩”的办奥承诺，也展现了世界各国同为命运共同体的理念。自比赛正式开始以来，赛事组织进展顺利，并获得各方交口称赞。我们相信，北京冬奥会一定会为包括中国与巴基斯坦在内的各国人民搭建更多友好桥梁、合作平台。

东方卫视记者：据报道，2月8日，由美国会议员、联邦机构官员和专家组成的“打击合成阿片类药物贩运委员会”发布报告称，目前墨西哥已成为美国非法芬太尼类药物的主要来源，而中国一些供应商正向墨出口不受管制的芬太尼前体原料。中方对此有何评论？

赵立坚：中方严格管制各类麻醉药品、精神药品及其化学前体，目前已列管了31种易制毒化学品及1个麻黄素类物质，超过了联合国列管数量。中国的化学品进出口一直严格遵守国际规则和中国法律。中方所作的努力和取得的成效国际社会有目共睹，充分彰显了中国政府积极参与全球毒品治理、维护世界安全稳定的责任担当。

防止非列管化学品流入制毒的责任在于进口国。众所周知，美国是全球化工原料大国。中方已于2019年5月1日整类列管芬太尼类物质，但美方至今未永久列管芬太尼类物质。美国混淆是非，一味推卸责任，拿非列管物质说事儿。这是对美国民众极不负责任的“甩锅”行为。

凤凰卫视记者：两个关于美国的问题。第一，7日，美国白宫新闻秘书普萨基就新疆维吾尔族运动员担任北京冬奥会开幕式主火炬手回应称，不能允许中方通过此举分散外界对中方侵犯人权以及在部分地区进行“种族灭绝”的注意力，这也正是美拒绝派出外交代表团出席开幕式的原因。中方对此有何回应？第二，据报道，美国国务卿布林肯将赴澳大利亚出席第四次美日印澳“四边机制”外长会。美国务院亚太事务助卿康达在电话吹风会上称，“四边机制”外长会将讨论中国对民主价值观和国际秩序构成的挑战等议题。请问中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，我前两天已经介绍过有关情况。北京冬奥会开幕式由谁担任主火炬手是中方作出的正常安排，轮不到美方说三道四。美方所谓“种族灭绝”是世纪谎言。这充分暴露了美方将冬奥会政治化、借涉疆问题恶意抹黑中国的险恶用心。美方的错误做法不得人心，注定彻底失败，让自己变成孤家寡人。

美方历史上对印第安人进行种族灭绝，也有长期系统性歧视少数族裔的痼疾。印第安人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万，减少到1／20。什么是种族灭绝？美国对印第安人实施的政策才是真正的种族灭绝。美方应该做的，是认真清算自身对印第安人种族灭绝的历史罪行，采取切实措施减少针对印第安人、非裔、亚裔等少数族裔的种族歧视。

关于第二个问题，我想强调三点：

第一，民主是全人类共同价值，不是少数国家自诩的专利。一国是否民主，只能由该国人民来评判。美国所谓“民主”人设早已崩塌，却仍强迫他国接受其“美式民主标准”，以民主价值观划线、拼凑小集团，这是对民主彻底的背叛。

第二，中国是地区秩序的福音。中国求和平、谋发展、促合作，推动构建平等、开放、包容、不针对第三国的亚太地区安全体系，反对构建各种封闭排他的小圈子、群中群，反对制造阵营对抗。中国同大多数国家一道，承认和拥护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是一国或几国单方面定义的所谓“以规则为基础的秩序”。

第三，任何多边机制都应顺应和平与发展的时代潮流，有助于增进各国互信与合作。希望美国等有关国家看清大势，放平心态，摒弃冷战思维，少给地区国家关系“添油加醋”，多为地区和平、稳定与繁荣“添砖加瓦”。

共同社记者：第一个问题，索马里兰官员今日访问台湾，进行高层交流。你对此有何评论？第二个问题，今年2月21日是美国总统尼克松访华50周年。中方是否有计划安排纪念活动？

赵立坚：关于第一个问题，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。民进党当局不但自己图谋搞分裂，还煽风点火，破坏别国独立和统一，损人不利己，到头来只会搬起石头砸自己的脚。

关于第二个问题，我目前还不掌握具体情况，将在进一步了解后告诉你。

《环球时报》记者：澳大利亚政府下属的调查机构生产力委员会近日发布两份报告，一份是《澳大利亚监狱困境》专题报告，另一份是澳大利亚司法系统2022年服务报告。这两份报告指出澳原住民入狱率极高，背后是澳大利亚种族歧视、警察选择性执法等一系列体制性问题。请问你对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报告。不比不知道，一比吓一跳。根据澳大利亚政府下属机构发布的有关报告，土著人、托雷斯岛民等原住民仅占澳大利亚总人口的3.3％，但2020年被关押的原住民是全国在押犯人的29％，在澳北领地在押犯人中的比例更是达到了84％，原住民万人入狱率是非原住民的13倍。过去30年间至少474名原住民在羁押期间死亡。这些数据充分暴露了澳大利亚存在的严重人权问题。

这只是澳大利亚人权问题的冰山一角。历史上，澳大利亚对原住民实行种族灭绝和同化政策。10万土著儿童被强行带离家庭，大批原住民惨遭屠杀和奴役。时至今日，澳大利亚原住民在生存条件、执法司法等领域仍遭受严重不公平待遇。澳大利亚国内针对少数族裔的系统性歧视十分严重，仇恨犯罪不断蔓延。此外，澳大利亚在第三国设立离岸拘留中心。大量移民、难民和寻求庇护者被长期甚至无限期强制关押，基本人权受到严重侵犯。我也多次给大家举例，澳大利亚军人在阿富汗等海外军事行动中非法处决俘虏、虐杀平民，犯下严重战争罪行，但他们至今仍逍遥法外。

长期以来，澳方对自身问题视而不见，反而自诩“人权模范生”，基于谣言谎言对他国人权状况指手画脚，赤裸裸地搞双重标准。澳方有关人士应该好好看看这些报告，切实反省并认真解决自身千疮百孔的人权问题。

(责编：苏缨翔、吴成良)