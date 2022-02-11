人民网北京2月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：北京冬奥会正在如火如荼地进行中。连日来，多国领导人和国际组织负责人高度评价中国为弘扬奥林匹克精神、促进人类团结友爱所展现的大国担当，认为北京冬奥会成功举办，展示了新时代中国阳光、富强、开放的良好形象，为国际奥林匹克运动发展作出重要贡献。请问发言人对此有何评论？

赵立坚：正如你所说，中方正在兑现举行一场简约、安全、精彩的奥运盛会的承诺。国际社会对北京冬奥会的好评和赞许一浪高过一浪。许多国际政要纷纷表示，北京冬奥会将有助于展示人类的韧性、团结和对幸福的追求，是“更团结”的奥林匹克精神的生动体现。北京冬奥会在新冠肺炎疫情背景下成功开幕，展现出中方强大的组织能力。一些亲历北京冬奥会开幕式现场的国际贵宾为北京冬奥会的精彩盛况点赞，高度评价赛事筹办工作。

我给大家举几个例子：国际奥委会主席巴赫表示，从世界范围来看，冬季运动的时代可以划分为北京冬奥会之前和之后。中国带动3亿人参与冰雪运动，将为冰雪运动开启新时代。联大主席沙希德表示，北京冬奥会将是超越地缘政治，促进全球团结、和平和人类创造力的重要机会。柬埔寨国王西哈莫尼表示，中国人民的热情好客让所有参赛者印象深刻。塞尔维亚总统武契奇表示，中方给予的周到热情款待，使我们深感中国人民真诚友好。土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫表示，无论在组织还是竞技方面，北京冬奥会都将是最高水平的体育盛会。阿联酋阿布扎比王储穆罕默德用中阿英三语发推特，表示北京冬奥会体现了体育的力量，促进了世界人民的理解和友谊。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，疫情期间举办冬奥会是最困难的事情之一，主办国必须制定令人难以置信的措施，中国做到了。

现在，在离我们不远的冬奥场馆里，众多冬奥健儿正在同台竞技、奋力拼搏。我们衷心祝愿各国运动员在赛场上绽放风采、超越自我、圆梦北京！相信未来的比赛会更加精彩！

彭博社记者：美国国务卿布林肯周五表示，中国在国内及地区都表现得更加咄咄逼人。印太地区发生冲突并非不可避免。外交部对此有何评论？

赵立坚：美方政客的有关言论纯属老调重弹，充斥着政治谎言。中方对美方的有关表态表示坚决反对。

美方之所以渲染所谓“中国威胁”，目的是抹黑、打压和遏制中国的发展。这充分暴露了美方根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。无论是在本地区，还是全世界范围内，提到”咄咄逼人”，如果美国自称第二，没有一个国家敢称第一！

深圳卫视记者：据报道，美国国务卿布林肯将于2月12日访问斐济。此系1985年以来美国务卿首次访斐。有报道声称，中国同太平洋岛国关系近年来发展迅速。布此访系为对冲中国在岛国地区影响力。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到你说这是美国国务卿37年来首次访问斐济。我会前做了些“家庭作业”。我查了一下1985年以来访问斐济的中国领导人有关情况。我可以告诉大家，1985年以来，到访斐济的外长级别以上中国领导人和高级官员有20多位。

近年来，中国同太平洋岛国全面战略伙伴关系快速平稳发展。双方政治上相互尊重，经济上相互支持，人文上相互亲近，已成为不同地域、不同大小、不同文化国家之间友好相处、团结合作的典范。中方发展同太平洋岛国关系过程中，坚持大小国家一律平等，秉持正确义利观和真实亲诚理念，致力于推动构建中国—太平洋岛国命运共同体，受到岛国政府和民众的真诚欢迎。

前不久，汤加火山爆发造成严重灾害。中方迅速行动，多渠道紧急驰援。去年11月，所罗门群岛发生骚乱。中方为所方止暴制乱、维护社会稳定和人民安全提供了坚定有力的支持。近段时间，多个岛国疫情突然加剧。中方急岛国之所急，克服交通不便困难，通过海、空等各种渠道运送了大量抗疫物资和医疗设备。这些都是中国同岛国守望相助、命运与共的真实写照。

