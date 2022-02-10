本报记者 李志伟

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随着新冠变异病毒奥密克戎毒株加速传播，美国疫情严重反弹，新增确诊病例、住院病例、儿童感染病例等多项疫情指标屡屡刷新纪录。美国抗疫物资供应滞后、医疗资源分配不平等问题愈加凸显。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至2月4日晚，美国累计新冠肺炎死亡病例已超过90万例，累计确诊病例超过7635万例。美国新冠肺炎死亡病例从80万增至90万仅用了52天。美国广播公司网站刊文称，尽管美国是富有国家，有世界一流的医疗体系，其新冠肺炎死亡病例却比任何一个国家都多，并且真实的死亡病例数很可能远远大于统计数据。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇不久前表示，美国本应该是应对新冠肺炎疫情大流行准备最充分的国家，结果却成为受疫情影响最严重的少数几个国家之一。美国公共卫生领域的不平等性，是造成这一现象的重要原因。

戴口罩等防疫措施仍争议不断

美疾病控制和预防中心报告称，奥密克戎毒株传染性极强，目前全美范围新冠病毒的社区传播水平处于高位。奥密克戎毒株加速传播还导致美国儿童确诊病例数激增。据美国儿科学会和儿童医院协会2月7日发布的最新报告，自疫情发生以来，美国已有超过1200万名儿童确诊感染新冠病毒。

美国总统拜登近日表示，死亡病例超90万，是一个“悲剧性的里程碑”。他呼吁民众积极接种新冠疫苗，符合条件者积极接种加强针，并安排孩子们接种疫苗。

美国公共卫生专家强调，戴口罩尤其是防护力好的优质口罩，是阻止病毒通过呼吸道飞沫和气溶胶传播的重要工具。为应对日趋严峻的疫情形势，美国政府近期在全美药房、社区医疗中心等地向民众免费发放4亿只N95口罩。美疾控中心近日还更新口罩指南，强调戴N95、KN95或一次性医用外科口罩能够提供较好的防护。

当前，疫情蔓延已超过两年，美国国内关于戴口罩等基本防疫措施仍争议不断。医学界一直强调，戴口罩作为一种低成本防护手段，有助于减缓病毒传播。然而，包括前总统特朗普在内的一些政治人物和公众人物不愿意在公共场合戴口罩，甚至质疑“口罩令”，这些混乱而矛盾的信息使公众认知受到影响。美国媒体指出，受到公众意识等因素影响，口罩无法在美国全面普及。

美国布朗大学公共卫生学院院长阿希什·贾阿表示，美国在医学科学上取得了进展，但在社会科学范畴做得很差。在如何帮助民众接种疫苗、如何阻止错误信息传播等方面，“美国很失败”。

防疫物资价格飞涨饱受批评

多家美国媒体批评指出，美国存在明显的抗疫物资供应滞后问题。《华盛顿邮报》近日报道称，美国在提供口罩和快速检测试剂盒方面动作迟缓，落后于许多国家。政治因素阻碍了美国抗疫进程。无论是口罩还是快速检测试剂盒都成为美国党派激烈争斗的议题。此外，全民医保覆盖不到位也与其他国家形成鲜明对比。

眼下，美国市场上新冠病毒检测试剂盒、口罩等医疗物资价格飞涨，普通民众医疗支出压力增大。对于部分美国民众来说，购买N95口罩和试剂盒都是一笔不小的经济负担。据《华尔街日报》报道，通常两剂新冠病毒检测快筛试剂盒售价在14—24美元间，如今美国一些地方的价格翻了几倍，达到75美元，甚至还有的标价80美元。英国《卫报》报道说，美国一家医疗物资电商公司出售的检测试剂盒较市场零售价高39%至67%。即便如此，由于病例激增，许多产品仍被抢购一空。

彭博社报道称，美国确诊病例猛增导致各地新冠病毒检测点排起长龙，而现有供应无法满足全部需求，试剂盒价格飙升。一名纽约餐饮行业的工人说，她和同事从私人手里买了4份试剂盒，一共花了180美元。这些试剂盒其实是那位卖家从雇主那里免费拿到的。她表示，尽管自己感觉像是被欺诈了，但不得不买。

价格追踪网站的数据显示，在亚马逊网站，有第三方卖家的一包40只装的N95口罩价格为79.99美元，远高于去年11月底的16.99美元。一家提供上门新冠病毒检测服务的公司收费甚至达到249美元至449美元。彭博社报道说，N95口罩价格在美国已经达到“荒谬”的高点，买不到口罩的人纷纷在社交媒体表达失望之情。

美国一些媒体指出，在美国疫情的几次高峰期，都有一些商家利用危机，抬高防疫物资与日常消费品价格。但在美国联邦政府层面却缺乏相应的法律去惩治这些行为。

暴露医疗体系诸多弊端

美国沃克斯新闻网评论说，疫情暴露了美国医疗体系诸多弊端，而国会可能不会采取任何措施来解决这些问题。美国哥伦比亚广播公司报道说，由于药企强大的游说能力，2021年，多项旨在降低药品价格的提案都在国会投票中遭到否决。“公开秘密”公司的调查表明，投票反对的参议员罗伯特·梅嫩德斯就获得了来自医药行业8万美元的政治献金，众议员斯科特·彼得斯2021年从制药业获取了13万美元的资金。

面对居高不下的医疗物资价格，民众不得不在医疗保健方面花费巨额资金。美国全国广播公司报道说，美国在医疗保健方面的支出比任何发达国家都多，特别是个人医疗成本非常高昂，“只需要一笔意外的医疗账单就能让患者破产”。

美国沃克斯新闻网报道说，美国约3280万人没有医疗保险。2019年，1/4的美国人因付不起医药费被迫放弃重症治疗。疫情发生以来，美国生活贫困、缺乏保险的儿童数量一直在上升。凯泽家庭基金会的一份民调显示，近30%的美国人在过去一年要么停药，要么减少用药。

“富裕的国家，不平等的医疗体系。”美国全国公共广播电台的报道说，疫情防控期间，低收入的有色人种遭受了不成比例的沉重打击，美国医疗领域长期存在的种族差距愈发凸显。

非营利组织“健康伙伴”美国部门执行主任凯蒂·博尔巴赫指出，在建立公平的公共卫生体系方面，美国甚至不如世界上一些发展中国家。尽管美国卫生系统总体上资金充裕，但这些钱并不一定会流向公共卫生部门。“这源于美国制度中固有的种族主义，即将贫困妖魔化为一种个人或家庭问题，而非社会问题和政策问题。”

（本报华盛顿2月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)