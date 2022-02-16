本报记者 莽九晨 刘 融

图为建设中的三池渊一角。

本报记者 莽九晨摄

据朝鲜《劳动新闻》2月13日报道，朝鲜平壤和盛地区1万套住宅建设工程奠基典礼12日举行，朝鲜劳动党总书记金正恩出席奠基典礼并发表讲话。金正恩在讲话中表示，根据朝鲜党和政府批准的首都建设远景计划，在今后3年左右，包括几万套住宅、公共建筑和服务设施的宏伟大街将在和盛地区拔地而起，并出现新的居民区和行政区。

朝鲜近年来一直在大力推进城市建设，平壤的未来科学家大街、黎明大街等重要标志性工程陆续建成，新开建的和盛地区住宅建设工程只是其中的一个缩影。根据2021年1月举行的朝鲜劳动党第八次代表大会通过的决议，朝鲜建设部门在新的五年计划期间的主要任务是，大规模推进住宅建设等基建项目，给人民提供更加文明的生活条件，改善国家面貌。为此，朝鲜计划在新的五年计划期间在平壤市建设5万套新式住宅，即每年建设1万套住宅；在检德地区建设2.5万套特色住宅，形成山区峡谷城市、文明矿山城市；各道、市和郡按年度计划大力推进住房建设。如今，不仅在首都平壤可以看到兴建大批住宅的施工场景，在元山、咸兴、清津等多个城市，也能够见到一栋栋新建的高楼正拔地而起。据朝中社近日报道，2021年，朝鲜顺利完成平壤松新、松花地区1万套新式住宅建设工程，并推进检德地区5000套住宅建设。

除了在主要城市开展大规模建设，朝鲜还大力推进地方建设，尤其是农村建设，并制定了相关政策和法律。今年初，朝鲜各地方已开始推进建设工程的筹备工作：平安北道在去年住宅建设工程取得成就的基础上，提出在新义州市建设更多住宅的目标；黄海南道正在动员所有城市设计力量拟定多个市、郡住房建设方案；咸镜南道把有关部门干部和数十名设计师分派到道内各市和郡，让他们在中央设计团队的协助下完成住房建设设计工作……

在推进地方建设过程中，三池渊市全面改建工程最具代表性。三池渊市位于朝鲜两江道的山区地带，原本为三池渊郡。朝鲜自2017年开始对三池渊郡进行全面改建。记者曾于2019年9月到三池渊郡进行采访。当时最突出的感受就是，整个三池渊郡如同一个规模宏大的建设工地，一排排居民住宅楼即将竣工，旅游设施、涉外酒店、综合医院、纪念品商店等项目同时开工。据当地工作人员介绍，全面改建工程竣工后，三池渊将拥有一座国际标准的超五星级酒店、一所现代化综合医院，还有一处可供外国游客休闲度假的民宿旅游区，三池渊将作为一座新兴旅游城市欢迎各国游客到来。

经过近4年时间的全面改建，三池渊发展成为一座崭新城市，并已于2019年年底由郡改为市。如今，随着三池渊全面改建工程在2021年内顺利竣工，朝鲜政府正计划将三池渊的样板工程推广到全国其他乡镇地区。

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 03 版）

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