我想强调，中国和太平洋岛国发展关系，公开透明，开放包容，不针对任何第三方。我们希望各国都能采取实际行动帮助太平洋岛国应对挑战，多做有利于地区和平、稳定和发展的事。

路透社记者：澳大利亚媒体称，在即将举行的联邦选举中，中国间谍企图资助澳大利亚反对党工党候选人。据称，澳大利亚安全部门挫败了中国间谍的企图。你对这些报道有何评论？

赵立坚：我注意到上述报道。这些荒谬言论根本不值一驳。相信记者朋友们也注意到了，澳国内有关人士批评这种言论“十分鲁莽且纯粹为了博取政治利益”。

我要重申，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家关系。对于澳大利亚内部事务，中方没有兴趣也从来没有进行干预。我们敦促澳大利亚个别政客和机构不要拿中国说事。

湖北广电记者：据报道，2月10日，澳大利亚外交部发言人在接受澳国内媒体采访时表示，澳外交部已在首都和维也纳投入更多外交和法律人员力量，研究应对澳与美、英成立三边安全伙伴关系（AUKUS）并开展核潜艇合作带来的政治、法律以及监管方面的影响。三国已明确重申致力于履行各自防扩散义务，希望国际社会能够以负责任态度传播真实信息，而非虚假或错误信息。请问中方有何评论？

赵立坚：中国已多次表达对美英澳宣布在三方安全伙伴关系框架下开展核潜艇合作的严重关切和坚决反对。我们认为，此举蓄意加剧地区紧张局势，刺激军备竞赛，威胁地区和平稳定，损害国际核不扩散努力。越来越多国家已就三国合作可能引发的消极后果表达了严重关切。

三国核潜艇合作涉及核武器国家向无核武器国家转让大量武器级核材料。而现行的保障监督体系无法对其实施有效监管。因此三国此举将构成巨大核扩散风险，严重冲击国际核不扩散体系。在中方建议下，国际原子能机构在2021年11月理事会上将三国核潜艇合作相关问题列入会议正式议程。这充分反映了广大机构理事会成员国对此抱有共同关切。中方并已建议机构成立所有成员国均可参加的特别委员会，专题讨论相关合作涉及的政治、法律和技术问题，以寻求各方均可接受的解决办法。在各方就此达成共识之前，美英澳不得推进相关合作，机构秘书处也不得擅自与三国商讨核潜艇合作的保障监督安排。

美英澳无视国际社会关切，执意推进核潜艇合作，充分暴露其在防扩散问题上的双重标准。这将为解决伊朗核、朝核等地区核热点问题带来深远负面影响。相关合作还可能打开“潘多拉魔盒”，引发其他无核武器国家效尤，严重损害国际核不扩散体系。究竟是谁不负责任，大家一目了然。中方敦促三国以负责任的态度对待国际社会的关切，撤销有关错误决定，以实际行动履行防扩散义务，而不是说一套做一套。

凤凰卫视记者：因为中韩近日的各种舆论纠纷，一名中国留学生在韩国遭到韩国人的攻击。中方对此有何回应？

赵立坚：我们对这件事高度关注。中国驻釜山总领馆已联系当事人了解情况并提供积极协助，协调当地警方立案调查，并将持续跟进。我们将全力维护在海外的中国公民的合法权益和人身安全。?

法新社记者：美国、日本、印度和澳大利亚就深化“四边机制”（QUAD）展开对话，表示各国应抵抗企图胁迫他们的国家，并提及应对中国崛起相关问题。外交部对此有何评论？

赵立坚：我已多次阐述对美日印澳“四边机制”的相关立场。前两天我也专门就此作出表态。

中方认为，美日印澳拼凑的所谓“四边机制”实质是遏制围堵中国、维护美霸权的工具。这是在人为挑动对立，破坏国际团结合作。

我想强调的是，冷战早已结束，企图构建遏制中国的所谓“联盟”不得人心，也没有出路。相关国家应该摒弃早已过时的冷战思维，改正推行集团对抗和地缘博弈的错误做法，为亚太地区和平稳定发挥建设性作用。

