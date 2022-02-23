新华社莫斯科2月22日电（记者黄河）俄罗斯总统普京22日在克里姆林宫接受俄媒体采访时说，新明斯克协议已不复存在。

据俄罗斯总统网站发布的消息，普京当天就承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”一事表示，早在俄罗斯宣布承认两个“共和国”之前，新明斯克协议已被“扼杀”。根据俄与两个“共和国”签署的相关条约，俄方将向它们提供相应援助，包括军事援助。俄方打算在必要时履行义务。

普京22日分别签署关于批准俄罗斯与两个“共和国”友好合作互助条约的联邦法。当天早些时候，俄国家杜马（议会下院）和联邦委员会（议会上院）一致批准上述文件。据报道，条约有效期均为10年，到期后每5年自动延期一次。

据俄罗斯媒体报道，俄联邦委员会22日召开特别会议，以投票形式一致通过决议，同意授权总统在境外动用俄联邦武装力量。

另据俄外交部网站22日发布的公报，俄罗斯即日起与“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”分别建立外交关系。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌克兰政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方于2014年9月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，并于2015年2月在明斯克达成新的停火协议。此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

本月17日以来，乌东部地区局势恶化，乌政府和当地民间武装相互指责对方在接触线地带发动挑衅性炮击。18日，乌东部民间武装宣布，因存在乌克兰发起军事行动的危险，自即日起向俄罗斯大规模集中疏散当地居民。21日，普京签署俄罗斯承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄罗斯与两个“共和国”的友好合作互助条约。

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