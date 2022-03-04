新华社日内瓦3月4日电（记者陈俊侠 徐驰）曾在美国国防部长办公室工作多年的富兰克林·斯平尼日前在博客文章中说，俄罗斯与乌克兰之间的冲突让美国一些人开香槟庆祝，美国军工产业等在这一冲突中赚得盆满钵满……

斯平尼曾在美国国防部长办公室从事26年分析工作，并多次在美国国会听证会上揭露美国防部夸大大幅增加国防开支的必要性。他在博客文章《国防开支的毒品如何毁了理性的国家大计》中指出，北约东扩与俄乌冲突息息相关，后者引发的恐惧效应正在被操弄成发动21世纪“新冷战”的情绪基石。

文章说，过去30多年来，美国的军队—工业—国会复合体与美国的媒体、智库、学界、情报机关沆瀣一气。美国国防部、军工产业以及被他们操纵的说客、国会议员、智库、情报机构、媒体在俄乌冲突中赚得盆满钵满，甚至悄悄地开香槟庆祝，而美国纳税人最终将为这场“狂欢”买单。在斯平尼看来，美国肆意制造紧张局势、操纵恐惧心理、妖魔化他国是为了让国防预算在未来持续膨胀。

斯平尼举例说，美国军工企业洛克希德—马丁公司在上世纪90年代初领导了一个倡导北约东扩的游说组织“北约扩大委员会”。军工复合体的这些行为违反了美、德、法、英等国领导人有关不扩大北约的承诺。

斯平尼指出，美国国防部被资本牵着鼻子走，导致美国对国防开支愈发依赖。冷战期间，遏制理论之父乔治·凯南明确指出：“如果苏联明天沉入海底，美国的军工复合体会继续存在，丝毫不变，直到他们发明出新对手。如若不然，美国经济就会遭受不可接受的冲击。”

美国前国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森通过邮件告诉新华社记者，他认为友人兼同事斯平尼的博客文章符合自己近40年来“零距离接触”美国国防预算的感受，也符合自己长期以来亲身了解的真实情况。

威尔克森说，俄罗斯对乌克兰采取军事行动并不令人意外，数位美国总统及其国家安全幕僚在推动北约扩张中起到了重要作用，“最终促成了今天的局面”。

作为美国发动伊拉克战争的亲历者，威尔克森在邮件中写道，面对俄乌局势，西方舆论显出一边倒的“疯狂”，“这种疯狂会让一些人暴富”。

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