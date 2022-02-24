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随着北京冬奥会落下帷幕，“双奥之城”北京即将迎来另一场冰雪盛宴。国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯日前在接受人民网专访时表示：“2008年，中国把夏季残奥会举办水平提升到新高度；14年后的今天，我相信中国将再一次对世界产生深远影响。北京用行动兑现了对世界的庄严承诺，我期待另一场精彩盛会。”

国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯。人民网视频采访截图

第十三届冬残奥会将于2022年3月4日至3月13日在北京和张家口举行。两座主办城市将向世界残奥运动员张开热情的怀抱，以青春昂扬的姿态迎接残奥冰雪健儿的到来。帕森斯表示：“中国的冬季运动进展顺利，中国正在筹备一届可能是史上最为卓越的冬残奥会。作为一个拥有八千多万残疾人的国家，我相信中国对办好北京冬残奥会的意愿是非常强烈的。”

无障碍设施将成为宝贵遗产

“北京的无障碍环境服务保障水平符合简约、安全、精彩的办赛要求。国际残奥委会也看到了中国的用心筹划与细心准备。为服务北京冬残奥会，北京整治整改无障碍设施的点位有30万个。无障碍环境的改善，也会为城市留下宝贵的奥运遗产。”帕森斯称。

帕森斯表示，从坐便器、卫生间再到客房，北京冬残奥会的比赛场馆和奥运村提供了全方位的无障碍设施。残奥会不仅为残疾人运动员提供无障碍的环境来进行比赛、激励世界，同时也要推进奥林匹克事业和残疾人事业的发展。

在帕森斯看来，“没有比中国更好的合作伙伴了，所以本届冬残奥会将是精彩绝伦的盛会，我们也相信中国的组织能力。”

绿色办奥实现“碳中和”目标

帕森斯认为，北京在实现可持续发展目标方面的努力有目共睹。“北京冬奥组委为降低碳排放采取了多项举措，兑现了北京冬奥会为中国可持续发展做出贡献的承诺。”帕森斯说，“北京冬奥组委将三个国际标准整合为一体的可持续性管理体系，并且利用这个系统对主要场馆、50多个业务领域的可持续工作进行了有效的管理。”

帕森斯2005年首次来华，并作为巴西代表团的一员参加了北京2008年夏季残奥会。在他看来，北京治理空气污染成效显著。“我自2005年以来曾多次到访北京，17年来，北京的空气质量得到了质的飞跃。2015年北京成功申办冬奥以来，中国政府治理空气污染的成果显而易见。北京冬奥组委提出绿色办奥的理念，这与国际残奥委会的目标相契合，我们也致力于实现可持续发展的残奥会。”

帕森斯指出，残奥会不仅仅是“挑战”，更多的是“机会”。残奥会的举办将有助于国家经济增长，尤其将带动旅游业发展。他表示，2008年北京夏季奥运会和残奥会后，中国不断推进可持续发展。

疫情之下的“双奥之城”令人钦佩

“我对中国有一种深深的钦佩，因为我知道在新冠肺炎疫情下举办奥运会是多么困难，我认为中国在这方面做得尤为出色。”帕森斯认为，中国通过举办冬奥会、冬残奥会向世界发出促进冬季运动发展的积极信号。“在新冠肺炎疫情全球肆虐的背景下，北京冬奥会专业、严格的闭环管理给了我们很大惊喜，相信冬残奥会也将安全顺利举办。”

“北京冬残奥会严格采取闭环管理措施，是继东京夏季残奥运会后又一次历史性的残奥会。虽然我希望2024年巴黎残奥会我们不再需要这些防疫措施，但如果那时疫情仍未消散，我相信巴黎已经有很好的‘榜样’用来学习与借鉴。”帕森斯指出。

相约北京“三大期待”

帕森斯指出，他对即将到来的北京冬残奥会抱有“三大期待”。

首先，他期待运动员的精彩表现，希望运动员们“折翼”也能“翱翔”，向世界展示残疾人运动员的精神风貌。

其次是对于中国人民的期待。帕森斯期待再次来到中国，与组委会、媒体人、志愿者“打成一片”，感受中国人民的热情好客。

帕森斯表示，他最重要的期待是感受北京冬残奥会的激情。帕森斯称：“与国际奥委会的同事交流时，他们对刚刚在中国经历的一切表示不舍，我也迫不及待地想立刻出发去北京。我对中国和中国人民一直有着深深的敬佩和仰慕之情，我希望中国人民也能够享受本届冬残奥会，并为其感到骄傲自豪。”

帕森斯强调，残奥会是将残疾人置于舞台中央的全球活动，北京冬残奥会的如期举办将进一步凸显世界的包容与团结。帕森斯表示：“北京冬残奥会将影响全世界新一代年轻人，他们将在对残疾人的不同理解中成长。预祝所有运动员取得佳绩，也祝愿北京冬残奥会取得圆满成功。”

(责编：崔译戈、常红)