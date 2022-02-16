译新

2022年2月4日，立春。鸟巢内人声鼎沸，来自五湖四海的运动员、教练员济济一堂。随着二十四节气从“雨水”开始一帧帧翻动，并最终定格在“立春”，2022北京冬奥会如期而至。冬奥开幕式盛大简约，各项赛事有序推进，成就这一切的，是一个可信、可爱、可敬的国家，是一群可信、可爱、可敬的人。

你永远可以相信中国

“如期而至”四个字看似冬去春来般顺理成章，实则是一个国家重信守诺的责任担当。

疫情延宕反复，奥运会推迟已有先例。数月前，奥密克戎来势汹汹，不少冬奥测试赛被迫延期或取消，有人开始担心北京冬奥能否如期举行。但中国用实际行动告诉世界，你永远可以相信中国。

中国坚持“动态清零”的防疫政策，继续有效控制国内疫情。制定严密的涉冬奥防疫安排，发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》，在涉冬奥人员与其他人之间构筑安全“泡泡”。通过闭环管理，既让各国冰雪健儿心无旁骛在冬奥赛场展示风采，又有效管控病毒跨境传播风险，让国内生产生活秩序井然。国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托夫·杜比表示，“通过创造一个安全的环境，北京冬奥会打造独特的赛时体验，帮助运动员将注意力集中在比赛上。”

一个“可信”的中国还体现在兑现“以运动员为中心、可持续发展和节俭办赛”的申奥承诺。

冬奥村生活运动、娱乐休闲、文化体验设施一应俱全。食堂精心准备了近700道世界美食，不少运动员的“吃播”视频火遍全网。住宿设施完备，智能床的“零重力模式”让运动员赞不绝口。“Tony老师”门庭若市，连巴赫主席体验后都说要“再来一次”。此外，通过先进的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）设施和太极、中医等不同主题展厅，北京冬奥会为闭环人员提供多种休闲方式，积极弘扬中国传统文化。国际奥委会委员萨马兰奇称赞道：“这是我见过的冬奥村、夏奥村中最好的一个”。

北京冬奥实施严格低碳管理。充分利用2008年奥运场馆，12个冰上场馆中有11个是“就地取材”，4个冰上场馆在冬奥史上首次使用二氧化碳制冷剂，制冰质量高、污染少。全部场馆的常规能源100%使用绿电，节能与清洁能源车辆占比超8成，赛后冬奥村将变身公租房，运动场馆也会得到充分再利用，实现北京冬奥碳中和目标。颁奖捧花创造性地使用传统非遗技艺绒线编织，既传递心意、又绿色环保。

冬奥最可爱的人

在履行各项办奥承诺的同时，开幕式上、赛场内外，中国积极向世人展现新时代的可爱形象。

“冰墩墩”是可爱的。作为北京冬奥会的吉祥物，憨态可掬的“冰墩墩”圈粉无数，成为冬奥“顶流”。巴赫主席在看到非遗展示区的面塑“冰墩墩”时不禁回忆道：“一般确定奥运会的吉祥物都要经过很热烈的讨论，几个小时才能定下来。可当北京冬奥吉祥物形象‘冰墩墩‘拿到组委会时，大家一看就觉得这个真可爱，一两分钟就全体通过了。”摩纳哥阿尔贝亲王、匈牙利短道速滑选手刘少林等同“冰墩墩”的故事更是传为佳话。

志愿者是可爱的。近三万名冬奥志愿者用真心真情和优质服务为外国友人诠释何谓“有朋自远方来，不亦乐乎”。在赛场，他们协助维持秩序；在驻地，他们热情参与接待；他们是“活地图”，在不同场地间穿梭引导，不知疲惫；也会在山谷间，被寒风一吹就是几个小时，毫无怨言。他们鲜有机会出现在聚光灯下，却是冬奥会成功的关键一环，是各国运动员了解中国的重要桥梁，是这个冬天“最可爱的人”。开幕式结束后，美国运动员莫德发布视频说自己每每回看入场画面，听到志愿者热情洋溢的“欢迎来到中国”，都忍不住热泪盈眶。

中国人是可爱的。实现三亿人参与冰雪运动的目标，还未满1岁的贝贝也作出了贡献。11个月大的贝贝还不会走路，却毫不畏惧地蹲在雪板上稳稳滑行。像贝贝一样热爱冰雪的孩子还有很多，他们在雪地里一遍遍跌倒，又一遍遍爬起来的可爱画面，成就了冬奥会开幕式最萌短片《未来的冠军》。除了可爱的孩子，开幕式上，无论是将广场舞跳到鸟巢的大爷大妈，还是接续传递国旗的普通民众，脸上都洋溢着自信可爱的笑容，展示了新时代国人的精神风貌。

敬赛场健儿和幕后英雄

赛场上的中国健儿追求“更高、更快、更强”，不断挑战自我，是可敬的；尊重规则、尊重对手，用实际行动弘扬体育精神，践行“更团结”的奥林匹克格言，更是可敬的。

谷爱凌在已能稳拿自由式滑雪大跳台奖牌的情况下，冲击极限，挑战不熟悉的新动作，并最终获得金牌；单板滑雪坡面障碍技巧选手苏翊鸣战胜偶像，摘得银牌，同时面对裁判失误和打分争议，坦然接受，尽显大将风度；冰壶混双赛场上，中国组合不敌美国队，但赛后还向对手赠送了“冰墩墩”奥运纪念徽章，祝贺他们的精彩表现，表达运动员之间的友谊。

追求卓越、令人敬佩的不止运动员。山地团队的压雪车司机张恺在最陡达到70度的坡面上建造出属于中国的、世界一流高山滑雪赛道；滑雪医疗保障队训练四个雪季，只为能在零下20摄氏度的室外恶劣条件下，背着十几公斤急救包，四分钟内到达伤员救治地点；制冰师陈先古最早4点半就开始工作，在零下8到10摄氏度的冰面上挥汗如雨，每天三次养护两公里的雪车雪橇赛道，全力保障赛事顺利进行。

像他们一样可敬的冬奥人还有很多。他们用汗水、智慧和勇气，实现了无数个从无到有的突破。“山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高”，正是对挑战极限的冬奥健儿、追逐梦想的幕后英雄最生动的写照。

冬奥赛事如火如荼，赛场内外正在也必将不断上演新的、更多的可信、可爱、可敬的中国故事，这些故事像“千万雪花，竞相开放”，让全世界通过北京冬奥会看到新时代更加真实立体全面的中国。

(责编：徐祥丽、常红)