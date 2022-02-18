本报记者 周卓斌

英国国家统计局2月16日发布的数据显示，英国1月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.5%，再创近30年来最高纪录。英国CPI连月来居高不下。英国中央银行英格兰银行表示，英国通胀率仍将持续上行，并可能在今年4月达到7.25%。

物价飞涨不断加重民众生活负担。英国慈善机构食品基金会发布的调查数据显示，今年1月份，英国约有470万成年人经历了“食品危机”，比去年7月份的数据高出20.5%。该基金会同时指出，有1/5的英国家庭不得不通过降低进食数量和质量将省下的钱去支付必要的能源开支。

维姬·罗维在纽敦市管理一家慈善机构。她介绍，随着食品和能源价格不断飙升，今年以来领取免费食品的队伍越排越长。“开门营业前半小时，人们已经开始排队。领取食品的人中很多都是有工作的，但他们越来越感觉到钱包吃紧”。“舆观”民意调查公司日前发布的一项报告显示，超过八成英国民众关注能源开支和食品杂货价格上涨，超过四成受访者表示今年家庭财务状况或将恶化。

英国全国经济与社会研究所日前表示，本轮通胀的主要原因是燃料和食品价格上涨。英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳认为，服装和鞋类价格上涨推高通胀，部分家庭用品成本及租金上涨也助长这一趋势。去年12月，英国电费和燃气费同比上涨18.8%和28.1%，为2009年以来的最大涨幅。食品价格的同比涨幅达到4.2%，为8年以来最大涨幅。英国能源市场监管机构本月初宣布，能源价格上限将从4月起上涨54%，这一政策将影响约2200万家庭，每户英国家庭仅此一项每年需多支付693英镑。

英国央行表示，受通胀高企、经济增速放缓、失业率上升和税率增高等因素影响，英国家庭的可支配收入受到30年来最严重的挤压。预计2022年家庭可支配收入将下降2%，2023年继续下降0.5%。

英国政府日前推出部分减免或延迟支付家庭能源账单等组合措施，以期缓解民众生活成本压力。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫撰文指出，政府相关措施对缓解家庭能源支出压力有限，且未针对能源支出占比较高的低收入家庭出台专门措施。

英国央行近日宣布将基准利率从0.25%上调至0.5%。分析人士认为，英国央行近期可能再次加息。英国商会经济研究负责人苏伦·蒂鲁表示，英国央行正寻求控制通胀，但能源成本高涨和供应链危机持续是本轮高通胀的诱因，加息发挥效果有限。

（本报伦敦2月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)