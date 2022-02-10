人民网北京2月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

昨天日本共同社记者问到，中方是否将就尼克松总统访华50周年举行纪念活动。我回去了解了有关情况，在这里做一下补充回应。今天这位记者来了吗？（记者举手）

今年是尼克松总统访华暨《上海公报》签署50周年。《上海公报》是中美签署的第一个联合公报，由此确立了两国发展相互关系应遵循的原则，特别是一个中国原则。这成为中美关系正常化及两国建交的政治基础。根据我了解到的情况，中美双方将于近期开展一系列纪念活动，共同回顾历史、展望未来。相关情况中方将会及时发布。

俄罗斯卫星通讯社记者：俄罗斯总统普京在2007年2月10日慕尼黑安全会议上向国际社会提出过警告，称美国不负责任的政策会破坏稳定，并导致爆发战争的危险，现在这种危险已经扩大，且已经达到前所未有的程度。普京的讲话还涉及到了北约扩张、冲突解决、擅自动用武力、反恐等问题。请问中方对此有何评论？普京的预测如今是否实现？

赵立坚：中方一贯秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导平衡、公正对待相关国家的安全关切和安全倡议，通过对话协商解决分歧，促进全球战略平衡与稳定。中方反对谋求单方面军事优势、损害他国安全、加剧地缘政治竞争、渲染对立对抗、破坏国际安全秩序和全球战略稳定的行为。中国有句俗话，叫“种瓜得瓜，种豆得豆”。我们希望有关方面摒弃冷战思维和意识形态偏见，多做有利于世界和平和地区安全稳定的事，避免给别国和自己制造麻烦和问题。

法新社记者：据报道，中方没有落实中美第一阶段经贸协议中的采购承诺，美方官员正在寻求北京采取具体行动。拜登政府也在考虑多种选项，包括可能考虑启动导致新关税的新一轮经贸调查。外交部对此有何评论？

赵立坚：关于中美经贸第一阶段协议的相关具体问题，请向有关主管部门了解。作为原则，我可以告诉你，中方一向主张，对于两国经贸关系中的问题，中美双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。从自身单方面利益出发，进行威胁和施压无助于解决问题，只能破坏双方互信和对话谈判的气氛。

凤凰卫视记者：据报道，立陶宛将寻求美方的永久驻军。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我看到了有关报道。中方无意置评。

凤凰卫视记者：据报道，美方在1月28日发给联合国外层空间事务办公室的照会中，否认了中国关于星链卫星两次危及中国空间站安全的说法，称星链卫星的活动没有达到既定紧急碰撞标准的门槛，因此在任何一种情况下都不需要紧急通知。美方照会还称，中方在给联合国发出照会之前，并没有联系美方有关部门并表达有关星链卫星带来危险的担忧。中方对此有何回应？

赵立坚：中方向联合国通报星链卫星危险接近中国空间站、威胁在轨航天员安全的有关情况，是履行《外空条约》第五条规定的国际义务。在相关避碰事件中，美国星链卫星均处于连续轨道机动状态，机动策略和意图不明。中国在轨航天员面临着现实、紧迫的安全威胁。中方不得不采取预防性碰撞规避控制。避碰事件发生后，中方主管部门多次尝试邮件联系美方，但均未收到回复。如今，美方却以所谓“紧急碰撞标准下限”的说法推卸责任、转移视线。这并非一个航天大国应有的负责任态度。更何况，美方也无权单方面设定一个“紧急碰撞标准下限”。

《外空条约》第九条规定，各缔约国探索和利用外空应以合作和互助为原则；缔约国在外空的一切活动，都应妥善照顾其他缔约国的同等利益。中方已将空间站有关信息在联合国登记，并在网站发布中国空间站轨道根数。从维护中国航天员和空间站安全出发，中方愿同美方建立长效沟通机制，希望美方采取切实措施避免此类事件再次发生。中方也希望各国都共同尊重以国际法为基础的外空国际体系，一道维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。

彭博社记者：立陶宛外交部长在访问澳大利亚期间呼吁全世界抵抗中俄“侵犯人权”的行为，外交部对此有何评论？另外，我们注意到，昨天中国海关总署宣布暂停接受自2月9日后立陶宛牛肉进口申报。外交部能否提供更多信息？

赵立坚：关于你提到的中国海关总署已经发布的有关消息，请你向该部门进一步了解。

关于你的第一个问题，立陶宛应该做的，是正视客观事实、纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非、恶意炒作，更不是拉拢其他国家联合反华。立陶宛应首先反思自身存在的人权劣迹，纠正歧视少数族裔、蓄意虐囚和滥用暴力、对难民实施暴力酷刑和虐待的错误做法。

(责编：苏缨翔、吴成良)