《北京青年报》记者：据报道，日本首相岸田文雄7日在东京发表演讲称，将坚持不懈地推进与俄方谈判解决领土问题。美国新任驻日本大使伊曼纽尔当天发布视频称，美方支持日本在该领土问题上的立场。俄罗斯外交部随即就美方关于南千岛群岛问题的表态提出批评。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。南千岛群岛问题是俄日双边关系问题，应由双方之间妥善解决。中方一贯主张，世界反法西斯战争胜利成果应切实得到尊重和遵守。

凤凰卫视记者：两个与日本有关的问题。第一，台湾方面证实蔡英文1月与日本众议员、前首相安倍晋三通话，感谢安倍晋三以及日本政府支持台湾。外交部对此有何回应？第二，日本正在推进将“佐渡岛的金山”申报世界文化遗产。韩国总统昨天对此表示遗憾，并称对出现新的历史问题感到担忧。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你的第一个问题。台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。我们严肃敦促日本个别政客不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。我们也正告台湾当局，任何挟洋自重的图谋注定会以失败告终。

关于你的第二个问题。中方此前已就有关问题作出回应。强征和奴役劳工是日本军国主义在对外侵略和殖民统治期间犯下的严重罪行。日本在此前类似申遗过程中，曾承认部分遗址有过违背中国、朝鲜半岛和其他亚洲国家劳工本人意愿的强制劳役，并许诺设立信息中心纪念遇难者，但始终未见兑现。如今日本又无视邻国痛苦记忆，试图搞新的类似申遗。这只会进一步招致愤怒和反对。日本应正视和反省历史，以诚实、负责任的态度和实际行动妥善处理历史遗留问题，取信于亚洲邻国和国际社会。

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗接受复旦大学中国研究院咨询委员会主任李世默采访时表示，中国的“一带一路”倡议是帮助巴基斯坦摆脱贫困的途径。巴方把中巴经济走廊和瓜达尔港视为经济发展的伟大机遇。我认为这个机遇不是中巴两国独占的。我们邀请其他任何国家加入和投资走廊项目。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对伊姆兰·汗总理有关表态表示赞赏。作为“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊秉持共商、共建、共享原则。中巴经济走廊自启动以来，有力促进了巴经济发展和民生改善，发挥了良好经济社会效应。中方愿同巴方一道，落实好两国领导人达成的共识，推进走廊建设向深入发展，确保重大项目顺利实施，同时拓展科技、农业、社会民生等领域合作，建设绿色、健康、数字走廊。我们要将中巴经济走廊打造成为“一带一路”高质量发展的示范工程。

中巴两国欢迎任何支持“一带一路”和中巴经济走廊建设、希望与中巴开展互利合作、实现共同发展的国家和国际组织，在协商一致基础上参与到走廊建设中来，共享发展红利。

《北京日报》记者：据报道，美国国务卿布林肯接受澳大利亚媒体采访时称，中国对澳大利亚的贸易制裁已产生事与愿违的后果。澳大利亚对抗中国，为世界树立了非常强有力的榜样。中国采用经济手段逼迫澳大利亚，中国失去的更多。中国下次这么做之前会三思。中方对此有何评论？

赵立坚：关于“胁迫”，美国自己带上这顶帽子才是当之无愧。谈到所谓“胁迫”，美国政府把1994年迫使海地军政府下台称为“胁迫外交的范例”，2003年美国把303亿美元军费的用途明确列为“开展胁迫外交”；美国政府不择手段打压中国华为、法国阿尔斯通、日本东芝公司等竞争对手，胁迫台积电、三星等企业交出芯片供应链数据。这些都堪称教科书级别的经济胁迫。

我要重申，中方始终从本国相关行业合法权益和消费者安全出发，严格按照中国法律法规和世贸组织规则对外国输华产品采取相应措施，完全合理合法、无可指摘。所谓“经济胁迫”的帽子扣不到中方头上。任何拉帮结伙混淆是非、恶意炒作的图谋行径都注定失败。

(责编：苏缨翔、吴成良)