田飞

第24届冬季奥林匹克运动会于2月20日在世界首个“双奥之城”——北京圆满落下帷幕。澳大利亚侨领、澳中人民友好交流协会会长、大洋洲中国和平统一促进联盟秘书长田飞撰文称赞此次冬奥会彰显制度优势、大国担当，呈现更加自信的中国。

经国序民，正其制度。制度优势是一个国家的最大优势。疫情之下，透过一个个可见可感的变化我们深刻感受到，北京冬奥会取得圆满成功，是中国制度优势的深刻彰显。

制度优势优在上下同欲、勠力同心。党中央始终关心北京冬奥会筹办工作，党和人民给予了强大的物质和精神支持。在北京冬奥会筹办进程中，中国制度通过了一系列“压力测试”，交出了合格答卷。面临新冠疫情挑战，13个主要场馆按照冬奥会的举办要求如期交付；国家高山滑雪中心和国家雪车雪橇中心在国内尚属首次建设，建设者迎难而上，不仅啃下了“硬骨头”，还填补了中国多项高难度雪上场馆建设空白。

制度优势优在速度之快、标准之高。拔地而起的国家速滑馆“冰丝带”，国家雪车雪橇中心的赛道，京张高铁、京礼高速领跑世界.....不断刷新着举办冬奥的中国速度和质量。

制度优势优在助力冬奥人才培养。选派业务骨干到境外参与观察员项目；统筹实施数百个通用、专业、场馆和岗位培训项目；参赛项目从平昌冬奥的55个小项，增加到北京冬奥109个小项。中国冰雪队伍在短时间内注入大量新鲜血液，是中国制度优势最直接、最生动的体现。

制度优势优在助力亿万中国人参与冰雪运动。众多室内冰场落户一线城市；更多雪场在低纬度高海拔地区生根开花；以北京冬奥会举办为契机，中国带动3亿人参与冰雪运动。正如国际奥委会主席巴赫所言，从世界范围来看，冬季运动的时代可以划分为北京冬奥会之前和之后，因为3亿人参与冰雪运动，将为冰雪运动开启新时代。

尽显大国担当，展示中国力量，亮起世界之光，促进团结友谊。北京冬奥会开幕式惊艳世界，一场精彩、非凡、卓越的冰雪盛会激情呈现，闭幕式精彩绝伦，海内外为之倾倒。北京冬奥会成功举办，充分彰显中国为弘扬奥林匹克精神、促进人类团结友爱所展现的大国担当，展示了新时代中国阳光、富强、开放的良好形象，为国际奥林匹克运动发展作出重要贡献。

“一起向未来”正体现了人类命运休戚与共、战胜全球挑战的愿望，体现了奥林匹克运动的核心价值观和愿景，以及对世界团结、和平与幸福的追求。

北京成为世界上首个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的“双奥之城”，疫情之下，冬奥会圆满成功，这些都彰显了中国的强大实力、坚强意志、组织能力和中国人民取得的骄人成就。

北京冬奥会吸引各国参与和关注，国际奥委会电视和营销服务首席执行官兼常务董事蒂莫·卢姆表示，北京冬奥会是数字媒体平台观看人数最多的冬奥会。奥林匹克转播服务公司称，北京冬奥会在全球社交媒体上已吸引超20亿人关注。中国在冬奥会期间毫无疑问站在世界中心位置，各国的聚光灯都照射到搭建在这里的国际舞台上。体育是对话与外交、和解与复兴、合作与协作的平台。奥运会向世界传达了一个重要信息——那是和平的信息，同时也是所有文化、所有文明和所有种族之间相互尊重的信息。

自信中国，阔步向前。这场充满冰雪元素的盛会向世界呈现了一个更加繁荣、强大和自信的中国。

2022年北京冬奥会是疫情以来首次如期举办的全球性体育盛会。攻坚克难、团结合作，冰雪之约如期而至，全世界都看到了中国“重信守诺”的品格和言出必行的风范。

因为自信，更加包容。赛场内外，中国人民为胜利者喝彩，也为失利者鼓劲；为中国运动员的拼搏点赞，也为各国运动员的体育精神所感动。因为自信，更加开放。克服新冠肺炎疫情不利影响，中国履行诺言，以实际行动坚持构建人类命运共同体，与世界“一起向未来”。

（作者是澳大利亚侨领、澳中人民友好交流协会会长、大洋洲中国和平统一促进联盟秘书长）

(责编：崔译戈、常红)