新华社北京2月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，如果乌克兰做好了就其中立地位以及不在其境内部署武器进行谈判的准备，俄愿同其谈判。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克当天说，两国军队在基辅州发生激烈战斗。

佩斯科夫24日在回答记者提问时表示，俄方希望能解决包括乌克兰中立地位以及乌克兰不在其境内部署武器等“红线问题”，并就这些问题同乌方谈判，关键是乌领导层是否做好谈判准备。他说，俄针对乌克兰采取特别行动的目的是使乌“非军事化”，以保障俄方安全。

俄国防部新闻发言人科纳申科夫当天在新闻发布会上表示，在俄武装部队支援下，顿涅茨克和卢甘斯克的当地武装突破了乌武装部队防御线。科纳申科夫说，俄国防部长绍伊古已下令，要求为那些放下武器的乌军人建立从交战地区撤离的安全通道，以便他们能平安回家。

另据塔斯社援引俄国防部24日消息报道，乌军事设施遭到高精度武器打击，但俄武装部队不对乌城市进行炮击或空袭，不会威胁到平民。

乌武装部队总参谋部发表声明说，截至当地时间24日13时，俄军对包括乌首都基辅鲍里斯波尔国际机场在内的多处地点进行了30余次袭击，同时称俄军在敖德萨登陆的消息不实。乌克兰联合力量行动司令部当天也发布消息称，俄军攻击了乌军位于斯塔罗比尔斯克郊区的阵地，战斗仍在进行。

美国国务院24日在美驻乌克兰大使馆网站上发表声明说，美国已于当天中止在乌克兰的领事服务。美政府将无法协助美国公民撤离乌克兰，针对在乌美国公民的领事服务将由美国驻匈牙利、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克等国的大使馆提供。（参与记者：李东旭、华迪、邓仙来）

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