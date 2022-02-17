辛岳

美国《华盛顿邮报》网站近日发表社论，敦促拜登政府履行承诺，尽快提高滞留在私营移民拘留中心中移民的生活条件和医疗服务保障，称这是“在一个文明社会最低限度的期望”。在自诩“民主灯塔”的美国，私营监狱大肆侵犯人权、强迫劳动，成“一本万利”的“摇钱树”，这一“奇观”正是美国人权状况的缩影。

监狱变“地狱” 血汗工厂丑闻迭出

上世纪八十年代，美国政府大力打击毒品买卖与非法移民，罪犯人数连创新高，公立监狱不堪重负。为分担公立监狱的压力，私营监狱开始在美国兴起。

时至今日，美国只占全世界人口的5%，却关押着全球四分之一的罪犯；美国“监狱政策”网站2020年3月的统计数据显示，全美在押人员总数近230万。据2月16日路透社报道，目前美国有约21000名移民滞留在联邦拘留所，比拜登政府上台前还多数千人。在此背景下，美国私营监狱迅速扩张。

私营监狱的利润来自政府定向补贴、强迫劳动和低廉的经营成本。监狱与美国联邦政府签订合同，按犯人数量获得政府补贴；通过强迫狱中的大量犯人劳动，私营监狱借廉价劳动成本获利。2020年，在私营监狱工厂里生产的口罩、洗手液等商品的价值高达百万美元，而犯人从事劳务工作能获得的报酬却远低于美国最低法定时薪。

为压缩经营成本，私营监狱的工作环境极其恶劣，囚犯越狱、死亡以及腐败等各类丑闻频发。新冠疫情暴发后，由于医疗条件差，私营监狱新冠病例激增。2020年《洛杉矶时报》报道，美国女子监狱里的囚犯被迫加班生产口罩，但她们自己却得不到口罩防护，最终感染了新冠病毒。美联社2021年11月发布的调查显示，自2019年以来，已有超过100名美国联邦监狱的工作人员被控犯罪。

美联社2021年11月发布关于美国监狱工作人员犯罪的调查。图片来源：美联社网站截图

金钱换正义 “黑金政治”造就畸形乱象

“有利可图”造成私营监狱畸形乱象，而资本触手能够在美国监狱系统中大行其道，离不开根深蒂固的政商勾结网络。

私营监狱耗巨资进行政府游说活动，通过付出政治献金、支持特定候选人参加选举等方式，换取美国政客的支持。仅2010-2015年，美国私营监狱运营企业巨头——美国惩教公司（CoreCivic）和GEO惩教集团（The GEO Group）就在资助、游说政府活动上花费1460万美元。

获得资助的政客们则大开方便之门，使私营监狱运营商得以在全国范围内影响刑事政策及相关立法。美国政府出台的监狱私有化、刑事案件定罪过程缩短等政策，为私营监狱增加监禁人数、延长囚犯刑期创造条件。私营监狱还助长了司法腐败风气：在利益输送下，部分法官徇私枉法，故意把本不必服刑的被告送入私营监狱，助其“创收”。

有政令法规为私营监狱站台，经营者们赚得盆满钵满。仅十年时间，美国惩教公司便成为纽交所上市公司。现任总统拜登参选时曾承诺关闭相关私营移民拘留中心，上任首周，拜登便签署行政命令禁止更新美国司法部与私营监狱的合同。

《拜登在司法领域的竞选承诺》（The Biden Plan For Strengthening America’s Commitment to Justice）节选：联邦政府将终止利用私营监狱；政府不再通过私营设施拘留包括未注册移民在内的民众。图片来源：拜登官方网站

然而，一些私营监狱的财路实际上并未被阻挡。以莫香农谷惩教中心（Moshannon Valley Correctional Center）为例，该中心曾因上述行政命令于2021年3月关闭。但在与美国移民及海关执法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）重签合同后，该中心同年11月便以合法身份重新开张。据路透社2月16日报道，GEO惩教集团下属的私营监狱子公司将与美国国土安全部合作，运营一项针对美墨边境移民的新试点项目。

2021年10月，《华尔街日报》指出，拜登政府出台的行政命令并未阻碍美国私营监狱盈利。图片来源：《华尔街日报》官网截图

罪犯成奴隶 冰山一角暴露美国人权状况

早在1865年，美国国会通过的宪法第13修正案便规定废除奴隶制和强迫劳役，除非是作为犯罪的惩罚。借此，奴隶制在私营监狱中堂而皇之地合法“重生”，变身私营公司强迫犯人劳动的“现代奴隶制”。

美国资深卧底记者肖恩鲍尔在《美国监狱》一书中指出，南北战争后一度实行的囚犯租赁制度造成私人公司虐囚事件频发，地方政府对此睁一只眼闭一只眼。

私营监狱仅是冰山一角，美国在对待劳工问题上素来劣迹斑斑，强迫劳动、债务奴役、贩运人口等现象层出不穷。美国发布的人口贩运问题报告承认，美国是人口贩运的来源国、目的国、中转国。2021年6月国际劳工大会上，美国劳工问题广受批评，但美国至今依然刻意逃避劳工保护责任，拒绝签署国际劳工核心公约。

私营监狱所暴露的种种问题是美国人权状况的缩影。看似金光闪闪的“民主灯塔”，实则是由一个个血汗工厂搭建而成的“现代奴隶制”的地狱。

(责编：崔译戈、常红)