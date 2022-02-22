人民网北京2月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持22日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：中方一贯支持不干涉内政及尊重他国主权原则，俄罗斯承认“分裂地区”是否侵犯乌克兰主权？

汪文斌：今天上午，王毅国务委员兼外长应约同美国国务卿布林肯通电话，在通话中，王毅国务委员阐述了中方在乌克兰问题上的相关立场。

中方对乌克兰局势演变表示关注。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，任何国家的合理安全关切都应得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应当得到共同维护。乌克兰问题演变至今，与新明斯克协议迟迟未能有效执行密切相关。中方将继续按照事情本身的是非曲直，与各方接触。乌克兰局势正趋于恶化。中方再次呼吁各方保持克制，认识到落实安全不可分割原则的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

《中国日报》记者：王毅国务委员兼外长年初访问非洲期间提出，中方将任命外交部非洲之角事务特使，请问目前有何进展？

汪文斌：根据工作安排，中方日前任命薛冰先生为外交部非洲之角事务特使。薛冰特使是资深外交官，曾担任中国驻巴布亚新几内亚大使，有在非洲、美洲、大洋洲等不同地区国家工作的经历。

中国作为非洲之角地区国家共同的朋友，始终致力于促进该地区和平、稳定和发展。今年初，王毅国务委员兼外长访问非洲期间提出“非洲之角和平发展构想”，旨在支持地区国家以独立自主方式实现长治久安和发展繁荣。同时，中方愿为此发挥积极建设性作用。

薛冰特使将尽快同各相关方同事建立工作关系，就推动落实“非洲之角和平发展构想”保持密切沟通协调。

路透社记者：中方是否承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”是两个新的独立国家？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方在乌克兰问题上的立场。乌克兰问题有着复杂的历史经纬和现实因素，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，没有发生变化。中方主张根据联合国宪章的原则，和平解决争端，呼吁相关各方保持克制，通过谈判化解分歧，避免局势继续升级。

法新社记者：中方是否认为俄罗斯的最新举措违反新明斯克协议？

汪文斌：中方在乌克兰问题上的立场是一贯的。我们认为任何国家的安全利益都应该得到尊重和维护。真正的安全应该是共同、综合、合作和可持续的。

《纽约时报》记者：俄罗斯坚称乌克兰并非“独立国家”，而中方坚称台湾是中国的一部分。两者是否有相似之处？

汪文斌：我刚才已经阐明了中方在乌克兰问题上的立场。

既然你提到台湾问题，我愿强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。一个中国原则是公认的国际关系准则。中国人民有坚强决心、坚定意志、强大能力捍卫国家主权和领土完整。

《人民日报》记者：据报道，连日来，加拿大警方对占领渥太华市中心的“自由车队”示威者采取“清场”行动，使用胡椒喷雾、震爆弹和警棍暴力驱逐示威者。加拿大政府表示示威者是“民主的威胁”。中方对此有何评论？

汪文斌：这是加拿大内部事务，我不作评论。但由此，我倒想问一句，为什么2019年香港激进分子暴力袭警、大肆破坏公共秩序时，加方却声称“明确支持世界范围内的人权行动”，并对香港警方依法履职说三道四、污蔑抹黑？

在加方一些人眼里，同样是抗议示威，发生在香港就是“人权行动”，发生在加拿大就成了“民主的威胁”。这种赤裸裸的双重标准令人无法接受，加方应该好好反思。

今日俄罗斯记者：此前，乌克兰总统泽连斯基表示，如果乌克兰得不到安全保障，乌克兰可以退出《布达佩斯备忘录》。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对乌克兰东部局势发生的最新变化表示关注，呼吁各方保持克制，通过谈判化解分歧，避免局势继续升级。

巴西《环球报》记者：中方是否曾试图与其他金砖国家就乌克兰问题进行协调达成一致立场？去年的金砖国家峰会强调各国主权平等和领土完整应得到尊重。在中方看来，俄罗斯在乌克兰的最新行动是否符合该原则？

汪文斌：尊重各国的主权、独立和领土完整是国际关系的基本准则，体现了联合国宪章的宗旨，各方应当共同遵守。这也是中方一贯秉持的原则立场。

日本广播协会记者：我也是关于乌克兰的问题。联合国秘书长古特雷斯表示，俄罗斯对乌两个独立地区的认定不符合联合国宪章原则。中方一贯表示支持以联合国为核心的国际体系。请问中方这次是支持俄罗斯的决定，还是不支持俄罗斯的决定？

汪文斌：中方将按照事情本身的是非曲直同有关各方保持沟通和应对。我们在乌克兰问题上的立场是一贯的。任何国家的安全利益都应该得到尊重和维护。真正的安全应该是共同、综合、合作和可持续的。

