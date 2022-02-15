新华社北京2月14日电 （国际观察）炒作乌克兰局势 美欧各怀心腹事

新华社记者邓仙来 李骥志

最近，美国和欧洲国家围绕乌克兰问题开展一系列外交行动。美国总统拜登12日与俄罗斯总统普京通电话，称如果俄方“入侵”乌克兰，将会立即“付出沉重代价”。对此，俄方官员批评美方的“歇斯底里已经达到顶峰”。

欧洲国家虽然也与美国保持沟通、协调立场，但更倾向于为局势降温。不少分析人士指出，美国倾向“拱火”，欧洲国家倾向“灭火”，二者在应对乌克兰局势上的差异暴露出双方分歧，各有各的盘算。

美国重“拱火”

近一段时间来，美国以舆论炒作、制裁威胁、军事升级等多种方式渲染乌克兰局势紧张气氛。

美国不断向外界公布情报，声称大战在即。美总统国家安全事务助理沙利文11日声称，美方所获情报显示俄罗斯可能在2月20日之前“入侵”乌克兰。还有美国媒体援引美政府官员的话报道，情报显示俄罗斯把入侵时间定在16日。但这些说法不仅遭俄方否认，就连乌克兰总统泽连斯基对此也不认可。泽连斯基12日要求传播这类消息的人给出确凿证据，他13日与拜登通话时坚称乌克兰处于“安全可靠的保护”之下。

包括拜登上述表态在内，美国反复威胁，如俄方“入侵”乌克兰，美方将联合盟友和伙伴对其实施严厉经济制裁，具体措施包括：制裁俄国内若干大型银行以及普京本人，并在关乎国防军工等的尖端科技领域对俄实施出口管制，限制其获得先进技术。

美国最近将多批武器运抵乌克兰，并承诺向乌提供更多军事及经济援助等。美国还加紧向波兰、罗马尼亚等靠近乌克兰的北约盟国境内派兵，此举被俄方批评为将加剧军事紧张的“破坏性举措”。

分析人士指出，美国虽然声称愿意与俄进行外交接触，但却极力渲染战争迫近，并摆出为此做好准备的姿态，让局势进一步趋于紧张。

欧洲重“灭火”

欧洲多国政要近期积极斡旋乌克兰局势，其中包括法国总统马克龙2月7日、8日先后访问俄罗斯和乌克兰，12日与普京通电话，以及德国总理朔尔茨本月7日访问美国等。朔尔茨还定于14日、15日访问乌克兰和俄罗斯。

虽然欧洲方面也在对俄放话威胁制裁，甚至与美方就此进行协商，但态度与美方还是有所区别。比如，朔尔茨访美期间，拜登公开称，如果俄罗斯“入侵”乌克兰，美国将让连接俄罗斯和德国的“北溪-2”天然气管道项目“终结”，但朔尔茨一直没有松口承诺会支持终结这一项目。

1月7日，法国总统马克龙（右）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接来访的欧盟委员会主席冯德莱恩。新华社记者 高静 摄

同时，在外交斡旋中，欧洲国家更倾向于寻求解决方案而不仅仅是对俄强硬施压。比如，马克龙在他的几轮外交活动中，对俄罗斯的安全关切表示了理解，并就未来欧洲的安全机制提出了自己的设想。德法两国还与俄乌重启“诺曼底模式”会谈，试图推动实施2015年达成的新明斯克协议。本月8日，德国、法国和波兰领导人在柏林会晤，三方强调应与俄罗斯保持对话，避免欧洲陷入战争。

此外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利12日发表声明强调，欧盟和欧盟国家仍在就乌克兰局势协调行动，欧盟外交机构仍在基辅继续运转。博雷利这一表态与美国撤离使馆人员和在乌公民的做法明显有别。

考量差异大

分析人士指出，欧美应对乌克兰危机方式的不同，暴露出双方在地缘战略上的深度分歧。拜登政府内政成绩不佳，要利用乌克兰议题转移国内民众注意力，同时还通过把俄罗斯打造成共同敌人来拉拢和捆绑欧洲盟友，从而维持由美国主导和掌控的欧洲秩序。因此让乌克兰局势保持紧张有利于美国利益。

俄罗斯总理前助理亚历山大·登金和美国国家安全委员会俄罗斯事务前高级主任托马斯·格雷厄姆9日在美国《政治报》上发表联合署名文章指出，冷战结束后形成的欧洲秩序导致类似乌克兰问题的“间歇性危机”难以避免，要实现欧洲持久和平就不能不照顾到俄罗斯的国家利益。但美国不愿改变当前的欧洲秩序，因为这一秩序完全符合美国利益。

分析人士指出，围绕乌克兰发生军事冲突对美国影响有限，但将引发一系列欧洲国家难以承受的后果，包括大量难民涌入、对俄制裁带来巨大经济损失、“北溪-2”项目搁浅等。正因如此，避免乌克兰发生冲突是欧洲的首要目标。

美国公共广播公司评论员尼克·席弗林在一档节目中表示，美欧盟友间的分歧公开场合很少表露，但私下是清晰的。欧洲特别是紧邻俄罗斯的国家与俄贸易关系密切，欧洲对制裁俄罗斯顾虑更多。相比之下，俄罗斯在美国对外贸易中占比很小。

美国约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院教授哈尔·布兰兹11日在美国彭博社网站撰文指出，一旦欧洲大陆发生战争，其烈度之大、伤亡之重都是当今大多数欧洲人已久未经历的。战争将制造大量难民并进一步破坏欧洲稳定。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)