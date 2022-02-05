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拉美十国运动员参加北京冬奥会

2022年02月05日10:22 | 来源：人民网-国际频道
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秘鲁唯一的参赛选手奥内拉·雷耶斯。安第斯通讯社供图
秘鲁唯一的参赛选手奥内拉·雷耶斯。安第斯通讯社供图

人民网里约热内卢2月3日电 （记者吴杰）2022北京冬奥会2月4日开幕，运动员奥内拉·雷耶斯将作为秘鲁代表团的唯一选手和旗手出场。本届冬奥会，拉美和加勒比地区共有10个国家派出代表团参加，参赛国数量创历史新高。

拉美和加勒比国家多数处于热带和亚热带，1928年第二届冬奥会，拉美国家运动员首次出现在冬奥会赛场。该届共有15名运动员参赛，分别来自阿根廷和墨西哥。1948年瑞士圣莫里茨冬奥会后，每届冬奥会都有拉美国家运动员的身影出现在冬奥会赛场。

参加北京冬奥会的10个拉美和加勒比国家分别是阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、牙买加和海地，共有39名运动员参赛，其中巴西参赛运动员数量最多，共有11人，参与越野滑雪、高山滑雪、自由滑雪、钢架雪车和雪橇5个项目的竞争。海地代表团是首次亮相冬奥会，19岁的小将理查德森·维亚诺成为该国首个参加冬奥会的运动员，获得了男子高山滑雪大回转项目参赛资格。奥内拉·雷耶斯的父亲为德国人，母亲为秘鲁人，她将作为秘鲁的唯一选手参加高山滑雪小回转和大回转的比赛。

(责编：苏缨翔、常红)

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