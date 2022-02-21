吴超岚

不负韶华，不负时代。2月20日，北京冬奥会圆满落下帷幕。在这场竞技盛宴上，我们看到了许多小将的横空出世，更看到一位位老将拼搏的风采。老将们对所从事运动的热爱和坚持，深刻诠释了奥林匹克精神。我们致敬强者，更致敬岁月流逝中依然坚守赛场、追梦无悔的勇敢者。

克劳迪娅·佩希施泰因：“这届冬奥会是我运动生涯的巅峰。”

从德国队最年轻的队员到速滑元老，德国老将克劳迪娅·佩希施泰因在速度滑冰赛场上坚守了近30年。

2月5日，佩希施泰因参加北京冬奥会速度滑冰女子3000米比赛，成为史上最高龄的女子冬奥选手，并追平日本跳台滑雪运动员葛西纪明8次参加冬奥会的纪录。

在女子3000米决赛现场，佩希施泰因高举双臂，笑着冲过了终点线。“我没有滑得太快，我是笑着滑过终点的，因为我实现了自己的目标，这可是我的第八次奥运会。”

早在30年前，佩希施泰因就开始征战冬奥会。她获得过5金2银2铜9枚奥运奖牌。2月5日，与20多岁小将们站在同一赛场的她亲眼见证了自己保持20年的女子3000米奥运纪录被荷兰选手打破。

虽然本次比赛中她的成绩排在最末，但她赢得了无数的掌声和致敬。“这届比赛是我运动生涯的巅峰，今天比我所有的奖牌加起来都更重要。”今年2月22日即将迎来50岁生日的佩希施泰因自豪地说。

肖恩·怀特：“谢谢单板滑雪，这是我一生的挚爱！”

2月11日，在单板滑雪男子U型场地技巧决赛中，美国名将肖恩·怀特以第四名的成绩，含泪告别赛场，结束了他传奇的职业生涯。

北京冬奥会是肖恩·怀特的第五次冬奥之旅。这位35岁老将是该项目有史以来年龄最大的奥运参赛选手。在11日的比赛中，肖恩·怀特第三跳挑战高难度动作失败，错过了逆转争金的机会，致其冬奥谢幕战以2.25分之差无缘奖牌。比赛结束后，全场掌声雷动，怀特摘下头盔，和众人挥手，之后他难掩激动情绪，抱着雪板落泪，也与竞争对手拥抱。他哭着说：“谢谢单板滑雪，这是我一生的挚爱。”

从竞技成绩来看，肖恩·怀特毫无疑问是单板滑雪史上最伟大的运动员之一，他曾蝉联2006年都灵冬奥会、2010年温哥华冬奥会U型场地技巧冠军。2018年平昌冬奥会，怀特以31岁的“高龄”夺得个人第三枚奥运金牌。

尽管肖恩·怀特的谢幕战并不完美，但他的成就早已无需奖牌来证明。回顾他的五届冬奥会之旅，唯有“传奇”二字。

徐梦桃:“在家门口，我终于赢了！”

2月14日，中国老将徐梦桃夺得北京冬奥会自由式滑雪空中技巧决赛冠军。这是中国女子空中技巧队获得的首枚奥运金牌，也是徐梦桃31年人生中的第一枚奥运金牌。

比起奥运金牌，徐梦桃20年的坚守更让人动容。在此前的温哥华冬奥、索契冬奥以及平昌冬奥中，这位被寄予厚望的中国女子空中技巧运动员，一次次遗憾地与冠军宝座擦肩而过。尽管如此，她从未想过放弃。

“我从来没想过退役。”徐梦桃在先前的采访中表示。“我现在唯一的愿望就是为中国女子空中技巧队赢得一枚奖牌，看到中国国旗在空中飘扬。”

