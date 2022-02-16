新华社北京2月16日电

赓续传统友谊，携手开创未来

国务委员兼外交部长

王毅

1972年2月14日，中华人民共和国和墨西哥合众国正式建立外交关系。中墨建交开辟了两国关系新纪元，也为促进发展中国家团结合作作出积极贡献。半个世纪以来，在双方的共同努力下，无论国际风云如何变幻，两国牢牢把握双边关系发展方向，中墨友好之船在时代的波涛中始终朝着正确方向破浪前行。

——50年白驹过隙，中墨已成为相互信任的好朋友。从1972年建交到2003年建立战略伙伴关系，再到2013年习近平主席对墨进行历史性访问，将双边关系提升为全面战略伙伴关系，中墨关系开启了新的历史篇章。在两国元首战略引领下，两国政治互信日益深化。中墨同为发展中大国和新兴市场国家，双方在国际和地区事务中密切沟通，在联合国、二十国集团、中拉论坛等重要多边平台中协调配合，为捍卫两国和发展中国家正当权益、维护国际公平正义、共同应对全球性挑战作出积极贡献。

——50年光阴似箭，中墨已成为互利合作的好伙伴。面对世纪疫情两国同舟共济、守望相助，中方迄已向墨供应逾3400万剂疫苗成品和原液，为墨推进国家接种计划发挥重要作用，双方还就疫苗联合生产深化合作，以实际行动推动构建人类卫生健康共同体。中墨经贸合作的蛋糕越做越大，为两国人民带来实实在在的利益。中国是墨西哥第二大贸易伙伴和第三大出口目的地国，双边贸易额自建交以来增长超过7000倍。墨西哥的蓝莓、牛油果、龙舌兰酒、啤酒日益受到中国消费者青睐。两国交通、油气、通信、工业园区建设等领域合作喜讯频频。

——50年弹指一挥间，中墨已成为相知相亲的好兄弟。中墨都是历史悠久的文明古国，16世纪沿着海上丝绸之路劈波斩浪的“中国之船”见证着两国人民源远流长的交流交往。建交以来，两国人民相知相近的热情更加高涨。2013年，中国在拉美首个文化中心落户墨西哥。目前墨西哥已开设5家孔子学院，居拉美之首。中墨互派留学生的规模不断扩大，成为赓续两国传统友谊的使者。两国体育合作硕果累累，墨跳水界的马进教练和率领中国打入世界杯的墨籍足球教练米卢，他们的故事早已成为中墨体坛的佳话。如今，4名墨西哥冰雪运动健将正奋战在北京冬奥会的赛场上，祝愿他们在北京这座“双奥”之城取得佳绩！

习近平主席曾说过，中墨两国经过岁月积淀的深厚友谊，正如陈年的龙舌兰酒，历久弥香。经过50年的积淀，中墨友好关系历久弥坚，活力强劲。中方高度重视发展中墨关系，愿同墨方一道，开创中墨关系更加美好的未来。

第一，我们要紧扣时代脉搏。面对世纪疫情，全球发展面临新形势新挑战。习近平主席提出全球发展倡议，旗帜鲜明地把发展问题摆到全球合作议程的中心位置，呼吁国际社会切实重视发展中国家特殊处境，为加快落实2030年可持续发展议程凝聚共识、形成合力，这是中方向国际社会提供的又一重大公共产品。中墨同为具有重要影响的发展中大国，中方愿同墨方共同推进倡议落地，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。中方也将继续同墨方坚定支持彼此发展道路，加强发展战略对接，进一步丰富中墨关系内涵，助力两国各自发展。

第二，我们要深化务实合作。历史早已昭示，中墨不是竞争对手，而是合作伙伴，两国务实合作机遇无限、潜力巨大。中方积极致力于优化中墨贸易结构，期待同墨方一道促进两国贸易投资自由化便利化。中方欢迎墨西哥企业积极开拓中国市场，用好中国国际进口博览会等平台，推动更多适销对路的墨西哥产品对华出口。双方要找准各自区位、产业优势，开拓创新，乘势而上，拓展5G、电动汽车、数字经济、医疗健康、绿色发展等新兴产业合作，推动务实合作提质升级，造福两国人民。

第三，我们要厚植人民友好。“国之交在于民相亲”。疫情阻隔不了两国民众之间的深情厚谊，我们将以灵活多样方式办好中墨建交50周年系列庆祝活动，启动两国人文交流“快进键”。2月14日，中墨两国邮政部门将联合发行《中墨建交五十周年》纪念邮票，两国15对具有代表性的友好省州和城市将在地标建筑隆重举行国旗色亮灯仪式或灯光秀。贯穿全年，双方还将举行多层级、多领域、多种形式的庆祝活动，欢迎两国社会各界积极参与，贡献力量，推动各项活动取得圆满成功。

中墨建交50周年恰逢中国农历虎年，虎象征着力量、勇敢、无畏。让我们赓续传统友谊，携手开创未来，拿出生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的气魄，续写中墨关系新篇章！

(责编：胡永秋、袁勃)