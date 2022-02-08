王文君

2022年是中国与阿根廷建交50周年。半个世纪以来，中阿双方关系健康稳定发展，各领域合作成果丰硕，尤其是近年来科技创新领域合作不断增强，造福两国人民，树立起新兴市场国家团结合作典范。

2月4日至6日，在阿根廷共和国总统阿尔韦托·费尔南德斯出席北京冬奥会开幕式并访华期间，中阿双方发表《中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明》，并签署《中华人民共和国政府与阿根廷共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。

声明中，双方强调了科技合作对实现生产力与社会包容融合发展模式的重要作用。正如阿根廷驻华大使牛望道曾指出的，“尖端技术合作让阿根廷与中国双边关系提升至新高度”。科技创新合作已成为促进两国可持续发展的重要动能，并将在未来发挥更大作用。

中阿在农业食品、能源、天文、航天等传统合作领域不断深化。2010年起，“中阿食品科学技术中心”开展了动植物蛋白加工、食品安全、食品溯源等方面工作。双方开展了克鲁斯省水电站建设等合作。作为拉美地区最大的射电望远镜之一，“中阿CART 40米射电望远镜”项目即将建成并投入使用。2020年，中国长征六号运载火箭成功发射10颗由阿根廷自主研制的遥感小卫星，开展对地观测。

双方在数字科技、医疗卫生、绿色发展等新兴领域合作潜力不断释放。疫情期间，中国公司为阿安装热成像AI智能体温检测系统，为当地医院设备提供云服务。中国国药集团与康希诺生物股份公司在阿开展了新冠疫苗临床试验研究，上述两款中国疫苗获阿根廷政府紧急批准使用。2021年，中阿沼气发展与合作中心正式启动，旨在发挥沼气作为绿色能源的更大效用。此外，中国公司承建的高查瑞光伏电站也有效助推阿根廷能源结构转型升级。

中国与阿根廷是相互信任的好朋友、共同发展的好伙伴、兼收并蓄的好知音。在已有坚实合作基础上，科技创新作为深化中阿全面战略伙伴关系重点，未来合作前景广阔。我们应以中阿全面战略伙伴关系为主导，以两国共同利益为出发点，鼓励多元化创新主体参与，助力中阿关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

阿根廷政府正在推进《阿根廷科技创新2030》战略规划工作，将围绕数字化转型、能源转型、医疗卫生、生物农业、海洋产业、卫星工业等重点领域展开。中国在“十四五”规划确定了科技攻关的方向。结合双方发展重点，未来应进一步拓展和深化数字科技、医疗卫生、农业、绿色能源、航天、海洋等两国共同关心的领域合作，落实“一带一路”倡议合作。

当下，全球范围内新一轮科技革命和产业变革加速演进。中国是科技全球化的参与者、受益者，也是推动更广泛创新合作的贡献者、引领者。把“一带一路”建设成为创新之路，中国与世界同行。

（作者是中国科学院科技战略咨询研究院助理研究员）

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