在过去四年的备战中，徐梦桃为了夺取金牌，不断地增加训练难度，挑战自己的身体极限。终于，满身伤病的她，在祖国等来了她从小期待的完美结局。

决赛中，徐梦桃完美地呈现了全场最高难度动作，获得了108.61的全场最高分。

赛后，徐梦桃大声询问：“我是第一吗？我是第一吗?”确定之后，徐梦桃的眼眶、脸颊都被喜悦的泪水浸润，她高高举起国旗，大声宣泄着激动情绪。

“在家门口，我终于赢了！”她激动地大喊。

齐广璞：“拼了16年才有这个冠军。”

22年的追梦、等待、坚守，中国老将齐广璞终于圆梦。2月16日，在北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧比赛中，31岁的齐广璞技压群雄，以129.00的全场最高分强势夺冠，为本届冬奥会中国代表团夺下宝贵的第七金。

北京冬奥会是齐广璞职业生涯的第四场冬奥会，也是他发挥最稳健的一场。齐广璞此前三次冲击冬奥会领奖台均未果，最好成绩是索契冬奥会第四名。始终不放弃的四朝元老终于在北京等到了属于他的闪光时刻。

滑行、腾空、转体翻腾、平稳落地……齐广璞以一套近乎完美的动作获得129分。在他落地的一瞬间，掌声与呐喊声此起彼伏。艰难困苦，玉汝于成。在颁奖仪式上，一向低调的齐广璞跳上奖台，热泪盈眶。

回望自己的四届冬奥之旅，齐广璞感慨万千：“这16年真的太不容易了。我觉得对于运动员来说，可能只有一个16年。我从站上赛场那一刻开始，就是为了冠军去拼的，拼一届不行再拼一届，拼了16年才有这个冠军。”

武大靖：“上场就拼尽全力。”

夺金，是所有冬奥选手的最高目标。但冬奥的意义不仅仅是奖牌，更在于运动员挑战自我与极限的奋斗精神。中国短道速滑选手武大靖的身上真实地闪耀着这种珍贵的奥林匹克精神。

2月13日，在北京冬奥会短道速滑男子500米比赛中，卫冕冠军武大靖无缘短道速滑男子500米A组决赛。在赛后采访中，武大靖反复提到了遗憾。

“还是会感到遗憾吧，毕竟为这比赛准备了那么久。这场比赛无论是好是坏，什么样的成绩我都接受。”武大靖说。

冬奥会开赛以来4个比赛日，武大靖共代表中国代表队参加了12场比赛，并在混合团体接力赛中为中国代表队夺得了本届冬奥会的首枚金牌。虽然未能在短道速滑500米实现卫冕心愿，但是对于武大靖来说，能拼尽自己的全力，征战三届冬奥会，他已经战胜了自己。

对于武大靖而言，除了拿到更好成绩之外，享受比赛也是重要的一部分。武大靖说：“这是我的第三届奥运会了，不知道接下来还能不能参加世界大赛，能不能参加奥运会，所以我把每一场比赛都当成最后一场去比。”

“我会全力以赴，上场就拼尽全力。”他说。

羽生结弦：“我想去完成就是我的使命。”

日本花样滑冰传奇人物羽生结弦一直是本届冬奥会最受关注的运动员之一。在2月10日举行的花滑男单自由滑比赛中，19次打破世界纪录、获得过两枚奥运金牌的羽生结弦向4A动作冲击。

4A，正式名称为阿克塞尔四周跳，是花样滑冰中难度最大的跳跃动作，此前从未有运动员在正式比赛中完成过这套超越人体极限的动作。万众瞩目下，羽生结弦腾空跃起、急速旋转，却在落冰时摔倒在地。最终，羽生结弦成绩排名第四，与奖牌失之交臂。对此他说，“我跳出了自己心中最好的、最接近成功的4A。”

事实上，27岁的羽生结弦可以有很多方式冲击奥运第三金，他却选择了最困难的一条路。在2018年平昌冬奥会实现卫冕之后，站在花滑顶峰的他在赛后接受采访时说：“所有的动力只剩下4A了。4A不是梦想，是目标。”

虽然摔倒，但是他全力去拼了。这或许就是奥林匹克精神的最好诠释。“如果大家都说只有我能做到这个动作的话，我想去完成就是我的使命吧。”羽生结弦在采访中说。

(责编：崔译戈、常红)