我们再次呼吁相关各方保持克制，通过谈判化解分歧，避免局势继续升级。

东方卫视记者：据报道，2021年，中国新设外商投资企业6.1万户，同比增长23.3%。新设外商投资企业中第三产业占比达到91.2%。发言人对此有何评论？

汪文斌：在全球疫情延宕反复、世界经济复苏艰难的背景下，中国经济持续恢复发展，高质量发展取得新成效，营商环境持续改善，超大规模市场吸引力充分彰显。除了你刚才提到的新设外资企业数量大幅增长外，在华外资企业也纷纷表示将扩大在华投资。这是外商对中国经济投出的信任票，充分表明中国营商环境持续改善进一步增强了外资企业在华投资经营的信心。中国将坚定不移推动高质量发展，深化改革开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，同各国分享中国发展机遇，为推动世界经济复苏作出中国贡献。

路透社记者：中国驻乌克兰使馆是否全员在馆？中国在乌克兰是否有其他办公机构？如有，这些机构是否全员在岗？

汪文斌：当前，乌克兰东部局势发生重大变化，中国驻乌克兰使馆已发布有关领事提醒，提醒在乌中国公民和企业加强安全防范。中国外交部及驻乌克兰使馆将继续与在乌中国公民和企业保持密切联系，及时提供领事保护与协助，切实维护其安全与正当权益。

美国国际市场新闻社记者：如果西方国家因乌克兰事件对俄罗斯实施经济制裁措施，中方会如何看待这些制裁措施？

汪文斌：我们呼吁各方保持克制，通过谈判化解分歧，避免局势继续升级。

湖北广播电视台记者：2月20日，中国和埃及联合向巴勒斯坦加沙地带援助新冠肺炎疫苗启运仪式在开罗举行。中方对此有何评论？

汪文斌：日前，中埃依托中国疫苗在埃及本地化生产项目，联合向巴勒斯坦加沙地带援助了50万剂新冠疫苗。这是中方支持巴方抗击新冠肺炎疫情、发展经济和改善民生的最新努力。此前，中方已向巴方提供多批抗疫物资、疫苗和现汇等各类援助，并向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处紧急提供捐款、疫苗等援助。上述举措得到了巴政府和民众的高度赞赏和衷心感谢。

巴勒斯坦问题是中东问题的核心。中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，支持增强巴勒斯坦民族权力机构权威，支持巴勒斯坦各派加强团结，实现内部和解。中方呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程攸关方参与的国际和会，鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。中方将继续同国际社会一道，为早日实现巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决，为实现中东地区和平稳定作出不懈努力。

路透社记者：英国认为俄罗斯已开始入侵乌克兰，因此已决定对俄实施制裁。中国将于何时自乌撤离本国公民？

汪文斌：我刚才已经介绍了，中国外交部和驻乌克兰使馆将继续和在乌中国公民和企业保持密切联系，及时提供领事保护与协助，切实维护其安全和正当权益。

巴西《环球报》记者：中方是否愿协助俄罗斯应对制裁？

汪文斌：我们呼吁各方保持克制，通过谈判化解分歧，避免局势继续升级。

法新社记者：中方与乌克兰近期是否进行沟通，乌克兰是否请中方运用对俄罗斯影响阻止俄进一步入侵乌领土？

汪文斌：我已经介绍了中方在乌克兰问题上的立场。

路透社记者：你提到中方希望和平解决乌克兰问题。请问中方正采取什么行动促进和平解决？

汪文斌：中方将继续按照事情的是非曲直同各方接触沟通。我们呼吁各方保持克制，通过谈判化解分歧，避免局势继续升级。

路透社记者：澳大利亚总理莫里森表示，澳军机在本国海域受到威胁的情况下有权监视中国军舰，你对此有何评论？另外，你可否证实中国确曾使用军用激光照射澳军机？

汪文斌：昨天我已经表明了中方立场，中国国防部新闻发言人也介绍了相关情况。澳方声明的内容与事实完全不符，是虚假信息。2月17日，澳大利亚P-8反潜巡逻机抵中国舰艇编队周边空域活动，最近距中方舰艇仅4公里，而且还在中方舰艇周围设置声呐浮标。在与澳军机相遇的全过程当中，中方舰艇始终保持安全、规范和专业的操作，符合有关国际法和国际实践。

我想强调的是，此前澳方曾多次使用侦察机对中方采取挑衅行动。去年11月，还发生了澳方P-8军机侵入中国西沙群岛领空事件，严重损害中国主权，我们对此坚决反对。中方敦促澳方反躬自省，不要恶意散布虚假信息，不要蓄意挑事。

(责编：崔越、刘慧)