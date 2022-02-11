本报记者 贾平凡

图为在贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县甘溪乡高碑村，苗族妇女在“2022年全国乡村村晚示范展示活动暨贵州云匠村晚”上表演苗族长桌宴敬酒歌。

磨桂宾摄（人民视觉）

图为湖南省永州市新田县大坪塘镇定家村种植基地的600余亩沃柑喜获丰收，村民怀抱沃柑，笑容满面。

钟伟锋摄（人民视觉）

最近，一份全球政府信任度排行榜引发外媒广泛关注。日前，全球最大公关咨询公司艾德曼发布《2022艾德曼信任晴雨表》（以下简称“晴雨表”）。报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，同比上升9个百分点，蝉联全球第一，达到10年来的新高纪录。在国家综合信任指数方面，中国高达83%，同比增长11个百分点，位列全球首位。

中国政府为何能赢得中国人民如此广泛的信任？中国的社会治理经验有哪些值得借鉴学习的地方？外媒纷纷予以解读。

民众信任度达91%，为10年来最佳

自2000年起，艾德曼每年都在发布“艾德曼信任度晴雨表”。今年的调查是在去年11月1日到24日完成的，形式为网上问卷。调查对象为来自28个国家的3.6万余人。受访者要对本国政府、企业、媒体、非政府组织四个方面进行信任度评价。根据艾德曼发表的信任指数，1至49点代表不信任，50至59点代表中立，60至100点代表信任。今年的91%是10年以来的最好成绩。

和此前发布的“晴雨表”一样，今年的调查同样把每个国家的受访者划分为18岁以上的“普通大众”和“有识公众”。所谓“有识公众”指的是年龄在25至64岁间，拥有高等学历，家庭年收入在该国家该年龄组前25%，有阅读或观看商业媒体或新闻的习惯，并持续关注新闻中的公共政策信息的人。

哈佛大学肯尼迪学院曾连续10年在中国开展的民调，结果显示中国民众对政府满意度连年都保持在90%以上，这同艾德曼“晴雨表”有关民调数据相吻合。哈佛大学肯尼迪政府学院2020年7月发布的另一项民调显示，中国人对共产党领导下的政府满意度超过93%。报告认为，“中国共产党一如既往的强大。民众对政策的广泛支持使该党具有了更加深厚的韧性”。

此外，《华盛顿邮报》2021年5月发布的民意调查显示，中国公民对本国政府信任度达98%。

源于中共和中国政府的担当作为

中国外交部发言人赵立坚表示，中国民众对政府信任度之所以连年稳居榜首，是因为这份信任源于中国共产党和中国政府担当作为。我们坚持人民至上，坚持一切为了人民，一切依靠人民。

路透社援引理查德·艾德曼的评价称，中国公众信任度的提高不仅与经济有关，还与对中国政策更大的可预见性有关，尤其是在疫情方面。“我认为他们说到做到……例如，他们的新冠肺炎疫情防控情况比美国好。”

艾德曼首席执行官戴青丽指出，中国是2020年唯一实现增长的主要经济体，且在2021年大部分时间都保持着这种势头。中国的防疫政策虽然严厉，但成功控制了疫情，为国民树立了信心。她看来，正常生活的迅速回复、精准的疫情防控、高效的疫苗研发和大规模接种，都有助于增强国民对政府的信心。不仅如此，中国还积极帮助全世界其他国家。在全球70亿支新冠疫苗当中，有近一半是中国货。这同样增强了中国人对政府的信心。

除了抗疫上的表现，戴青丽表示，中国政府在其他领域也取得了成就，比如污染防治，北京的空气质量就是最好的例子；还有反腐，这为个人和企业提供了一个更公平的竞争环境，有利于经济增长最主要引擎——中小企业的发展。

经济发展水平和人民生活水平不断提高，是中国政府赢得民众信任的重要原因。奥地利《标准报》网站如是描绘今日之中国：“今天如果在上海、北京或深圳漫步，就会发现新车的密度远远高于维也纳。在美丽的新世界里，人们找不到贫民窟、铁皮小屋。餐馆里坐着乐观的一代人，他们都拿着智能手机。如果不是因为新冠肺炎大流行，他们可能计划到欧洲度假……”

外媒注意到，中国共产党的坚强领导是中国政府赢得中国民众信任的关键因素。

津巴布韦《先驱报》网站刊文称，中国共产党拥有最多的追随者、最高的公民支持率，一个重要原因是：中国共产党坚定不移地追求法治。“中国幅员辽阔、人口众多。如果公民在现行法律面前没有感受到公平、公正和平等，国家就不可能治理好”。

美国《基督教科学箴言报》报道称，反腐极大地遏制了官员滥权情况，提升了中共在全国民众中的支持度。“软实力”理论提出者、哈佛大学教授约瑟夫·奈指出，中共的软实力是其本身的吸引力和凝聚力，反腐深得人心，增强了中共的软实力。

中国社会治理经验值得借鉴

“今天的中国独立、富足、强大，这归功于中国共产党及其团结整个国家的能力。”巴西《环球报》网站刊文称，长期以来，中国共产党不断自我改革和完善，吸收国外技术，使组织机构适应其需要，建立起一个强有力的政府，从而使7亿多人摆脱贫困。根据国情打造市场经济，中国共产党使国家实现了现代化，并使中国日益成为具有全球影响力的经济强国。

新时代中国共产党治国理政的实践经验，一直为国际社会所津津乐道。越来越多的外媒和国际人士期待，从中获得关于本国发展和世界进步的启迪。

美国斯坦福大学教授、发展经济学家罗斯高关注中共扶贫政策。他指出，从上世纪80年代的家庭联产承包责任制，到精准扶贫和精准脱贫，再到乡村振兴新目标，中国共产党努力让农业和农村发展逐步跟上经济发展步伐。对其他国家来说，其中有许多可以借鉴的经验：土地管理政策为早期中国农村人口脱贫奠定了基础；采取循序渐进的方式，形成良好的激励机制，让农民获得了农业技术、非农工作岗位等。

拉丁美洲新闻社网站刊文称，“中国奇迹”的终极公式是：实践是检验真理的唯一标准。“中共领导层通过不断调整其政策，形成了一种创新模式——中国特色社会主义制度”。

德国奥斯纳布吕克应用技术大学教授来汉瑞曾真诚发问：“中国为什么重要？我们为什么需要更了解中国以及我们可从中国身上学到什么？”他直言，只有了解中国，才能了解未来的世界局势；任何想要了解中国的人，都需要了解中国的政治体制、中国的宪法和中国共产党。来汉瑞强调，过去几十年，中国在现代化进程中取得了难以想象的历史性胜利。西方各国应将中国取得的成功看作机遇，借鉴中国的发展经验，加强同中国合作。

津巴布韦《先驱报》网站刊文称，作为最大的发展中国家，中国为其他新兴经济体提供了新的动力，让它们看到政府和人民团结起来面对长期挑战，可以取得什么样的成就。

瑞士《日报》网站报道称，对共产党来说，一百年不过是长征路上迈出的最初几步。中国共产党“还有很多‘百年马拉松’要跑”“中国共产党有足够的政治智慧和政治品格去应对新的挑战”。

(责编：岳弘彬、牛镛)