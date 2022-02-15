高歌

北京冬奥会的举办使得人们对冰雪运动的关注度和参与度持续高涨。从社交平台的“新顶流”“冰墩墩”，到风靡全国的冰雪运动和旅游项目，无不让人看到冰雪经济释放出的巨大潜能。“冷冰雪”释放出强大“热效应”，引发国内外媒体的广泛关注。

“冬奥效应”带动中国冰雪经济升温

近日，拥有熊猫形象和冰晶外壳，科技感十足的北京冬奥会吉祥物之一“冰墩墩”成功引燃大众的消费热情，一度达到供不应求的火爆程度。“冰墩墩”引发的热潮已经“火出圈”，新加坡《联合早报》2月9日报道，有分析师预测，以“冰墩墩”为代表的特许商品收入将突破25亿元人民币。随着冬奥会奖项不断揭晓，冬奥周边产品极速升温。售卖周边产品不仅是奥运会收入来源之一，也是展示国家文化形象和民族精神的窗口。

“冰墩墩”的爆火正是中国冰雪经济迅速升温的写照，北京冬奥会已经成为中国冰雪运动的助推器，成功激发了冰雪运动消费新动能。俄罗斯卫星通讯社2月8日报道，北京冬奥会令中国冰雪运动装备需求急剧增高。开幕式当天，天猫奥运商品特许经营店访问量达约100万人次。1月31日至2月4日，天猫平台上的滑雪装备销售量增长180%，而滑冰装备销售量增长300%。旅游网站“飞猪网”数据显示，春节期间与冰雪运动有关的出行订单量较2021年同期增长30%。

德国《法兰克福汇报》2月8日报道，虽然中国滑雪市场目前相对较小，但由于人口众多及中产阶级不断扩大，该市场正展现光明前景。中国每年新增十几个滑雪场，人们对滑雪用品的需求正不断增长。长期来看，中国或将成为世界最大滑雪用品市场。奥地利阿托米克滑雪装备公司首席执行官沃尔夫冈·迈尔霍费尔认为，冬奥会无疑是滑雪运动的助推器。

冬奥会成“助推器”激发冰雪运动消费新动能

过去，人们往往觉得冰雪运动“高高在上”，离我们很远。中国抓住北京冬奥会这一契机，让冰雪运动进入人民群众的生活方式中。《南华早报》报道，中国社交媒体和电子商务平台小红书公布的《2022十大生活趋势》显示，2021年“滑雪教程”一词的搜索量在搜索量增加了一倍多。如今的中国，冰雪运动触手可及，人人都可以参与，人们的消费偏好也产生转变。

消费是经济发展的一把钥匙，冬奥会将带给冰雪旅游巨大利好。在美联社近日的报道中，万科石京龙滑雪场总经理刘英凯表示，自从2015年北京获得冬奥会举办权以来，该滑雪场的游客数量每年增长15%至20%。刘英凯说，即便在疫情情况下，去年的数字也上升了40%。

近年来，在“冬奥效应”的带动下，中国冰雪产业链持续扩容，冰雪经济发展驶入了快车道。《中国冰雪旅游消费大数据报告（2022）》显示，全国冰雪休闲旅游人数从2016至2017冰雪季的1.7亿人次增加到2020至2021冰雪季的2.54亿人次。北京冬奥会的举办也将吸引更多国际游客，中国将借此向世界展示自己“魅力”“实力”和“活力”，让迅速发展的冰雪产业进一步拓宽视野，释放国际冰雪消费潜力。

中国冰雪经济潜力巨大前景广阔

中国拥有全球规模最大的冰雪运动参与人群，冰雪经济市场消费潜力巨大。同时，冰雪经济能够集聚大量资源，为各行各业的发展赋能，并产生更多创新创业机会和就业岗位。未来，冰雪经济将对高质量发展具有重要推动作用，中国冰雪经济大有可为。

彭博社在文章中指出，冬奥会的积极影响将是长期的，有助于中国实现到2025年体育产业总规模超过5万亿元的目标，比2019年的水平增长70%。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司大中华区首席经济学家表示，发展“冰雪经济”意味着更多人将对国内的冬季运动感兴趣，这是对经济的长期效益。

近年来，中国高度重视冰雪经济发展，以冬奥会筹办为契机，冰雪经济基础设施投入不断增加，为冰雪经济发展提供了基础条件。多样性和高关联度是冰雪经济消费的特征，因此发展冰雪经济也有利于满足人们不断增长的美好生活需要，促进消费提质升级。

随着冰雪运动的普及和冰雪相关产业的迅速发展，一些经济相对不发达的东北、华北及中西部区域能够获得新的发展机遇，为当地经济社会发展注入新动力。同时，以一流的基础设施和服务能力，向世界推出一场简约、安全、精彩的冬奥盛会，势必强化对国内外冰雪经济资金、技术和人才的吸引，形成持续发展动力。

(责编：高歌、常红)