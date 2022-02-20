本报记者 刘 峣 王美华 孙亚慧

图①：2月8日，中国队选手谷爱凌（右）和瑞士队选手玛蒂尔德·格雷莫德（中）在比赛后安慰法国队选手苔丝·勒德。

新华社记者 武 巍摄

图②：2月14日，中国队选手徐梦桃（右）与美国队选手阿什莉·考德威尔相互拥抱。

新华社记者 费茂华摄

图③：2月5日，中国队选手阿合娜尔·阿达克（左）与德国队选手克劳迪娅·佩希施泰因在比赛后相互致意。

新华社记者 丁 旭摄

图④：2月5日，中国队选手范苏圆（左二）、凌智（左三）与美国队选手克里斯托弗·普利斯（左一）、维多利亚·珀辛格在赛后合影。

新华社记者 王婧嫱摄

2月17日晚，北京冬奥会花样滑冰女单自由滑比赛落幕。俄罗斯奥委会选手安娜·谢尔巴科娃夺得金牌。就在几天前，谢尔巴科娃曾在社交平台晒了一顶可爱的“冰墩墩”帽子，她说：“这是中国运动员金博洋通过中间人转送给我的，我非常开心收到他的礼物。”

中国花滑选手金博洋和谢尔巴科娃是多年的跨国好友。“他一直支持着我，我也关注着他，他的短节目和自由滑比赛我都去看过。”谢尔巴科娃说。

中外运动员在冬奥会舞台上相互鼓励、传递友情，奏响了团结的音符，书写了奥林匹克的友谊篇章。

既是对手 也是朋友

2月14日，中国运动员徐梦桃在自由式滑雪女子空中技巧项目上夺得金牌。这名第四次征战冬奥的老将，终于在北京冬奥会上圆了自己的金牌梦。决赛中，徐梦桃的最大竞争对手之一、美国队运动员阿什莉·考德威尔在最后一跳中出现了失误，无缘奖牌。

来到等分区，考德威尔第一时间走上前去，紧紧拥抱徐梦桃。

“桃桃，你是奥运冠军！我为你骄傲！”两名女将一起大喊大笑，温暖的一幕让世界动容。

是强大的对手，更是相伴赛场的朋友。北京冬奥会上，一场场高水平较量铸就了众多经典场景，而一幕幕真挚温馨的互动，也留下了令人难忘的瞬间。

在自由式滑雪女子大跳台决赛中，法国选手苔丝·勒德动作失误，未能如愿冲击金牌，坐在场地中伤心垂泪。见此情景，中国队选手谷爱凌和瑞士队选手格雷莫德走向苔丝，3名“00后”小将互相安慰、鼓励。

“正是苔丝在比赛中跳出了最高难度动作，才激励我去挑战。”谷爱凌说，“我告诉她，我想把金牌跟她一起分享。”

“我当然有点伤心，但我也为爱凌骄傲，这是一场神奇的比赛。”从失落中走出的苔丝，也为谷爱凌的精彩表现献上真诚的赞美。

互相激励 互相学习

在单板滑雪女子U型场地技巧决赛中，美国队的克洛伊·金成功卫冕。中国队选手蔡雪桐和刘佳宇则分别获得第四名和第八名。从平昌到北京，中美选手同场竞技，成为很好的朋友。

“我叫蔡雪桐‘桐桐’，叫刘佳宇‘佳宇’。我们在国外比赛的时候经常聚会，我们是永远的朋友。”克洛伊·金表示，“中国队选手以各自的方式推动这项运动进步，她们一直鼓舞着我。”

对于克洛伊·金的表现，蔡雪桐也不吝赞美。“我一直在挑战她，也很欣赏她的竞技能力。她在不断提升难度，激励所有的选手不断突破自己。”蔡雪桐说。

团结友爱、公平竞争、相互理解——中外运动员在冰雪中相识相知，在团结中携手前行，一起向未来。

在花样滑冰团体比赛中，美国队两位冰舞运动员经过采访区时，看到了正在接受采访的中国队冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。“你们是非常棒的运动员，我知道你们有多努力！”美国队运动员与王诗玥/柳鑫宇拥抱，成了采访中的一段美妙小插曲。两对中美组合曾长期一同训练，在赛场上相遇格外高兴。

在速度滑冰女子3000米比赛中，首次参加冬奥会的中国队选手、22岁的阿合娜尔·阿达克和德国队49岁老将克劳迪娅·佩希施泰因分在了一组。作为冬奥会上年龄最大的参赛选手，佩希施泰因已是第八次参加冬奥会。

比赛中，阿合娜尔率先冲线，领先佩希施泰因近5秒。冲过终点线后，阿合娜尔与佩希施泰因击掌致意，并通过翻译表达了敬意。“我表达了对她的尊敬，要学习她坚持不懈的精神。”阿合娜尔说。

佩希施泰因也对中国选手送上了祝福：“你滑得很好，展现了自己的实力，你的未来会越来越好。”

小小礼物 传达友谊

冰壶混双循环赛上，中国队组合凌智/范苏圆在比赛后，将两盒冰墩墩徽章赠与了美国队选手克里斯托弗·普利斯和维多利亚·珀辛格。接过礼物的美国队选手十分惊喜。4名选手在场边合影留念，喜悦之情溢于言表。

“这些徽章太漂亮了，而且非常独特，它们将在我的书桌上摆放很久。”克里斯托弗·普利斯说。

在社交媒体账户上，美国队选手也晒出了礼物的照片，并写道：“非常荣幸收到这些精美的北京冬奥会徽章，我们的中国同行精彩地展现了体育精神。”比赛后，美国队员也向凌智和范苏圆回赠了礼物。

“冰壶是一个社交性的运动，运动员之间都保持着非常友好的关系。”凌智说。

礼物虽小，意旨却深，见证了文化的交流，也记录下了中外运动员的真挚友谊。正如国际奥委会主席巴赫所言：“奥运会总是搭建沟通的桥梁，绝不会筑起一道道高墙。奥运会让我们保留多样性的同时，把我们团结在一起。”

特刊统筹：刘 菲

视觉统筹：潘旭涛

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