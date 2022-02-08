据观察者网报道，北京时间2月7日晚，美国媒体“Insider”在社交媒体平台Instagram上，发布了一张中国花样滑冰女运动员朱易泪洒北京冬奥会赛场的照片，并配上了这样的一段文字：“在冬奥赛场摔倒后，放弃美籍而代表中国参赛的朱易正遭受着来自中国社交媒体用户的攻击。”

对此，同样代表中国参加本届北京冬奥会的冬季运动项目运动员谷爱凌直接在评论区怼了回去。

Instagram截图

美媒“insider”写道：“在美国出生的花样滑冰选手朱易放弃了美国国籍，代表中国参赛。在冬奥会上，她在两项比赛中摔倒，这在中国社交媒体上引发热议。”

对此，同样代表中国参加本届北京冬奥会的冬季运动项目运动员谷爱凌，在这条Instagram帖文的评论区回复道：“作为一个真正使用中国社交媒体的人，我想在这里说，90%以上的评论都是积极的和令人振奋的。这是运动的一部分，每个人都明白这一点。”

谷爱凌回复留言截图

在6日的团体赛女单短节目中，朱易发挥失常，出现失误摔倒，之后又出现了起跳踏空的失误，总分仅得47.03分，排名垫底。7日上午，在花样滑冰团体赛决赛女子单人滑自由滑的比赛中，朱易第一个登场出战。开滑不久，朱易出现了两连摔。继摔倒之后，朱易在一次落冰中出现了失误，之后朱易调整好了自己，完成了比赛，最终获得91.41分。

中国队最终以第五名结束了比赛，但也创造了中国花滑团体的新历史。

据长江日报报道，朱易出生于2002年，7岁开始接触花滑。2018年，16岁的朱易在全美花样滑冰锦标赛新人组中，以超出第2名35分的成绩，夺得了全美花滑锦标赛新人组的女单冠军。

同年，中国花样滑冰队聘任花滑名将陈露为主教练，开启了培养冰舞和女单的“晨路计划”，为北京冬奥会做准备。中国花样滑冰队向朱易伸出了橄榄枝。

2019年，朱易开始正式代表中国队出征花滑赛事。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)